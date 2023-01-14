5 способов приготовить запечённую картошку: блюда, после которых захочется добавки

1. С грибами

Картошка, фаршированная грибами. \ Фото: idahoan.com.

Запечённая картошка с грибочками. \ Фото: jamiegeller.com.

2. Пикантная с чесноком

Картошка с чесноком. \ Фото: blogspot.com.

Пикантная чесночная картошка. \ Фото: google.com.





• Примерно через двадцать минут перевернуть один раз, затем ещё минут через двадцать второй раз;





3. С беконом

Картошка в беконе. \ Фото: pinterest.ch.

Картофельные дольки в беконе. \ Фото: jessicasglutenfreekitchen.com.

4. С ветчиной

Картофельная запеканка с ветчиной. \ Фото: punchfork.com.

Запеканка из картофеля с ветчиной. \ Фото: twitter.com.

5. С крабовыми палочками

Запечённая картошка с крабовыми палочками. \ Фото: cn.dreamstime.com.

Румяная и ароматная запечённая картошка. \ Фото: peasandcrayons.com.