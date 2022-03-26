Как вырастить действительно крупный лук

Лук можно вырастить действительно крупным, если знать несколько секретов. Следуйте трём простым, но важным советам знающих дачников, и тогда вы будете с отличным урожаем в этот сезон!







Прежде всего, чтобы лук вырос крупным, ещё на моменте выбора семян следует обратить внимание на то, подходит ли данный лук для выращивания в вашем климате или нет. При всём желании, лук, который хорошо растёт на юге, не вырастет крупным в северных регионах. Второй важный момент — срок посева. Сейте лук как можно раньше, желательно в конце февраля-марте. Потому что, как только пройдёт угроза заморозков, лук нужно сразу же высадить на постоянное место на грядку, где он будет ежедневно получать достаточное количество солнца для формирования крупной луковицы.







Наконец, третий интересный совет — обрезка лука. Примерно за месяц до сбора урожая обрежьте верхнюю третью часть пера лука. Обрезанный зелёный лук можно заморозить или же засушить и использовать как приправу в любые блюда — это очень вкусно. Обрезка делается для того, чтобы перо лука стояло ровно и получало максимум солнца до самого момента сбора урожая. Если же из-за собственного веса или погодных условий перо согнётся и поломается, то оно уже не будет получать достаточно солнца, а значит, и луковица не сможет нарастить достаточную массу.

Обязательно проведите эксперимент и хотя бы на одном ряду лука сделайте эту процедуру!Подробнее о выращивании крупного лука смотрите в видео ниже: