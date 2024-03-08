Как правильно использовать подоконник

Не хватает места в квартире или же хочется каких-то перемен без глобального вмешательства и перепланировки? Тогда обратите внимание на подоконники, ведь на них можно не только выращивать цветы, а и использовать в качестве функциональной зоны.
Рассказываем о том, как выжать максимум из небольшого оконного участка.
1. Подоконник в качестве столешницы
Подоконник запросто можно использовать как столешницу.
Использование подоконника в качестве столешницы – отличная идея для экономии места и получения максимальной отдачи от небольшой площади. Подоконник обладает небольшой, но достаточно прочной поверхностью, которую можно использовать как для хранения мелких предметов, так и в качестве стола для трапезы, тем более, если на кухне особо негде развернуться. К тому же, таким образом можно использовать и подоконник в любой другой комнате, выделив его под небольшую рабочую зону, косметический столик или уголок для чтения.
2. Подоконник в качестве уголка для отдыха
Подоконник также отлично подойдёт для организации уголка для отдыха.
Ещё один вариант – использовать подоконник в качестве зоны для отдыха. Без особых затрат, с помощью декоративных элементов можно создать уютную и располагающую к отдыху атмосферу. Всё, что вам подносится для осуществления задуманного, так это свечи, растения и небольшие декоративные подушки. Такой уголок станет идеальным местом для чтения, релакса за чашечкой чая\кофе или просто для того, чтобы насладиться видами за окном.
3. Подоконник в качестве зоны для макияжа
Место для макияжа.
Подоконник также может стать отличным вариантом для зоны макияжа, поскольку его главное преимущество заключается в естественном солнечном свете, благодаря которому можно увидеть не только все черты лица, а и подобрать правильные цвета и оттенки при нанесении макияжа. Кроме того, подоконник обычно достаточно просторный, чтобы разместить все необходимые средства для макияжа, инструменты и аксессуары от зеркал и кистей до палитр и других средств для макияжа.
4. Подоконник в качестве полки
Идеальный вариант для полки.
Подоконник также можно использовать в качестве полки, для хранения растений, фотографий, произведений искусства, книг и других элементов декора. Благодаря этому вы не только сэкономите место в шкафу, а и наполните комнату особой атмосферой. Кроме того, подоконник также можно использовать в качестве полки для беспроводной колонки, ноутбука, проигрывателя, проектора и других гаджетов.
5. Подоконник в качестве барной стойки
Подоконник также можно использовать как барную стойку.
Из подоконника также можно сделать барную стойку. Этот вариант отлично подойдёт для проведения вечеринок, Дней рождений, встреч с друзьями, романтических посиделок и времяпрепровождения с семьёй. Этого пространства с головой хватит для того, чтобы расставить стаканы с напитками, закуски, снеки, а при необходимости свечи и другие атрибуты для создания той или иной атмосферы.
6. Подоконник в качестве системы хранения
Идеально подойдёт как система хранения.
Подоконник и место под ним также можно использовать в качестве системы хранения. Достаточно обзавестись парой небольших стеллажей, шкафчиков, выдвижных ящиков или других органайзеров, которые идеально впишутся в общий интерьер. В таких системах удобно хранить различные вещи от полотенец и канцтоваров до косметических средств и других мелочей.
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