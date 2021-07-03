Пионеры-доносчики и страдания за верность идее: Как юные коммунисты страдали от взрослых мстителей

В 1930-е годы советским руководством культивировалась и поощрялась практика доносов среди детей. Символом героизма того периода стал пионер Павлик Морозов, который, как утверждалось, погиб от рук обличенных им родных. Между тем идейных пионеров, отдавших своих близких на расправу властям, хватало и раньше. В каждом выпуске «Детского коммунистического движения» того периода печатались истории о героических поступках пионеров с их полными именами и крупными портретами. Читатели могли ознакомиться с полными текстами доносов на родителей, учителей, соседей, вожатых, друзей. Малолетние Павлики Морозовы были удобны властям в непростых обстоятельствах коллективизации, но шедшие на доносы дети оставались беззащитными перед жестоким самосудом, который им угрожал.
Идеологические вариации на тему пионерского подвига
Символичным героем эпохи пионерских доносов был Павлик Морозов./Фото: avatars.mds.yandex.net
Приобщение детей к доносительствам получило в эпоху сталинизма мощную господдержку. Воспитание доносчиков превратилось в важное направление идеологической работы. Донос преподносился как обязательное качество советского человека – открытого, честного и идущего к высокой гражданской цели. Вдова Ильича Надежда Крупская обращалась к пионерам с призывом наблюдать за окружающими, выявляя и записывая любые проявления собственнических пережитков. А некий журналист Смирнов даже выпустил книгу «Юные дозорники», где подробно рассказывал о том, как можно выявлять врагов народа, куда и в какой форме писать доносы и как избежать перехвата кляузных писем.
Народный комиссариат просвещения издал приказ, согласно которому любой ребенок мог отдавать под суд даже собственных родителей, если те осуществляли какие-либо противоправные действия. А. Гусев, редактор газеты «Пионерская правда», в своей книге «Деткоры в школе» призывал пионеров следить за преподавателями и качеством их учительства. Из молодой пионерской организации, по сути, делали кузницу осведомителей. Дети следили за голодными односельчанами, собирающими в полях для своей семьи ошметки урожая, изобличали «кулаков», соседей, родителей и иных «вредителей». Имена передовых пионеров-героев заносились во всесоюзную «Красную книгу им. XVII съезда Компартии». А летом 1934-го две сотни лучших пионеров-дозорников в качестве поощрения за верную службу Родине отправились в «Артек».
Украинец Павлик Тесля, сдавший чекистам отца
Тексты детских доносов регулярно печатались в газетах./Фото: ttolk.ru
Одной из первых, задокументированных, стала расправа над мальчиком по фамилии Тесля из села Сорочинцы, что на Украине. Тесля был истинным маленьким коммунистом, сдавшим чекистам на расправу собственного отца. Нравы в 1927-м были до крайности простыми, поэтому жители гоголевского села просто собрались вместе и порешили предателя. Районные власти, конечно, предприняли ответные репрессии в адрес убийц, но дни стояли тревожные, проблем хватало. Судьба пострадавшего за идею мальчика никого всерьез так и не заинтересовала.
Убийство Коли Мяготина, доносившего на односельчан
Члены пионерской организации считали выслеживание врагов народа своим высшим долгом./Фото: myzeym86.ucoz.net
В самый разгар показательного судебного процесса по убийству Павлика Морозова в курганском селе из ружья был застрелен другой мальчик — Коля Мяготин. По официальным данным, ответственный пионер писал в районную газету о преступных происках кулаков. После очередного сообщения о крупной краже классовыми врагами колхозного хлеба Колю настигла расправа. Местный кулак Сычёв подговорил односельчан убить доносчика.
Жизнь подростка оборвал выстрел в упор. Правда, некоторые современные историки утверждают, что ни героем, ни даже пионером Мяготин не был, а история эта сфабрикована чекистами 30-х. За последующие годы это дело пересматривалось не единожды. В итоге, следователи пришли к тому, что Коля подворовывал зерно и сам, за чем его и застал охраняющий колхозное поле красноармеец. После перебранки вспыливший мужчина выстрелил в ребенка. Это дело использовали для «разоблачения» местных кулаков, а Колю заочно записали в пионеры, придав истории идеологическую окраску.
Пионерка Балыкина, донесшая на родителей
Пионеры объединялись в дозоры, контролирующие деятельность взрослых и их верность государственной идее./Фото: avatars.mds.yandex.net
Весной 1934-го донос на отца написала пионерка Оля Балыкина, выдав помимо родственника всех его друзей, воровавших и продававших колхозное зерно. Такая идея пришла в ее голову после зачисления в пионерскую ячейку, где ее учили, каким должен расти истинный пионер. Родителя Оли и шестнадцать его подельников осудили на длительные сроки лагерей. Спустя некоторое время на девочку напали неизвестные, сильно избив. Историки связывают этот эпизод с ее доносом.
Об отважной пионерке написали едва ли не все газеты страны. О ее поступке рассказывали ученикам школ, ставя Балыкину в пример. Но спустя годы она стала жертвой своих же методов. В годы Великой Отечественной девушка попала в плен к немцам. После окончания войны соседи донесли на неё по поводу сотрудничества с немцами. Ольгу приговорили к 10 годам заключения. Позже ее реабилитировали, парой строк вспомнив о женщине в газетах.
Покушение на доносчика Ятыргина со счастливым концом
Идя на поводу у идеологов, дети становились жертвами взрослых мстителей./Фото: avatars.mds.yandex.net
В ходе кампании по раскулачиванию далекого чукотского края из окружного центра в населенный пункт Анадырь пожаловали пара большевиков. Уполномоченные чужаки, прибывшие бороться с местными эксплуататорами и создавать колхоз, расстроили планы местных. Ночью приезжие были убиты. Мальчик по имени Ятыргин, которому из подслушанного разговора стали известны личности убийц и места их укрытия, принял решение доложить об этом городским милиционерам.
Виновников схватили, после чего ночью соседи подстерегли Ятыргина, нанесли удары тяжелым предметом и сбросили умирать в глубокую яму. Каким-то чудом ребенку удалось найти в себе силы выбраться из рва. Как позже рассказывала «Пионерская летопись», вскоре Ятыргина посвящали в пионеры, а наставники решили дать ему новое имя в честь легендарного Павлика Морозова. Эти данные были записаны в его паспорт. После получения образования новоиспеченный Павлик Морозов вступил в ряды компартии и работал учителем, счастливо и безбедно дожив до конца 70-х годов.
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