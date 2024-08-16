No Photoshop! Красочная серия фотографий живописной Румынии

В золотистых лучах солнца. Автор: Cornel Pufan.
Вдохновлённый красотой пейзажей родной страны румынский фотограф Корнэль Пуфан (Cornel Pufan) создаёт волшебные работы, выходящие за рамки обычной фотографии. Его творчество напоминает живопись, где один цвет, переходя в другой, образует насыщенные по цветовой гамме сюжеты, которые с лёгкостью можно сравнить с полотнами великих мастеров изобразительного искусства прошлого.
О Румынии можно говорить бесконечно долго, перечисляя все достопримечательности этой страны. Пожалуй, именно здесь в каждом закоулке царит дух романтического и мистического Средневековья, приправленного легендами. Древние замки, загадочная Трансильвания, бессмертный образ графа Дракулы... Но не это делает Румынию удивительно прекрасной, а роскошная природа, наполненная каким-то глубоким философским смыслом, умиротворением и медитативным спокойствием, где всё настолько гармонично и мелодично, что глядя на эту красоту, хочется с головой погрузиться в мягкие объятия тишины и спокойствия. Так почему бы не насладиться хотя бы снимками, сделанными Корнэлем? Ведь ему в своих работах удалось, как нельзя лучше передать царящую вокруг атмосферу и настроение.
Туманное утро. Автор: Cornel Pufan.
Золотые холмы. Автор: Cornel Pufan.
Зима в нежных тонах. Автор: Cornel Pufan.
Горы. Автор: Cornel Pufan.
На закате дня. Автор: Cornel Pufan.
Солнечные игры. Автор: Cornel Pufan.
Осеняя поволока. Автор: Cornel Pufan.
Умиротворение. Автор: Cornel Pufan.
Стайка птиц. Автор: Cornel Pufan.
В объятиях тумана. Автор: Cornel Pufan.
Дыхание леса. Автор: Cornel Pufan.
Тишина и спокойствие. Автор: Cornel Pufan.
Закат в долине. Автор: Cornel Pufan.
Релаксация. Автор: Cornel Pufan.
Спокойствие. Автор: Cornel Pufan.
Лошадка. Автор: Cornel Pufan.
Облачное состояние. Автор: Cornel Pufan.
Безмолвие. Автор: Cornel Pufan.
Наедине с природой. Автор: Cornel Pufan.
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