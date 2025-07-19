Как экодуки избавляют животных от попадания под колёса

Экодук с высоты птичьего полёта / Фото: mirinteresen.net

Автомобилистам всего мира прекрасно знакомы дорожные знаки, предупреждающие о том, что животные могут внезапно появиться на дороге. Ещё в середине прошлого века человечество разработало способ отделять опасные и неконтролируемые животными территории от дикой природы.Это экодуки – зелёные коридоры для передвижения обитателей леса через дорогу в комфортных и безопасных условиях.