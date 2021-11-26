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Звёзды без галстуков: Мамонов, Цой, Кинчев и другие легенды советского рока


Легенды советского рока на фотографиях, сделанных Игорем Мухиным.

Легенды советского рока на фотографиях, сделанных Игорем Мухиным.

Если говорить о фотографах от Бога, то, конечно, нельзя не вспомнить культового советского и российского фотографа Игоря Мухина. Он родился в 1961 году, закончил техникум по специальности «слесарь-водопроводчик», работал ночным сторожем. Фотографией он увлекался с 16 лет, но только через десятилетие понял, что в этом и есть его настоящее призвание. Как отмечали многие критики, у Игоря Мухина есть поразительная особенность – он видел людей без масок, настоящими и непосредственными.

1. «Золотой» состав «Коррозии металла»


Паук, Воробей и Ко. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Паук, Воробей и Ко. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

2. Фестиваль Ленинградского Рок-Клуба


Годы существования рок-клуба оставили довольно яркий след в истории советской рок-музыки. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Годы существования рок-клуба оставили довольно яркий след в истории советской рок-музыки. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

3. Советский музыкант, певец и телеведущий


Олег Гаркуша в гримерке. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Олег Гаркуша в гримерке. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

4. Виктор Цой


Основатель и лидер рок-группы «Кино». СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Основатель и лидер рок-группы «Кино». СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

5. Советский рок-музыкант, автор песен и художник


Виктор Цой. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Виктор Цой. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

6. Легенда русского рока


Неформальная обстановка. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Неформальная обстановка.
СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

7. Неожиданная встреча


Виктор Цой в общественном транспорте. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Виктор Цой в общественном транспорте. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

8. Неполный состав группы «КИНО»


Юрий Каспарян и Виктор Цой. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Юрий Каспарян и Виктор Цой. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

9. Советский музыкант, поэт и композитор


Дмитрий Ревякин - создатель и лидер группы «Калинов мост». Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Дмитрий Ревякин - создатель и лидер группы «Калинов мост». Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

10. «Оберманекен»


Советская группа, играющая в стиле «Нью-Вейв». Автор фотографии: Igor Mukhin.

Советская группа, играющая в стиле «Нью-Вейв». Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

11. Русский рок-музыкант, актёр и поэт


Петр Мамонов. СССР, Москва, 1985 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Петр Мамонов. СССР, Москва, 1985 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

12. Советская рок-группа, созданная в начале 1980-х годов Петром Мамоновым


Звёзды без галстуков: Мамонов, Цой, Кинчев и другие легенды советского рока

«Звуки МУ». Франция, Париж, 1989 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

13. «Мамонов и Алексей»


Московская рок-группа, которая является совместным музыкальным проектом Петра Мамонова со своим родным братом Алексеем Бортничуком. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Московская рок-группа, которая является совместным музыкальным проектом Петра Мамонова со своим родным братом Алексеем Бортничуком. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

14. Лидер рок-группы «Алиса»


Константин Евгеньевич Кинчев. Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Константин Евгеньевич Кинчев. Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

15. Советский рок-музыкант, поэт, композитор и актёр


Гарик Сукачёв. СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Гарик Сукачёв. СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

16. Джек Воробей


Солист группы «Коррозия металла». Автор фотографии: Igor Mukhin.

Солист группы «Коррозия металла». Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

17. Редкий снимок рок-музыкантов


Паук, Боров, Сергей и Наташа. СССР, Москва, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Паук, Боров, Сергей и Наташа. СССР, Москва, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

18. Советский музыкант, бас-гитарист и композитор


Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

19. Советская рок-группа


Музыканты группы «Тяжёлый День» и Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Музыканты группы «Тяжёлый День» и Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

20. Институт Косметики


Концерт группы «НИИ Косметики». СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

Концерт группы «НИИ Косметики». СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.

 

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Звёзды без галстуков: Мамонов, Цой, Кинчев и другие легенды советского рока

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Звёзды без галстуков: Мамонов, Цой, Кинчев и другие легенды советского рокаПодписаться на мой Instagram
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