7 способов, как точно «вычислить» битый автомобиль

Популярные б/у модели порой имеют немало «темных пятен».

1. Не доверять продавцу

Продавец автомобилей способен «втюхать» любой автохлам. | Фото: elementsofrest.com.

2. Общий осмотр кузова

Детально осматривать автомобиль лучше всего при естественном освещении в солнечную погоду. | Фото: proavtopravo.ru.

Работая с толщиномером, стоит учитывать, что у всех машин «родная» толщина краски значительно отличается. | Фото: horstek.eu.

3. Неровные зазоры

Даже на отечественных автозаводах сборщики так не косячат. | Фото: koreashop.ru.

4. Смотрим головки болтов

Сбитая краска вокруг головки болта явно говорит о том, что деталь снимали. | Фото: autode.net.

5. Целостность кузова

Точки от заводской сварки и герметик, который был кривовато уложен. | Фото: kalina-auto.blogspot.com.

Под шумоизоляцией нередко скрываются неприятные сюрпризы. | Фото: avtobazar.infocar.ua.

6. Маркировка фар, стекол, ремней безопасности

У большинства фирм-производителей количество точек означает месяц, а цифра – год выпуска стекла. | Фото: drive2.ru.

7. Пробить автомобиль по базам данных

Пример результата проверки машины на сайте Госавтоинспекции. | Фото: habr.com.