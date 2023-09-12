Зачем наносить пену для бритья на веник

Оказывается, пена для бритья чистит лучше специализированных средств! Она точно пригодится вам в быту: покажем некоторые нестандартные, но весьма удачные способы её использования.







Пена для бритья отлично справляется с известковым налётом. Распределите её по раковине и смесителю, оставьте на 10 минут, затем смойте тряпкой. Разницу заметите сразу!







Также пена для бритья отлично очищает стиральную машинку от того же известкового налёта, а также остатков порошка, грязи. Просто распределите её и протрите.





Таким же образом можно помыть зеркала и стёкла.

А зачем же наносить пену для бритья на веник? Всё очень просто: чтобы было удобно мыть ванну или душевую кабинку!







Так пену очень легко распределить: и не придётся наклоняться! Потом смойте всё душевой лейкой.

И, конечно же, пена для бритья очистит унитаз от желтизны и грязи. А заодно продезинфицирует ёршик!





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