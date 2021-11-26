Звёзды без галстуков: Мамонов, Цой, Кинчев и другие легенды советского рока

Легенды советского рока на фотографиях, сделанных Игорем Мухиным.
Если говорить о фотографах от Бога, то, конечно, нельзя не вспомнить культового советского и российского фотографа Игоря Мухина. Он родился в 1961 году, закончил техникум по специальности «слесарь-водопроводчик», работал ночным сторожем. Фотографией он увлекался с 16 лет, но только через десятилетие понял, что в этом и есть его настоящее призвание. Как отмечали многие критики, у Игоря Мухина есть поразительная особенность – он видел людей без масок, настоящими и непосредственными.
1. «Золотой» состав «Коррозии металла»
Паук, Воробей и Ко. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
2. Фестиваль Ленинградского Рок-Клуба
Годы существования рок-клуба оставили довольно яркий след в истории советской рок-музыки. Автор фотографии: Igor Mukhin.
3. Советский музыкант, певец и телеведущий
Олег Гаркуша в гримерке. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
4. Виктор Цой
Основатель и лидер рок-группы «Кино». СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
5. Советский рок-музыкант, автор песен и художник
Виктор Цой. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
6. Легенда русского рока
Неформальная обстановка. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
7. Неожиданная встреча
Виктор Цой в общественном транспорте. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
8. Неполный состав группы «КИНО»
Юрий Каспарян и Виктор Цой. СССР, Ленинград, 1986 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
9. Советский музыкант, поэт и композитор
Дмитрий Ревякин - создатель и лидер группы «Калинов мост». Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
10. «Оберманекен»
Советская группа, играющая в стиле «Нью-Вейв». Автор фотографии: Igor Mukhin.
11. Русский рок-музыкант, актёр и поэт
Петр Мамонов. СССР, Москва, 1985 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
12. Советская рок-группа, созданная в начале 1980-х годов Петром Мамоновым
«Звуки МУ». Франция, Париж, 1989 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
13. «Мамонов и Алексей»
Московская рок-группа, которая является совместным музыкальным проектом Петра Мамонова со своим родным братом Алексеем Бортничуком. Автор фотографии: Igor Mukhin.
14. Лидер рок-группы «Алиса»
Константин Евгеньевич Кинчев. Вильнюс, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
15. Советский рок-музыкант, поэт, композитор и актёр
Гарик Сукачёв. СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
16. Джек Воробей
Солист группы «Коррозия металла». Автор фотографии: Igor Mukhin.
17. Редкий снимок рок-музыкантов
Паук, Боров, Сергей и Наташа. СССР, Москва, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
18. Советский музыкант, бас-гитарист и композитор
Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
19. Советская рок-группа
Музыканты группы «Тяжёлый День» и Анатолий Крупнов. СССР, Свердловск, 1988 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
20. Институт Косметики
Концерт группы «НИИ Косметики». СССР, Москва, 1987 год. Автор фотографии: Igor Mukhin.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram