История создания мультфильма о Чебурашке и его друге

Оригинальной подписью фотографии ниже стояла фраза: «Леонид Шварцман со своими героями в фильме «Речка крокодила Гены». Простите, я думал что знаю неплохо советскую мультипликацию, но такого мультика про Крокодила Гену я не видел. И даже не слышал.







Вот это фото 1974 года:







В поисках дальнейшей информации я нагрёб немного интересных фактов.

Итак, в 1966 году Роман Качанов пригласил к себе Леонида Шварцмана в кукольную мультипликацию. Первая их работа — «Потерялась внучка», после этого была «Варежка». Как-то Роман Качанов, решил заручиться поддержкой зятя Хрущева, Алексея Аджубея. И попросил его написать сценарий. Аджубей тогда работал главным редактором «Комсомольской правды», бывал во многих странах, в Африку часто ездил, и в 1969-м написал сценарий, «Соперники», о футболистах-африканцах и каких-то чудищахНачалась работа над фильмом, Аджубей стал заходить на студию, а Качанов — к Аджубею, у которого было двое маленьких сыновей. И как-то в гостях Качанов увидел, что они увлеченно читают книжку. Это был «Крокодил Гена и его друзья» Успенского. На следующий день он купил в магазине такую же книжку, принес ее на «Союзмультфильм» и сказал: «Всё, делаем по ней фильм».Вот как рассказывает о процессе создания Леонид Шварцман: «Крокодил у меня получился довольно быстро. В сценарии было написано: „Крокодил работал в зоопарке крокодилом. И когда кончался рабочий день и звонил звонок, он надевал свой пиджак, шляпу, брал трубку и уходил домой“. Этого было достаточно, чтобы у меня сложился образ джентльмена с бабочкой и белой манишкой.С Шапокляк тоже все вышло просто. Шапокляк — это, как известно, название складного цилиндра. Это XIX век, и отсюда пошло все остальное — черное строгое платье, жабо, белые кружевные манжеты, туфельки-лодочки на каблучках. Поскольку она — шкодливая такая бабка, Шварцман сделал ей длинный нос, розовенькие щечки и выдающийся подбородок. А седые волосы и пучок позаимствовал у своей тещи.«Пять месяцев — подготовительный период на фильм, и половину всего этого времени я провозился с Чебурашкой. — Продолжает Леонид Шварцман. — Глаза ему сразу сделал детские, удивленные, человеческие. Хоть и большие, но не «как у филина». У Успенского же в «предисловии, которое не обязательно читать», сказано: «Когда я был маленьким, мне родители подарили игрушку: пушистую, лохматую, маленькую. С большими глазами, как у филина . С круглой заячьей головой и маленьким хвостиком, как у медведя». Всё. О больших ушах ни слова.«Начал я рисовать Чебурашке уши: сначала наверху, потом они постепенно стали сползать и увеличиваться. Ко мне регулярно приходил Качанов, я показывал наброски, мы их обсуждали, спорили, он выражал свои пожелания, я перерисовывал. Благодаря таким совместным усилиям и возник окончательный эскиз. На нем, правда, у Чебурашки еще есть медвежий хвостик, который потом сильно уменьшили. И ножки поначалу были подлиннее, но Норштейн посоветовал сделать их маленькими, как сейчас. После создания эскиза в цвете я сделал чертеж, а мастера-кукольники изготовили Чебурашку, и он зажил своей жизнью».Ну а что же на счет «Речки крокодила Гены»… Нашел ещё одно фото, которое подтверждает съёмки этого фильма. Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов и артисты, озвучивающие роли героев в фильме «Речка крокодила Гены» — Клара Румянова и Василий «Холмс» Ливанов, 1974 год:Но больше никакой информации о нём нет. Но если проводить аналогию с названием и годом фотографий , думаю что это просто рабочее название мультфильма «Шапокляк» из которого вышла известная песня «Голубой вагон».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)