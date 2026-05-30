Зеркальная или матовая: какой стороной стелить фольгу правильно

Почему фольга с одной стороны всегда имеет матовую поверхность, а с другой - гладкую и зеркальную? Наверняка подобным вопросом хотя бы раз задавался каждый человек, который брал в руки рулон данного материала. А самое главное, что начинает терзать вопрошающих – есть ли между ними (сторонами) какая-то принципиальная разница в практическом смысле?
Почему у фольги две разные стороны
Фольга - вещь в хозяйстве фактически не заменимая. Особенно, когда речь заходит о готовке еды. Большинство людей использует фольгу для того, чтобы заворачивать в нее разные блюда или же готовить что-то в духовке. Некоторые также активно применяют ее для защиты поверхности для готовки от летящих жирных брызг. В нее можно заворачивать уже готовые продукты, чтобы продлить их хранение или удобно транспортировать в путешествии. Еще фольга отлично глушит GPS сигнал и пагубное воздействие 5G, если придать ей форму шапочки! Последнее - шутка. В любом случае свойства данного материала по удержанию им тепла делают фольгу фактически незаменимой.
Производится фольга методом горячей прокатки из металлических заготовок толщиной 45 см. Нагретый материал проходит через специальные катки, которые раз за разом делают его все тоньше и тоньше, пока он не достигает толщины в 5 мм. После этого будущую фольгу сматывают и отправляют уже на холодную прокатку в процессе которой достигается нужная толщина в несколько микрон.
Собственно, секрет отличия двух сторон кухонной фольги во многом и заключается в технологии ее производства.материал становится настолько тонким, чтобы вероятность его разрыва при использовании повышается до критических значений. Для того, чтобы этого не случалось, после первого этапа холодной прокатки фольгу сворачивают пополам, после чего пускают на второй круг. Уже после него материал разворачивают обратно в результате чего и получается гладкая сторона, которая подвергалась обработке катков во втором туре работ, и шероховатая сторона, которая не взаимодействовала с катками.
Какой же стороной класть фольгу правильно?
Большинство хозяек скажет в один голос, что использовать фольгу нужно зеркальной стороной к противню. Если же речь идет о завертывании в фольгу еды, то отражающая сторона должна быть к мясу или рыбе (внутрь). Хотя большинство хозяев научных трудов не читало, на уровне чистой эмпирики они рассуждают правильно. Зеркальная сторона по данным научных тестов отражает до 88% энергии, в то время как матовая сторона отражает не более 80%. Еще один важный фактор – это прилипание. Гладкая поверхность липнет с меньшей вероятностью, что тоже весьма полезно в хозяйстве.
Правда, если быть до конца честными, то злосчастные 8% (а иногда и меньше) – это не такая большая разница в вопросах готовки большинства блюд и уж тем более их хранения, чтобы серьезно заморачиваться на этот счет. Так, что в принципе фольгу можно смело стелить любой стороной.
