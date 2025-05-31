Как прочистить слив раковины или ванной при помощи ПЭТ бутылки

Засоры в трубах при отсутствии желания снимать сифон обычно пробивают вантузом, или же заливают Крот. Если ничего из перечисленного нет, то можно обойтись буквально пластиковой бутылкой. С ее помощью реально пробить слив за несколько минут.







Необходимые инструменты:



пластиковая бутылка 1,5-2 л;



ножницы или нож.

В мойку или ванную, в которой случился засор, нужно набрать воду. Затем у пластиковой бутылки срезается дно. Ее крышка должна остаться на месте.Срезанная бутылка погружается в воду боком, чтобы заполнить ее, и поднимается вертикально.Затем нужно приподнять ее, но не вытягивая полностью из воды, и резко опустить на слив.Совершением возвратно-поступательных движений создается гидроудар. Вода в трубах буквально разбивает засор или выталкивает его в канализационный стояк. Поработав так минуту, вы сможете пробить слив даже с засором, который не берет Крот.Очень полезный лайфхак, который не раз выручал в сложной ситуации при засоре слива.