Как прочистить слив раковины или ванной при помощи ПЭТ бутылки

Засоры в трубах при отсутствии желания снимать сифон обычно пробивают вантузом, или же заливают Крот. Если ничего из перечисленного нет, то можно обойтись буквально пластиковой бутылкой. С ее помощью реально пробить слив за несколько минут.
Необходимые инструменты:
пластиковая бутылка 1,5-2 л;
ножницы или нож.
Процесс прочистки засора в сливе
В мойку или ванную, в которой случился засор, нужно набрать воду. Затем у пластиковой бутылки срезается дно. Ее крышка должна остаться на месте.
Срезанная бутылка погружается в воду боком, чтобы заполнить ее, и поднимается вертикально.
Затем нужно приподнять ее, но не вытягивая полностью из воды, и резко опустить на слив.
Совершением возвратно-поступательных движений создается гидроудар. Вода в трубах буквально разбивает засор или выталкивает его в канализационный стояк. Поработав так минуту, вы сможете пробить слив даже с засором, который не берет Крот.
Очень полезный лайфхак, который не раз выручал в сложной ситуации при засоре слива.
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