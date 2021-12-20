7 способов, как точно «вычислить» битый автомобиль

Популярные б/у модели порой имеют немало «темных пятен».
К сожалению, в последнее время приобретение автомобиля стало чем-то вроде лотереи. Недобросовестные перекупщики, а также многие дилеры охотно берут битые машины после ДТП, а после небольшого кузовного ремонта снова выставляют их, но уже «почти как новые». Распознать такой экземпляр в таком случае будет непросто, ведь все проблемы тщательно скрываются. Как не попасть на удочку к ушлым автодилерам – далее в обзоре.
1. Не доверять продавцу
Продавец автомобилей способен «втюхать» любой автохлам. | Фото: elementsofrest.com.
Любой автомобиль перед покупкой стоит внимательно проверять. Клятвенные заверения продавца, что авто «не бито, не крашено», как показывает практика, не стоят выеденного яйца. Если машина берется в салоне, то это также далеко не гарантия ее хорошего технического состояния.
Если у покупателя нет познаний в автомобилях, то будет неплохо договориться со специалистами на СТО об осмотре желаемой машины. Также в последнее время на вторичном рынке становятся все более популярны услуги автоподборщиков. Но стоит помнить, что даже у профессионалов порой случаются промахи. В любом случае, покупателю стоит самому вникать в то, что он покупает, так как это его деньги.
2. Общий осмотр кузова
Детально осматривать автомобиль лучше всего при естественном освещении в солнечную погоду. | Фото: proavtopravo.ru.
Осматривать наружное состояние автомобиля лучше всего в солнечную погоду, и если машина чисто вымыта. Слой грязи, как и искусственное освещение, надежно скрывают многие проблемы лакокрасочного покрытия. Не стесняйтесь попросить продавца помыть машину. Если он заинтересован в сделке, он это сделает заранее, накануне осмотра.
Нужно пройти вокруг машины, осматривая все элементы кузова. Обращаем внимание на однородность оттенка и шероховатости, отсутствие потеков краски. Также при этом ищем вмятины и царапины.
Работая с толщиномером, стоит учитывать, что у всех машин «родная» толщина краски значительно отличается. | Фото: horstek.eu.
Большим подспорьем на этом этапе может стать толщиномер. Даже самые бюджетные приборы помогут выявить проблемные места. Однако, полную замену целой детали можно и не заметить.
3. Неровные зазоры
Даже на отечественных автозаводах сборщики так не косячат. | Фото: koreashop.ru.
Если не брать в расчет откровенно старые гнилые машины, то зазоры между кузовными деталями у любого автомобиля должны быть равномерными по всей длине. Если зазоры капота, например, слева, больше, чем справа, то велика вероятность, что кузов «повело» в ДТП.
4. Смотрим головки болтов
Сбитая краска вокруг головки болта явно говорит о том, что деталь снимали. | Фото: autode.net.
При столкновениях машин неизбежно страдают кузовные детали: капот, крылья, двери, крышка багажника. Эти элементы либо ремонтируются, или меняются на новые. В любом случае, при ремонте их зачастую снимают. Естественно, это оставляет следы: отпадает краска, герметик, царапается крепеж.
5. Целостность кузова
Точки от заводской сварки и герметик, который был кривовато уложен. | Фото: kalina-auto.blogspot.com.
Любой автомобиль, побывавший в ДТП, получает «отметины», которые даже после хорошего ремонта всегда можно найти. Так, если машине въехали в заднюю часть, то пол багажника, а также листы кузова будут неровные, с вмятинами. Идеально выровнять их практически нереально. Не стесняйтесь снимать обшивку багажника, дверные карты, чтобы добраться до металла.
Под шумоизоляцией нередко скрываются неприятные сюрпризы. | Фото: avtobazar.infocar.ua.
Стоит помнить, что при ремонте те места, которые обычно не видны (под накладками, ковриками) не вылизываются так, как наружные поверхности кузова. Поэтому любые манипуляции со сварными швами – первый признак битой машины. Соединения кузовных деталей должно быть выполнено одинаково с левой и правой стороны автомобиля, обычно в виде аккуратных точек. Если есть отличия, то это уже очередной «звоночек».
Следы ремонта нередко скрывают под шумоизоляцией, антикоррозионной защитой, герметиком.
6. Маркировка фар, стекол, ремней безопасности
У большинства фирм-производителей количество точек означает месяц, а цифра – год выпуска стекла. | Фото: drive2.ru.
Практически все автомобили (кроме эксклюзивных вроде Ferrari) собираются на конвейере, а детали для них поступают с других предприятий большими партиями. Поэтому при осмотре б/у машины стоит осмотреть фары, все стекла, ярлыки на ремнях безопасности. Все эти элементы маркируются, и в обозначении часто указан год выпуска. Эта дата должна соответствовать году выпуска машины или на один год меньше. Если на автомобиле 2012 года стоят оконные стекла 2012 года – это норма, если 2011-го – то допустимо (если машина собрана, например, в январе), а если 2009 или 2013 – очевидно, нет.
Естественно, что левая и правая фары должны быть от одного производителя, то же касается и стекол. При восстановлении машины после ДТП никто не будет «заморачиваться» и подбирать правильные стекла. Поэтому если на автомобиле стоят стекла с 2-3 разными датами выпуска, то это явно последствия ремонта.
7. Пробить автомобиль по базам данных
Пример результата проверки машины на сайте Госавтоинспекции. | Фото: habr.com.
На официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф любой человек может онлайн проверить «аварийную» историю автомобиля, который он хочет купить. Все, что для этого нужно – это VIN номер. В этой базе данных присутствует информация обо всех ДТП, начиная с 2015 года, которые были официально оформлены в ГИБДД. К сожалению, оформленные по европротоколу ДТП здесь не зарегистрированы. Про автомобили из Москвы или Московской области можно узнать немало подробностей на сайте Автокод avtokod.mos.ru. Аналогичная, но еще более подробная информация доступна и на коммерческих сайтах за небольшую оплату (порядка 100 рублей).
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