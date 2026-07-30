Никакого «Правила 5 секунд», или 5 популярных якобы научных фактов, которые учёные давно опровергли

Давно развенчанные мифы, которым в обществе верят, ещё и статус научного факта приписывают. /Фото: smithsonianmag.com, azertag.az
Мнения и тезисы, которые бытуют в обществе, отличаются поразительной живучестью. И сколько бы научно-технический прогресс не открывал новые знания или опровергал старые, не все они добираются до масс.
1. В открытом космосе без скафандра человек взорвётся
Нахождение в открытом космосе без защиты для человека, конечно, станет фатальным, но всё-таки без взрывов. /Фото: wtamu.edu
Кажется, давно этот миф должен быть предан забвению, но так как в научно-фантастических фильмах он время от времени всё ещё появляется, вот он и бытует. Конечно, взрыва человека без скафандра в открытом космосе не происходит. Правда, высокую вероятность летального исхода это не отменяет, просто обычно она происходит либо от недостатка кислорода, либо из-за последствий воздействия экстремальных температур.
2. Полярная звезда — самая яркая звезда на небе в Северном полушарии
Полярная звезда, конечно, очень яркая в сравнении с остальными, но всё-таки не рекордсмен. /Фото: nationalgeographic.com
Судя по всему, популярность этого мифа связана с двумя моментами: во-первых, Полярная звезда известна давно и повсеместно, потому что является главным ориентиром на Север, а во-вторых, она является самой яркой в созвездии Малой Медведицы. Но вот за пределами скопления звёзд, также известного как Малый Ковш, Полярная звезда первенство в яркости не удерживает.
3. Правило пяти секунд
Популярнейший миф, который никак не перестанет бытовать в обществе. /Фото: smithsonianmag.com
Поразительно, но масса людей всё ещё верит в так называемое Правило пяти секунд, согласно которому если упавшую на пол еду поднять быстрее, чем через пять секунд, то её можно смело есть и не бояться загрязнения микробами. А ведь в этом случае даже научного обоснования вроде бы не нужно, ведь даже чисто логически становится ясно, что такое утверждение просто абсурдно. Но и учёные провели много тестов, лишь доказав очевидное, что на упавшую на пол еду грязь и бактерии прилипают мгновенно.
4. Тёмная сторона Луны
Тёмная сторона Луны на самом деле вполне себе светлая - просто мы с Земли этого не видим. /Фото: thoughtco.com
Когда говорят об обратной стороне Луны, то часто называют её тёмной - она и в культуре, и в искусстве так именуется. Проблема в том, что поэтичность этого названия никак не отменяет реальности: тёмной стороны Луны попросту не существует. Наш спутник просто постоянно может показывать нам только одну свою сторону, а значит, только она постоянно освещается Солнцем для нас. Фишка в том, что та самая обратная сторона при этом не погружена во тьму всё время, ещё и регулярно попадает под лучи светила, просто мы с Земли не имеем возможности это увидеть.
5. Монета, сброшенная с небоскрёба может убить человека внизу
Никаких монеток-убийц - элементарная физика давно разоблачила этот миф. /Фото: azertag.az
Это заблуждение очень распространённое на Западе и периодически появляется в кинематографе. Причём существует даже своего рода клише: монетка - это пенни, а высокое здание, откуда её роняют - это Эмпайр-стейт-билдинг. К счастью, официальная наука давным-давно опровергла этот миф: по информации редакции novate.ru, её аэродинамические свойства просто не позволят ей развить такую скорость падения, чтобы причинить реальный вред человеку. Самое вероятное следствие столкновения упавшего с небоскрёба пенни с чьей-то головой внизу - это удар, больше похожий на укол.
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