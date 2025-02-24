Как колыбель демократии Греция стала матерью «драконовских законов», и зачем их писали кровью

Кодекс законов Дракона

Дракон или Драконт - древнегреческий законодатель.

До Дракона законы существовали лишь в устной форме.

Кодекс Дракона был очень уж суровым.

Древнегреческий свод законов , 5 век до нашей эры, Крит.

Почему «драконовские законы»

Законы Дракона были воистину «драконовскими».

Законы были написаны кровью и в прямом, и в переносном смысле слова.

Политик Солон отменил законы Дракона менее полувека спустя.

Солон, мудрый законодатель Афин.