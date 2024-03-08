Как правильно использовать подоконник

Не хватает места в квартире или же хочется каких-то перемен без глобального вмешательства и перепланировки? Тогда обратите внимание на подоконники, ведь на них можно не только выращивать цветы, а и использовать в качестве функциональной зоны.







Рассказываем о том, как выжать максимум из небольшого оконного участка.



1. Подоконник в качестве столешницы

2. Подоконник в качестве уголка для отдыха

3. Подоконник в качестве зоны для макияжа

4. Подоконник в качестве полки

5. Подоконник в качестве барной стойки

6. Подоконник в качестве системы хранения

Подоконник запросто можно использовать как столешницу.Использование подоконника в качестве столешницы – отличная идея для экономии места и получения максимальной отдачи от небольшой площади. Подоконник обладает небольшой, но достаточно прочной поверхностью, которую можно использовать как для хранения мелких предметов, так и в качестве стола для трапезы, тем более, если на кухне особо негде развернуться. К тому же, таким образом можно использовать и подоконник в любой другой комнате, выделив его под небольшую рабочую зону, косметический столик или уголок для чтения.Подоконник также отлично подойдёт для организации уголка для отдыха.Ещё один вариант – использовать подоконник в качестве зоны для отдыха. Без особых затрат, с помощью декоративных элементов можно создать уютную и располагающую к отдыху атмосферу. Всё, что вам подносится для осуществления задуманного, так это свечи, растения и небольшие декоративные подушки. Такой уголок станет идеальным местом для чтения, релакса за чашечкой чая\кофе или просто для того, чтобы насладиться видами за окном.Место для макияжа.Подоконник также может стать отличным вариантом для зоны макияжа, поскольку его главное преимущество заключается в естественном солнечном свете, благодаря которому можно увидеть не только все черты лица, а и подобрать правильные цвета и оттенки при нанесении макияжа. Кроме того, подоконник обычно достаточно просторный, чтобы разместить все необходимые средства для макияжа, инструменты и аксессуары от зеркал и кистей до палитр и других средств для макияжа.Идеальный вариант для полки.Подоконник также можно использовать в качестве полки, для хранения растений, фотографий, произведений искусства, книг и других элементов декора. Благодаря этому вы не только сэкономите место в шкафу, а и наполните комнату особой атмосферой. Кроме того, подоконник также можно использовать в качестве полки для беспроводной колонки, ноутбука, проигрывателя, проектора и других гаджетов.Подоконник также можно использовать как барную стойку.Из подоконника также можно сделать барную стойку. Этот вариант отлично подойдёт для проведения вечеринок, Дней рождений, встреч с друзьями, романтических посиделок и времяпрепровождения с семьёй. Этого пространства с головой хватит для того, чтобы расставить стаканы с напитками, закуски, снеки, а при необходимости свечи и другие атрибуты для создания той или иной атмосферы.Идеально подойдёт как система хранения.Подоконник и место под ним также можно использовать в качестве системы хранения. Достаточно обзавестись парой небольших стеллажей, шкафчиков, выдвижных ящиков или других органайзеров, которые идеально впишутся в общий интерьер. В таких системах удобно хранить различные вещи от полотенец и канцтоваров до косметических средств и других мелочей.