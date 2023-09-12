Оказывается, пена для бритья чистит лучше специализированных средств! Она точно пригодится вам в быту: покажем некоторые нестандартные, но весьма удачные способы её использования.
Пена для бритья отлично справляется с известковым налётом. Распределите её по раковине и смесителю, оставьте на 10 минут, затем смойте тряпкой. Разницу заметите сразу!
Также пена для бритья отлично очищает стиральную машинку от того же известкового налёта, а также остатков порошка, грязи. Просто распределите её и протрите.
Таким же образом можно помыть зеркала и стёкла.
А зачем же наносить пену для бритья на веник? Всё очень просто: чтобы было удобно мыть ванну или душевую кабинку!
Так пену очень легко распределить: и не придётся наклоняться! Потом смойте всё душевой лейкой.
И, конечно же, пена для бритья очистит унитаз от желтизны и грязи. А заодно продезинфицирует ёршик!
Читать далее →
Зачем наносить пену для бритья на веник
Оказывается, пена для бритья чистит лучше специализированных средств! Она точно пригодится вам в быту: покажем некоторые нестандартные, но весьма удачные способы её использования.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии