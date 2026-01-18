Чем закончились 6 невымышленных римских историй, которые не уступают сюжету «Игры престолов»

Римская цивилизация была одной из самых могущественных в древнем мире. В период своего расцвета Рим контролировал территорию от современной Великобритании до Месопотамии с населением до ста миллионов граждан. А ведь за всем этим успехом и властью определённо кто-то стоял, тот, кто жаждал власти, плетя интриги и строя козни, так что выходки семейства Ланнистеров из «Игры престолов» - детские шалости, по сравнению с тем, что творилось во времена Древнего Рима и не только.
1. Похороненная заживо весталка
Посвящение новой весталки. \ Фото: wikioo.org.
Стать весталкой - то есть жрицей, служившей Весте, римской богине дома, очага и религии - было высокой честью. Весталки были единственными женщинами-жрецами в древней римской религии, и только шесть женщин были выбраны для служения одновременно. Их главной задачей было поддерживать священный огонь Весты, который никогда не гас. Они также охраняли священные предметы в храме богини. Занимая столь престижное положение, весталки пользовались многими привилегиями, недоступными другим римским женщинам. Они всегда занимали почётное место на публичных церемониях. Им разрешалось владеть собственностью, голосовать и давать показания в суде. А их тела считались настолько священными, что простое прикосновение к весталке могло привести к смертной казни.
Но весталки также должны были придерживаться ряда правил.
Стоит ли говорить о том, что весталки должны были хранить обет целомудрия на протяжении тридцатилетнего срока службы богине и если одна из жриц нарушала это правило, то её ожидала изощрённая казнь.
Весталки. \ Фото: pinterest.es.
Поскольку к весталкам нельзя было прикасаться и пролитие их крови само по себе считалось преступлением, то провинившуюся жрицу заживо хоронили в подземной камере, называемой Кампус Скелератус, которая находилась рядом с воротами Коллина.
Наказание за нечестие было редкостью, но Ливий описывает кончину одной весталки по имени Минуция в «Истории Рима».
Римские весталки. \ Фото: sito-web-online.it.
Минуция впервые привлекла к себя внимание в 337 году до нашей эры, когда начала носить одежду, слишком откровенную для её положения. Затем её обвинили в интимной связи с одним человеком и не вникая в детали и подробности, заживо похоронили.
В то время Рим был втянут в классовую борьбу между патрициями (аристократами) и плебеями (простолюдинами). Минуция была простолюдинкой, которой выпала честь занять религиозную должность. Но, к сожалению, это решение было оценено и принято далеко не всеми богатыми и влиятельными римлянами. И скорее всего, обвинение против весталки было всего лишь предлогом, чтобы убрать плебейку с почётного места.
2. Вакханалия
Картина Вакх, Микеланджело Караваджо.
В современном языке слово «культ» относится к религиозной группе, которая придерживается неортодоксальных убеждений и возглавляется лидером.
Однако, когда это относится к древним религиям, культ просто означает группу верующих.
Для римлян культы могли быть столь же противоречивыми, как и наши сегодняшние.
Религиозный культ, который поклонялся греко-римскому богу Бахусу, он же бог вина и плодородия, впервые появился в Южной Италии около 200 года до нашей эры через греческие колонии на итальянском полуострове. Последователи Вакха, которые первоначально были только женщинами, со временем стали принимать в свои ряды и мужчин, дабы проводить религиозные службы, называемые вакханалией.
Вакх, Леонардо да Винчи. \ Фото: smallbay.ru.
Поскольку вакханалии в основном проводились в тайне, мало кто знает о том, что же на самом деле там происходило. Но большинство предпочитает верить в то, что на подозрительных гулянках собравшиеся люди творили всякие непотребства, предаваясь различного рода утехам.
Ливий, писавший о вакханалии, обвинил последователей Вакха в том, что они являются частью огромной преступной организации. Он написал: «Зло не ограничивалось только беспорядочными связями мужчин и женщин. Лжесвидетельство, подделка печатей и завещаний, ложные сведения - всё это исходило из одного и того же источника, как и отравления и убийства семей, где тела не могли быть найдены даже для погребения. Многие преступления совершались предательством, большинство - насилием, которое держалось в тайне, потому что крики тех, кого насиловали или убивали, не были слышны из-за шума барабанов и цимбал».
Истерия нарастала, и в 186 году до нашей эры римский Сенат провёл экстренное заседание, чтобы запретить вакханалии и наказать их участников. Семь тысяч человек были приговорены к смертной казни, некоторые из них покончили с собой.
Однако это, скорее всего, было политически мотивировано предполагаемыми угрозами статус-кво. Культ Вакха позволял женщинам занимать руководящие посты и давал возможность бедным и порабощённым становиться его членами. Но когда римский истеблишмент чувствовал угрозу, он не боялся действовать, решая все проблемы по мере поступления всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
3. Сеян
Луций Элий Сеян. \ Фото: twitter.com.
Император Тиберий был известен своей паранойей, и благодаря Сеяну эта паранойя была вполне обоснованной. Луций Элий Сеян был солдатом низкого происхождения, который поднялся, чтобы стать командиром элитной преторианской гвардии императора. Благосклонность Сеяна никогда не устраивала Друза, сына Тиберия и единственного наследника. Сеян и Друз не скрывали своей неприязни друг к другу. Дело дошло до кульминации в 23 году нашей эры.
Сеян хотел получить трон, но сначала он должен был устранить своего соперника. Чтобы сделать это, он соблазнил жену Друза Ливиллу и заручился её поддержкой. В скором времени Друз внезапно погиб. Его смерть казалась естественной, но после того, как Тиберий мучил рабов в доме Друза, двое из них - Эвдем и Лигд признались, что дали Друзу медленно действующий яд.
Тиберий. \ Фото: bluesy.eklablog.com.
После смерти Друза, Сеян попросил у Тиберия разрешения жениться на Ливилле, но получил отказ. С каждым днём власть Сеяна росла, и он становился всё более могущественным и влиятельным, настолько, что Тиберию пришлось покинуть Рим и поселиться на острове Капри.
Оставшись один в столице, Элий ещё больше укрепил свою власть и уничтожил многих своих соперников. Когда Тиберий, наконец, узнал о предательстве Сеяна, он вызвал его на встречу в октябре 31 года нашей эры и взял его под стражу. Сеян был казнён, и его останки были сброшены с Гемонийской лестницы, где толпа разорвала их на куски.
4. Нерон
Нерон. \ Фото: bg.billing4.net.
Когда речь заходит о престолонаследии, некоторые римляне были столь же безжалостны, как и Ланнистеры из нашумевшего сериала. Луций Домиций Агенобарб, который вырастет и станет императором Нероном, сумел стать наследником императора Клавдия несмотря на то, что не был его биологическим сыном и несмотря на то, что у Клавдия уже был биологический сын, Британник.
Всем этим Нерон был обязан своей матери, Агриппине младшей, одной из самых хитрых и безжалостных фигур в Римской истории. Агриппина вышла замуж за императора Клавдия (который был также её дядей) и манипулировала им, чтобы он назвал Нерона своим преемником. Британнику не помогло то, что Нерон был на три года старше и, следовательно, мог занять трон раньше, обеспечив мирную передачу власти.
Император Тит. \ Фото: commons.wikimedia.org.
В 54 году Британник отпраздновал свой тринадцатый день рождения, который впоследствии сделал его взрослым в глазах римлян, и стареющий император Клавдий показал признаки того, что он может передумать и назвать своего сына наследником. Клавдий вскоре погиб при подозрительных обстоятельствах. После случившегося Агриппина заручилась поддержкой преторианской гвардии, и Нерон взошёл на трон.
У Британника всё ещё были сторонники, и Нерон не мог чувствовать себя в безопасности, пока его соперник не будет устранён. Нерон нанял человека, чтобы убрать Британника, используя медленно действующий яд, тем самым избегая всяческих подозрений. Но яд оказался слишком слабым, и отравители решили провернуть план во второй раз ещё раз. Британник скончался на званом обеде в присутствии своего друга, будущего императора Тита.
5. Самоубийство Сенеки
Сенека. \ Фото: interesnyefakty.org.
Сенека был римским философом, драматургом и поэтом, но он также был важной фигурой в политических махинациях своего времени. Когда император Клавдий пришёл к власти в 41 году нашей эры, Сенека Младший был сослан на остров Корсика по просьбе третьей жены Клавдия, Мессалины (которая, кстати, была матерью Британника).
Агриппина младшая. \ Фото: library.weschool.com.
Когда Мессалину казнили и Клавдий женился на Агриппине, его новая жена убедила его вернуть Сенеку в лоно церкви, чтобы он мог обучать её сына Нерона. Сенека будет служить не только наставником для будущего молодого императора. После того как Нерон прикончил Британника, Сенека написал моральный Трактат «о милосердии», льстивую дань Нерону, в которой описывал его как доброжелательного и доброго. Нерон вознаградил Сенеку, сделав его близким советником, а также наградив его собственностью в Риме, Южной Италии, Испании и Египте. Несмотря на свои первоначальные льстивые писания, Сенека служил сдерживающей силой для худших порывов Нерона в течение первых пяти лет его правления. Позднее император Траян назвал этот период «пятилетием Нерониса».
Император Клавдий. \ Фото: doanhnghiepvn.vn.
В конце концов, Нерон всё больше и больше сосредотачивался на отдыхе и развлечениях, в то время как империя погрузилась в хаос, и римский философ впал в немилость. В 65 году нашей эры дворянин по имени Гай Пизон предпринял попытку переворота с целью свержения Нерона, и предполагалось, что к этому также приложил руку Сенека. Вряд ли философ был в этом замешан, но император решил избавиться от своего бывшего наставника раз и навсегда, приказав Сенеке покончить с собой.
6. Тит Флавий Сабин
Вителлий. \ Фото: genia.ge.
После смерти императора Нерона в 68 году Рим погрузился в период Смуты, известный как Год четырёх императоров. Четыре разных человека занимали пост императора всего за один год. Неудивительно, что всё было хаотично и неспокойно - особенно для тех, кто просто хотел сохранить мир.
Веспасиан. \ Фото: brianzaweb.com.
Тит Флавий Сабин был одним из таких людей. Он был братом будущего императора Веспасиана и в мае 69 года был назначен консулом-суффектом. Сабин был в Риме, когда третий римский император 69 года нашей эры, Вителлий, безуспешно пытался остановить войска Веспасиана от наступления на столицу. Проиграв Веспасиану, Вителлий попытался организовать мирный переход власти, передав империю в руки Сабина до прибытия его брата. Но разъярённые солдаты Вителлия отказались соблюдать соглашение и подожгли город. Семья Сабина бежала, но сам Сабин был схвачен и казнён как раз перед тем, как его брат пришёл к власти.
