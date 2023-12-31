7 мощных и быстрых автомобилей, названных в честь ветров

Какие машины назвали в честь ветров.
Когда нужно назвать крутой автомобиль, нет ничего лучше, проще и надежней, чем просто обратиться за помощью к матушке-природе. Маркетинговая формула с использованием в названии имен ветров и атмосферных природных явлений исправно выполняет свою функцию уже более полувека. В этом обзоре рассказ про наиболее интересные авто с такими названиями.
1. Pagani Huayra
Отличный суперкар Pagani Huayra.
Оба легендарных суперкара Горацио Пагани – Zonda и Huayra названы в честь ветров. Первый – это ветер, дующий на Аргентину (родину основателя компании) с Тихого океана. Второй – это южноамериканский бог неба и ветров, а также просто слово «ветер» на языке народа кечуа. Обе машины действительно быстры как ветер, во многом благодаря своей аэродинамике.
2. GMC Typhoon
Мощный GMC Typhoon совсем, как ветер.
«Тайфун» стал в свое время самым динамичным автомобилем для своего класса. Все это было достигнуто благодаря мощному турбированному V6 двигателю мощностью 260 лошадиных сил. До 100 км/ч «Тайфун» разгонялся всего за 5 секунд. Отличный результат даже по сегодняшний меркам. Определенно одна из тех машин, что обогнала свое время.
3. Mercury Cyclone
Действительно циклон Mercury Cyclone.
Первоначально «Циклон» был исключительно спортивной моделью. Машина выпускалась с 1964 по 1971 год. Самостоятельная версия «Циклон» появилась в 1968 году. Несмотря на то, что жить автомобилю на рынке оставалось недолго, он смог запомниться многим водителям. В свое время Mercury Cyclone был неофициальным лидером по скорости среди серийных авто.
4. Pontiac Tempest
Неистовый как буря Pontiac Tempest.
Пятиметровая «Буря» была достаточно недорогим автомобилем, даже по меркам 60-х годов прошлого века. Выпускали эту модель с 1961 по 1970 год. Машина оказалась настолько удачной, что впоследствии даже предпринималась попытка возродить линейку, правда она уже так ни к чему и не привела.
5. Volkswagen Scirocco
Выглядит круто этот Volkswagen Scirocco.
А эта машина была названа в честь сухого ветра в Южной Европе и Северной Африке. К сожалению, производство Scirocco было свернуто, а на замену старой модели, так и не пришла новая машина по целому ряду причин. Впрочем, у Volkswagen есть в гараже и другие ветра, например Bora и Passat.
6. Renault Wind
Быстрый, как ветер Renault Wind.
Компактный родстер «Ветер» снискал добрую славу на всех рынках, на которые поступал для продажи. Любили машину за необычный дизайн, интересный механизм открытия крыши и отличную управляемость. Выпускался Renault Wind в период с 2010 по 2013 год.
7. Ford Zephyr
Живая легенда Ford Zephyr.
Легендарный автомобиль, который был предшественником другой популярной модели – Granada. Выпускался с 1950 по 1972 год, пережив четыре поколения. Названа машина в честь западного ветра, который дует с Атлантического океана.
Бонус: Maserati Mistral
Самый красивый в мире автомобиль Maserati Mistral.
Данный автомобиль считается одним из красивейших в мире. Производился он с 1963 по 1970 год. Надо признать, что в Maserati вообще любят называть машины в честь ветров. Есть у них красавцы под самыми разными именами: Shamal, Khamsin, Bora, Ghibli, Karif.
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