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7 мощных и быстрых автомобилей, названных в честь ветров


Какие машины назвали в честь ветров.

Какие машины назвали в честь ветров.

Когда нужно назвать крутой автомобиль, нет ничего лучше, проще и надежней, чем просто обратиться за помощью к матушке-природе. Маркетинговая формула с использованием в названии имен ветров и атмосферных природных явлений исправно выполняет свою функцию уже более полувека. В этом обзоре рассказ про наиболее интересные авто с такими названиями.

1. Pagani Huayra


Отличный суперкар Pagani Huayra.

Отличный суперкар Pagani Huayra.

 

Оба легендарных суперкара Горацио Пагани – Zonda и Huayra названы в честь ветров. Первый – это ветер, дующий на Аргентину (родину основателя компании) с Тихого океана. Второй – это южноамериканский бог неба и ветров, а также просто слово «ветер» на языке народа кечуа. Обе машины действительно быстры как ветер, во многом благодаря своей аэродинамике.

2. GMC Typhoon



Мощный GMC Typhoon совсем, как ветер.


Мощный GMC Typhoon совсем, как ветер.

 

«Тайфун» стал в свое время самым динамичным автомобилем для своего класса. Все это было достигнуто благодаря мощному турбированному V6 двигателю мощностью 260 лошадиных сил. До 100 км/ч «Тайфун» разгонялся всего за 5 секунд. Отличный результат даже по сегодняшний меркам. Определенно одна из тех машин, что обогнала свое время.

3. Mercury Cyclone


Действительно циклон Mercury Cyclone.

Действительно циклон Mercury Cyclone.

 

Первоначально «Циклон» был исключительно спортивной моделью. Машина выпускалась с 1964 по 1971 год. Самостоятельная версия «Циклон» появилась в 1968 году. Несмотря на то, что жить автомобилю на рынке оставалось недолго, он смог запомниться многим водителям. В свое время Mercury Cyclone был неофициальным лидером по скорости среди серийных авто.

4. Pontiac Tempest


Неистовый как буря Pontiac Tempest.

Неистовый как буря Pontiac Tempest.

 

Пятиметровая «Буря» была достаточно недорогим автомобилем, даже по меркам 60-х годов прошлого века. Выпускали эту модель с 1961 по 1970 год. Машина оказалась настолько удачной, что впоследствии даже предпринималась попытка возродить линейку, правда она уже так ни к чему и не привела.

5. Volkswagen Scirocco


Выглядит круто этот Volkswagen Scirocco.

Выглядит круто этот Volkswagen Scirocco.

 

А эта машина была названа в честь сухого ветра в Южной Европе и Северной Африке. К сожалению, производство Scirocco было свернуто, а на замену старой модели, так и не пришла новая машина по целому ряду причин. Впрочем, у Volkswagen есть в гараже и другие ветра, например Bora и Passat.

6. Renault Wind


Быстрый, как ветер Renault Wind.

Быстрый, как ветер Renault Wind.

 

Компактный родстер «Ветер» снискал добрую славу на всех рынках, на которые поступал для продажи. Любили машину за необычный дизайн, интересный механизм открытия крыши и отличную управляемость. Выпускался Renault Wind в период с 2010 по 2013 год.

7. Ford Zephyr


Живая легенда Ford Zephyr.

Живая легенда Ford Zephyr.

 

Легендарный автомобиль, который был предшественником другой популярной модели – Granada. Выпускался с 1950 по 1972 год, пережив четыре поколения. Названа машина в честь западного ветра, который дует с Атлантического океана.

Бонус: Maserati Mistral


Самый красивый в мире автомобиль Maserati Mistral.

Самый красивый в мире автомобиль Maserati Mistral.

 

Данный автомобиль считается одним из красивейших в мире. Производился он с 1963 по 1970 год. Надо признать, что в Maserati вообще любят называть машины в честь ветров. Есть у них красавцы под самыми разными именами: Shamal, Khamsin, Bora, Ghibli, Karif.

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