Как колыбель демократии Греция стала матерью «драконовских законов», и зачем их писали кровью

Афины наиболее всего знамениты тем, что являются родиной демократии. При этом краеугольным камнем установления хвалёной афинской демократии стало весьма противоречивое событие. Был введён писаный свод законов, соблюдение которого могло применяться только судом. С одной стороны это устранило (очень часто превратное) толкование устных законов, коим занимались афинские аристократы.
Кодекс законов Дракона
Дракон или Драконт жил в Афинах в 7 веке до нашей эры. В этот период времени там использовали устные законы. Контроль за их соблюдением лежал на представителях греческой аристократии. Это породило несправедливую систему, когда толковать можно было что угодно, как выгодно тому, кто выступает судьёй.
Кодекс Дракона сначала был написан на деревянных табличках. Каждый желающий мог ознакомиться с содержанием любого закона. Аристотель, который является чуть ли не единственным письменным источником информации о Драконе, утверждает, что законы эти были написаны человеческой кровью, а не чернилами. Вполне возможно, что это всего лишь метафора, красивая фигура речи, но весьма вероятно и буквальное значение.
Помимо деревянных табличек, которые, как пишут историки, простояли два столетия, законы Дракона также были высечены на каменных табличках. Чисто теоретически, камень — это более прочный материал, чем дерево.и ни одна из них не дошла до наших дней. Первоначальные тексты этого кодекса можно прочесть только у Аристотеля. Сейчас, благодаря новейшим технологиям учёные могут прочесть скрытый текст на каменных стелах. Этот инновационный метод называется рентгенофлуоресцентная визуализация. Он основан на обнаружении следа пигментов краски, которая использовалась для написания букв. Обычно она содержала оксиды и сульфиды металлов. Таким образом можно узнать всю правду.
Почему «драконовские законы»
Ещё одним источником сведений о законах Дракона является древнегреческий историк Плутарх. В своём труде под названием «Жизнь Солона», он, например, пишет, что наказанием за кражу яблока или капусты была смерть. Если же кто-то берёт в долг и не в состоянии вернуть, то становится рабом своего заимодавца. Также Плутарх указывает, что когда Драко спросили, почему самым частым наказанием является смертная казнь, он сказал: «Потому что мелкие заслуживают этого, а за большие преступления у меня нет высшей меры». В этом свете становится очевидным то, сколько же было пролито крови во имя правосудия. Неудивительно, что об этом кодексе говорят, что он был написан кровью.
Казни обычно проводились тремя разными способами. Первый заключался в том, что осуждённого бросали в глубокую пропасть или яму. Во втором случае, преступника, привязав к дереву, оставляли умирать от холода и жажды. Третий способ — это была смерть от яда болиголова. Так в конце концов был казнён философ Сократ.
Безусловно, законы Дракона гарантировали равенство перед законом всем гражданам Афин, независимо от происхождения, социального класса или богатства. Это было хорошо и справедливо, но вот наказания были чрезвычайно жестокими и несоразмерными. Применение смертной кары за мелкие провинности — это явно слишком. Неудивительно, что не прошло и полстолетия, как все законы Дракона, за исключением закона об убийствах, были отменены. Сделал это афинский политик и мудрец Солон. Вместо драконовских законов были приняты другие, более справедливые. Законодателя Солона называют отцом современного западного права. Несмотря на это, именно Дракон первым проложил путь к равенству перед законом и демократии в Афинах. Только за это его следует помнить.
О самом законодателе, который стал притчей во языцех, известно очень и очень мало. Фольклор утверждает, что Дракон пал жертвой собственной популярности. Когда он находился в эгинском театре, его сторонники решили выразить ему своё почтение и крайнюю степень одобрения. По традиции, в таком случае, на голову виновника торжества мысли все присутствующие накидывали верхнюю одежду. Восхищённых зрителей было настолько много, что под грузом наброшенного Дракон просто задохнулся и умер.
