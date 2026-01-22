Что не так со свининой, почему её не едят миллиарды людей и откуда взялся этот религиозный запрет

Свинина - это самое популярное мясо в мире. Огромное количество людей ест его каждый день. При этом более полутора миллиарда человек не ест свинину исключительно из-за религиозного запрета. Но как так получилось? Почему именно свинья? Почему мусульмане и евреи не едят свинину?
Грязное животное?
Почти половина всего мяса, которое употребляется в мире — это свинина.популярнее курицы и говядины вместе взятых. При этом есть люди, которые сознательно отказываются — это иудеи и мусульмане. Эти две религиозные группы довольно многочисленны — почти 2 миллиарда человек. Для них свинина — это табу. Этот запрет настолько серьёзен, что в истории были случаи, когда людей пытали и убивали за отказ съесть кусочек этого мяса и они предпочитали умереть, но только не нарушить запрет. Но в чём же дело? Почему именно свинья?
Почему именно свинина стала объектом запрета.
Свинья отнюдь не самое грязное животное. Например, те же козы едят всё подряд и даже человеческие фекалии. Коровы и овцы могут заразить человека, например, сибирской язвой — жуткая хворь, от которой можно умереть в страшных муках. Запрета ни в исламе, ни в иудаизме на эти виды мяса нет. Так в чём же дело?
Антропологи, археологи и богословы давно спорят, почему именно свинина попала в немилость. Однозначного ответа на этот вопрос у них по-прежнему нет. Никто не знает, откуда взялся этот запрет. Теорий существует множество, но ни одна из них не объясняет всё до конца.
Откуда пришёл этот запрет
Впервые запрет на употребление свинины появляется в Пятикнижии Моисея.
Впервые запрет на употребление свиного мяса появляется в Торе — части Библии, Пятикнижии Моисеевом.объясняется тем, что свинья всеядна, «не жуёт жвачку», в отличие от коров, коз и овец, а потому нечиста и есть её запрещено. Только нигде в Писаниях не объясняется, почему так важно, чтобы животное жевало жвачку.
Примерно в 7 веке нашей эры появляется ислам. Запрет на употребление свинины переходит в Коран. Практически слово в слово. Исключением могут быть только случаи, когда человек при смерти, умирает от голода, или его заставляют съесть свинину силой.
Созомен.
Интересно, что античный историк Созомен писал, что до возникновения мусульманства арабские племена, считавшие себя потомками Измаила (сына библейского Авраама), также не употребляли свиное мясо в пищу. То есть табу у них существовало задолго до появления ислама. А вот в христианстве запрет на свинину не прижился. Христиане спокойно едят свинину, за исключением некоторых христианских конфессий, как, например, Адвентисты седьмого дня. Но всё же иудеи и мусульмане в этом вопросе более категоричны.
Почему именно свинья?
Свиньи и правда, весьма странные животные. У них копыта как у травоядных, но питаются они как падальщики. Живут в грязи, но при этом довольно умные. Некоторые исследователи считают, что они гораздо умнее собак, например. Возможно, именно эта гремучая смесь качеств и сделала свинью для древних людей неким пугающим пограничным существом.
Свиньи действительно не травоядные, они всеядные. Причём едят они просто всё, без разбора. Мусор, падаль, фекалии. Для некоторых людей свиньи выглядят достаточно мерзко по сравнению с другими животными. Они постоянно валяются в грязи, иногда в собственных испражнениях. Но почему? Совсем не потому что им нравится грязь. Просто у свиней практически нет потовых желёз и очень маленькие лёгкие. Они не могут охлаждать себя с помощью потоотделения или через дыхание. Единственный способ не умереть от жары — это покрыть своё тело чем-то мокрым. Тут и приходит на помощь грязь. Это вопрос выживания, а не предпочтения. Если свинье дать выбор: грязь или чистая вода, конечно же, она выберет воду. Проблема в том, что в древние времена с этим были определённые трудности, да и сейчас во многих жарких регионах тоже.
Свиньи валяются в грязи не из-за того, что любят грязь.
Также в те времена у многих народов свинья ассоциировалась с чем-то потусторонним и злым, с тёмными силами. Возможно, потому что свинья постоянно копается в земле, а может потому что слишком уж умна и во многом похожа на человека. Это сочетание: копыта травоядного, повадки падальщика и блестящий ум, как для животного, сделали свинью немного жутковатым существом.
Ко 2 веку до нашей эры запрет на свинину стал чем-то вроде маркера, определяющего принадлежность человека к еврейскому народу. Римляне считали это странным. Так свинина стала методом угнетения. Самый знаменитый исторический случай произошёл при участии сирийского царя Антиоха IV Эпифана, правившего во 2 веке до нашей эры. Он происходил из могущественной династии Селевкидов, его империя была огромна и включала Иудею. Антиох считал, что весь народ его империи надо эллинизировать, сделать греками, заставить жить по их законам, поклоняться их богам.
Антиох IV Эпифан.
Евреев он не убеждал, а заставлял под пытками есть свинину. Многие предпочли умереть, но не нарушить запрет. Император осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Позже, в 1 веке нашей эры во время еврейских погромов в Александрии толпы местных жителей ловили евреев и запихивали им в рот свинину. Это был способ унизить и сломать человека. Теперь это было не пищевое правило, а нечто большее.
Правда всё это не даёт рационального ответа на вопрос о том, почему именно свинья стала камнем преткновения для стольких людей.
Научные объяснения
В 19 веке появилась первая научная теория, которая давала вполне логичное объяснение. Учёные обнаружили связь между употреблением свиного мяса в пищу и грозным заболеванием под названием трихинеллёз. Его вызывают крошечные круглые черви, которые живут в недоваренном свином мясе.
Только вот те же коровы могут быть заражены сибирской язвой и случаи передачи этого заболевания человеку тоже известны. В Древнем мире также об этом знали. Только говядина не под запретом.
Есть экономическое объяснение. Свиньям нужна местность с лесами и водоёмами, где много пищи и деревьев, способных дать тень. Понятно, что на Ближнем Востоке с этим весьма туго. С этим и может быть связан запрет на употребление свинины. Ведь при массовом разведении этих животных можно подвергнуть опасности всю экосистему региона. Свиней часто держали в городах, в результате чего те мало чем отличались от отхожих мест. К тому же, свиньи едят практически то же самое, что и люди: зерно, корнеплоды и мясо. То есть они не только грязные животные, но и конкуренты человека за еду. Некоторые учёные считают, что эта гипотеза и была закреплена в религиозных текстах.
Свиньи - конкуренты человека за еду.
В 2015 году появилась и более интересная теория. Археолог Ричард Рединг предположил, что свиней вытеснили куры! Банально заменили в рационе по целому ряду причин. Разводить их куда проще и дешевле. К тому же куры несут яйца, да и куриным перьям человек с успехом нашёл применение — безотходное производство! Да и удобно: зарезав одну курицу, можно приготовить семейный обед и не нужно думать, как сохранить остатки, что в жарком климате критически важно. Солить и коптить было дорого.
Кур выгоднее разводить.
Гипотез множество и все они логичны. Археологи доказали, что в глубокой древности еврейский народ употреблял свинину. Иначе зачем бы нужен был запрет? Но вот точного ответа на вопрос о том, почему он был дан, нет. Табу пережило тысячелетия и стало не просто пищевым запретом, а признаком культурной идентичности. Еврей не ест свинину, потому что он — еврей. Мусульманин не ест свинину, потому что он — мусульманин. Чёткий маркер. Люди очень дорожат этим. Запрет на употребление свинины уже давно не про свиней, а про то, кто ты такой.
