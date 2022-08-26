Как экономить и бережно относиться к оставшейся еде

Если вы не можете выбросить продукты, у которых подходит срок хранения, то просто продлите им жизнь. Тогда и продукты сохранятся, и семейный бюджет сэкономится!







Практически любые жидкие остатки можно попросту заморозить. Например, хорошо замораживается молоко, бульон, кетчуп, соус, сок. Прекрасно переносит заморозку натёртая морковка с луком, зелень, многие овощи с грядки (картофель немного «сладит» в блюде после заморозки). Также заморозить можно и хлеб, и многие другие «твёрдые», уже готовые продукты: например, кашу (только рис не рекомендуется), котлеты (сырые и уже приготовленные), блины, оладьи, зажарку для супа и борща и даже жареную или солёную рыбу (предварительно полить маслом). Это намного лучше, чем выбросить!







Чтобы точно не выбрасывать, замораживайте порционно именно столько, сколько вам понадобится продуктов на одно приготовление. И вы перестанете выбрасывать пропавшую еду!







Подробнее о том, как экономить продукты, смотрите в видео ниже:



