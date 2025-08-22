5 способ приготовить вкусный паштет из абсолютно разных, но доступных продуктов

Овощной, мясной, грибной, печёночный, рыбный паштет – то самое блюдо, которое практически никогда не остаётся без внимания. На перекус или в качестве закуски – он станет отличным дополнением любого стола как праздничного, так и в повседневной жизни. Да и готовится достаточно быстро и просто, а получается намного вкуснее магазинного и уж поверьте, не хуже ресторанного.
1. Из рыбы
Рыбный паштет. \ Фото: thespruceeats.com.
Рыба хороша в любом виде. Исключением не стал и рыбный паштет. Намажьте тоненько на ломтик подсушенного хлеба, украсьте свежей зеленью, выложите на листики хрустящего салата и подайте к столу. При желании им также можно наполнить корзинки, тарталетки или же сделать профитроли.
Ингредиенты:
• Лосось консервы – 1 банка (450-500 г);
• Сыр творожный – 200 г;
• Лимон небольшого размера – 1 шт;
• Лук зеленый – 2-3 стебля;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный и душистый молотый – по вкусу;
• Листья салата – для подачи.
Паштет из рыбы. \ Фото: justaddparsley.co.uk.
Способ приготовления:
• Лосось выложить в глубокую миску или чашу блендера, предварительно слив жидкость;
• Размять вилкой;
• Лук вымыть;
• Просушить и произвольно нарезать;
• Добавить к рыбе;
• Затем выложить творожный сыр;
• Выдавить сок лимона и приправить смесью молотых перцев;
• Перебить до однородной массы;
• После попробовать на соль и при необходимости досолить;
• Переложить паштет в стеклянную тару с закруткой;
• Хранить в холодильнике два-три дня;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
2. Из цукини и орехов
Чем так хорош овощной паштет? Тем, что им запросто можно утолить голод в любой момент. Лёгкий, но при этом сытный и питательный, он составит конкуренцию любому магазинному перекусу, купленному на скорую руку.
Ингредиенты:
• Цукини небольшого размера – 5-6 шт;
• Перец горький – 2-3 шт;
• Ядра грецких орехов – 2 стакана;
• Соль – по вкусу.
Овощной паштет с добавлением орехов. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Цукини вымыть;
• Произвольно нарезать;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Отправить в миску или чашу блендера;
• Ядра орехов обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Остудить до комнатной температуры;
• Подробить скалкой до состояния крупной крошки;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Произвольно нарезать;
• Добавить к кабачкам с орехами;
• Приправить солью;
• Перебить всё до густой однородной консистенции;
• Выложить в стеклянную банку с закруткой;
• Хранить не более трёх дней в холодильнике.
3. Из печени
Печёночный паштет. \ Фото: loudfront.net.
Печёночный паштет – далеко не новость и вряд ли им кого-то удивишь. Но придать ему новый яркий насыщенный вкус – проще простого. Всё что вам понадобится – любимое вино и ароматный розмарин.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 1 кг;
• Лук белый – 2-3 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло сливочное – 3 ст.л;
• Сливки – 0,5 стакана;
• Белое сухое вино – 0,5 стакана;
• Розмарин свежий – 1,5 веточки;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Молотый мускатный орех – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паштет из куриной печени. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить и просушить;
• После произвольно нарезать;
• Лук и чеснок очистить;
• Нарезать полукольцами, чеснок на четыре части;
• Обжарить на три-четыре минуты на небольшом количестве сливочного масла;
• Затем добавить ещё немного масла и нарезанную печёнку;
• Приправить солью, сахаром, мускатным орехом и смесью молотых перцев;
• Добавить мелко нарезанный розмарин;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне примерно шесть-восемь минут;
• Затем добавить вино;
• Тушить на среднем огне примерно пять-семь минут;
• После добавить сливки и остатки сливочного масла;
• Довести до кипения;
• Протушить одну-две минуты и снять с огня;
• Остудить до комнатной температуры;
• Перебить блендером или пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Хранить в холодильнике в стеклянной банке с закруткой не более трёх-четырёх дней.
4. Из шпрот
Паштет из шпрот. \ Фото: bing.com.
Шпротный паштет готовится максимально быстро и просто. Блюдо получается очень сытным и вкусным. Оно прекрасно сочетается как со свежим хлебом и тостами, так и с любым гарниром.
Ингредиенты:
• Шпроты – 1 банка;
• Яйца – 3 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок небольшой;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Шпротный паштет. \ Фото: cache.marieclaire.fr.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Разрезать на две-четыре части;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Затем прокрутить шпроты вместе с маслом;
• Зелёный лук вымыть и просушить;
• Затем пропустить через мясорубку;
• Все ингредиенты хорошенько перемешать между собой;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Подавать паштет можно со свежей зеленью, оливками, маринованными огурчиками, овощами или любым другим гарниром.
5. Из филе
Куриный паштет. \ Фото: foxvalleyfoodie.com.
Куриный паштет с добавлением овощей и ароматных специй превосходит все ожидания. Попробовав его однажды, вы сто процентов захотите готовить вновь и вновь это блюдо.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднее – 2 шт;
• Лук белый – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Перец болгарский красный небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Пряные травы – по вкусу;
• Душистый перец молотый – по вкусу.
Паштет из куриного филе с овощами. \ Фото: baxterspottedshrimps.co.uk.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Мякоть отварить до полной готовности и хорошенько остудить;
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве масла;
• Затем добавить натёртую на крупной тёрке морковку и нарезанный соломкой перец;
• Готовить десять-двенадцать минут на среднем огне;
• Добавить соль, молотый душистый перец и смесь трав;
• Перемешать и жарить ещё около трёх минут;
• Затем как следует остудить;
• Филе нарезать кусками;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить зажарку;
• Перебить всё до однородной массы;
• При необходимости ещё раз посолить и поперчить;
• Хранится такой паштет до пяти дней в холодильнике в стеклянной таре с закруткой.
