Никакого «Правила 5 секунд», или 5 популярных якобы научных фактов, которые учёные давно опровергли



Давно развенчанные мифы, которым в обществе верят, ещё и статус научного факта приписывают. /Фото: smithsonianmag.com, azertag.az Давно развенчанные мифы, которым в обществе верят, ещё и статус научного факта приписывают. /Фото: smithsonianmag.com, azertag.az

Мнения и тезисы, которые бытуют в обществе, отличаются поразительной живучестью. И сколько бы научно-технический прогресс не открывал новые знания или опровергал старые, не все они добираются до масс. Мнения и тезисы, которые бытуют в обществе, отличаются поразительной живучестью. И сколько бы научно-технический прогресс не открывал новые знания или опровергал старые, не все они добираются до масс.В итоге среди обывателей до сих пор популярны вроде бы «научных» фактов, хотя исследователи давно опровергли их и назвали мифом.

1. В открытом космосе без скафандра человек взорвётся



Нахождение в открытом космосе без защиты для человека, конечно, станет фатальным, но всё-таки без взрывов. /Фото: wtamu.edu Нахождение в открытом космосе без защиты для человека, конечно, станет фатальным, но всё-таки без взрывов. /Фото: wtamu.edu

Кажется, давно этот миф должен быть предан забвению, но так как в научно-фантастических фильмах он время от времени всё ещё появляется, вот он и бытует. Конечно, взрыва человека без скафандра в открытом космосе не происходит. Правда, высокую вероятность летального исхода это не отменяет, просто обычно она происходит либо от недостатка кислорода, либо из-за последствий воздействия экстремальных температур.

2. Полярная звезда — самая яркая звезда на небе в Северном полушарии



Полярная звезда, конечно, очень яркая в сравнении с остальными, но всё-таки не рекордсмен. /Фото: nationalgeographic.com Полярная звезда, конечно, очень яркая в сравнении с остальными, но всё-таки не рекордсмен. /Фото: nationalgeographic.com

Судя по всему, популярность этого мифа связана с двумя моментами: во-первых, Полярная звезда известна давно и повсеместно, потому что является главным ориентиром на Север, а во-вторых, она является самой яркой в созвездии Малой Медведицы. Но вот за пределами скопления звёзд, также известного как Малый Ковш, Полярная звезда первенство в яркости не удерживает.

3. Правило пяти секунд



Популярнейший миф, который никак не перестанет бытовать в обществе. /Фото: smithsonianmag.com Популярнейший миф, который никак не перестанет бытовать в обществе. /Фото: smithsonianmag.com

Поразительно, но масса людей всё ещё верит в так называемое Правило пяти секунд, согласно которому если упавшую на пол еду поднять быстрее, чем через пять секунд, то её можно смело есть и не бояться загрязнения микробами. А ведь в этом случае даже научного обоснования вроде бы не нужно, ведь даже чисто логически становится ясно, что такое утверждение просто абсурдно. Но и учёные провели много тестов, лишь доказав очевидное, что на упавшую на пол еду грязь и бактерии прилипают мгновенно.

4. Тёмная сторона Луны



Тёмная сторона Луны на самом деле вполне себе светлая - просто мы с Земли этого не видим. /Фото: thoughtco.com Тёмная сторона Луны на самом деле вполне себе светлая - просто мы с Земли этого не видим. /Фото: thoughtco.com

Когда говорят об обратной стороне Луны, то часто называют её тёмной - она и в культуре, и в искусстве так именуется. Проблема в том, что поэтичность этого названия никак не отменяет реальности: тёмной стороны Луны попросту не существует. Наш спутник просто постоянно может показывать нам только одну свою сторону, а значит, только она постоянно освещается Солнцем для нас. Фишка в том, что та самая обратная сторона при этом не погружена во тьму всё время, ещё и регулярно попадает под лучи светила, просто мы с Земли не имеем возможности это увидеть.

5. Монета, сброшенная с небоскрёба может убить человека внизу



Никаких монеток-убийц - элементарная физика давно разоблачила этот миф. /Фото: azertag.az Никаких монеток-убийц - элементарная физика давно разоблачила этот миф. /Фото: azertag.az

Это заблуждение очень распространённое на Западе и периодически появляется в кинематографе. Причём существует даже своего рода клише: монетка - это пенни, а высокое здание, откуда её роняют - это Эмпайр-стейт-билдинг. К счастью, официальная наука давным-давно опровергла этот миф: по информации редакции novate.ru, её аэродинамические свойства просто не позволят ей развить такую скорость падения, чтобы причинить реальный вред человеку. Самое вероятное следствие столкновения упавшего с небоскрёба пенни с чьей-то головой внизу - это удар, больше похожий на укол.