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Прогулка по самому удивительному острову

Не всегда географическая карта выглядела так, какой мы ее привыкли видеть сейчас. К примеру, 500 млн. лет в южном полушарии существовал материк, объединявший современную Африку, Южную Америку, Австралию, п-ов Индостан и Антарктиду.

Прогулка по самому удивительному острову

Назывался он Гондвана. Впоследствии суперконтинент распался на несколько частей, одной из которых стал архипелаг Сокотра. Оказавшись удаленным от других континентов, клочок суши стал своего рода Ноевым ковчегом для древней флоры и фауны. Благодаря длительной изолированности от внешнего мира образцы древней природы пережили всевозможные катаклизмы, и на архипелаге сформировалась своя, абсолютно не похожая ни на что флора, которой нет больше нигде в мире.

Прогулка по самому удивительному острову

Архипелаг Сокотра находится в Индийском океане, в 350 км. к югу от Аравийского полуострова. Он состоит из 4х островов, три из которых — Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха — обитаемы, и двух скал. Архипелаг входит в состав Республики Йемен.

Прогулка по самому удивительному острову

Самым большим из всех островов является Сокотра. Его площадь составляет 3625 кв.км. Остров простирается на 134 км. в длину и на 43 км. в ширину.

Прогулка по самому удивительному острову

Для главного острова характерны три типа рельефа: узкие прибрежные равнины, известняковое плато, пронизанное карстовыми пещерами, и горы Хагьер, максимальная высота которых составляет 1525 метров.



Прогулка по самому удивительному острову

Растительный и животный мир Сокотры отличается высокой степенью эндемизма, то есть многие из существующих здесь видов не встречаются больше нигде в мире. Из 825 видов растений, произрастающих на острове, 37 % приходится на долю эндемичных.

Прогулка по самому удивительному острову

Символом Сокотры является дерево Драцена киноварно-красная. Крона дерева, высота которого может достигать до 10 метров, по форме напоминает гриб. Если кору надрезать, из дерева начнет вытекать красный сок, который быстро застывает. Местные широко используют его как косметическое и лекарственное средство.

Прогулка по самому удивительному острову

Еще одной визитной карточкой острова является «бутылочное дерево или Адениум тучный». Также на Сокотре распространено огуречное дерево, благовонные деревья из семейства бурзеровых и несколько видов алоэ.

Прогулка по самому удивительному острову

Большинство обитателей острова также являются эндемиками. Коренная фауна острова состоит из летучих мышей, эндемичных землероек, мелких пресмыкающихся, в том числе хамелеона Chamaele monachus, рептилий, паукообразных и насекомых. 27 видов сухопутных рептилий встречаются только на архипелаге.

Прогулка по самому удивительному острову

Сокотра является домом для редких видов птиц. Всего здесь обитает 192 вида, с учетом тех, которые прилетают только на зимовку. Многие из птиц находятся на грани исчезновения. Некоторые из видов, как, например, сокотранский длиннохвостый скворец, сокотранская нектарница, сокотранский воробей и золотокрылый вьюрок являются эндемиками.

Прогулка по самому удивительному острову

Сокотра уникальный участок суши, сохранивший на своей территории природу древних эпох. Однако в результате хозяйственной деятельности ее рельеф постепенно изменяется. Растительность острова страдает от выпаса скота: в засушливые сезоны он объедает листья у многих деревьев. Кроме того, флора изменяется под воздействием биологического загрязнения в виде завезенных видов. В 2008 году ЮНЕСКО внесла архипелаг в список Всемирного наследия.

Прогулка по самому удивительному острову

В весенние и летние месяцы остров оказывается на пути тропических циклонов, в этот период к берегам Сокотры не всегда можно подплыть. Наиболее благоприятным временем для посещения острова является период с начала октября по конец марта.

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