С нами не соскучишься!

8 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    "Наполеон Бонапарт, как известно, отличался крайне маленьким ростом." Это исторический фейк. В уничижении Наполеона б...Почему Черчилль х...
  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

Christopher Michel забрался на самую верхушку моста “Золотые ворота” в Сан-Франциско и сделал несколько удивительных фотографий.

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх