Эксперимент, который поставил под сомнение систему психиатрической диагностики

Эксперимент Розенхана перевернул с ног на голову всю психиатрическую диагностику и удостоился немалой доли критики. Так что же такого сделал психолог, что поколебались многовековые устои психиатрии?
Сомнения в диагностике психиатрических заболеваний
Психиатрические больницы возникли в Европе в Средние века. Но пациентов помещали в них не с целью излечить от душевных болезней. Нет, таким образом их просто изолировали от общества. Условия содержания в психбольницах оставляли желать лучшего. Взять хотя бы печально известную больницу Бедлам в Лондоне, где пациентов содержали в по-настоящему тюремных условиях.
Безусловно, со временем отношение к психически больным людям поменялось, и их перестали приковывать цепями, а лечение стало более гуманным. Но всё равно некоторые специалисты считали, что диагностика психиатрических заболеваний в целом субъективна и носит вероятностный характер. Был среди таких и психолог Дэвид Розенхан.
С целью проверить, смогут ли доктора отличить реальных психических больных от людей, лишь притворяющихся таковыми, он решил провести эксперимент. Для этого он отобрал группу абсолютно здоровых психически людей и попросил их разыграть сумасшествие. В эту группу входил сам Дэвид Розенхан, его двое коллег-психологов, студент, изучающий психологию, художник, психиатр и домохозяйка. Все они должны были попытаться попасть в разные психиатрические клиники и лечебницы в разных штатах США. И, к удивлению, удалось им это сделать без труда.
Из дома прямиком в психиатрическую клинику
Все участники эксперимента Розенхана легли в психиатрические больницы под выдуманными именами, скрыв своё место работы и образование. Все остальные данные, которые они сообщили врачам, были реальными. Чтобы в дальнейшем не было никаких разночтений, все псевдопациенты на приёме у психиатров рассказали, что они страдают от слуховых галлюцинацией. Голоса в их головах якобы принадлежали лицам их же пола и говорили неразборчивые слова, среди которых угадывались лишь три: «стук», «полый» и «пустой». Эти слова Розенхан выбрал не просто так. Все они являли собой признаки экзистенциального кризиса, то есть психического дискомфорта и состояния повышенной тревожности. Никаких других симптомов психиатрического заболевания псевдопациенты не выказали.
Но тем не менее всех их поместили в психиатрические больницы. Причём в совершенно разные. Были среди них и дорогие частные клиники, и государственные учреждения, и сельские больницы. Попав в больницы, псевдопациенты тут же перестали говорить, что они слышат голоса, и стали уверять врачей, что они совершенно нормальные. Однако никакой реакции на эти заявления не последовало.
Практически всем участникам эксперимента Розенхана диагностировали шизофрению. Лишь у одного диагноз отличался: доктора «выявили» у него маниакально-депрессивный психоз. Псевдопациентов, не выказывающих никаких признаков психиатрических заболеваний, начали лечить психотропными препаратами: антидепрессантами и нейролептиками. Впрочем «психбольные» таблетки не принимали и смывали их в уборной. Так же поступали и многие другие пациенты психиатрических клиник. С ними, кстати, связано одно прелюбопытнейшее наблюдение, во многом и поставившее под сомнение всю существующую на тот момент систему диагностики психиатрических заболеваний.
Что показал эксперимент Розенхана
Перед каждым участником эксперимента Дэвида Розенхана была поставлена задача убедить психиатров в своей вменяемости и самостоятельно покинуть лечебные учреждения. В среднем каждый из них находился в лечебнице 19 дней. Но одному псевдопациенту понадобилось всего семь дней, чтобы выписаться, а другому — почти три месяца. За всё время пребывания «душевнобольных» в психиатрических клиниках доктора так и не усомнились в тех диагнозах, что они им поставили. Зато усомнились настоящие пациенты.
Многие пациенты клиник, с кем общались псевдопациенты, быстро раскусили их. Из 118 человек 35 решили, что имеют дело со здоровыми людьми, которые являются журналистами или же научными исследователями. И они были недалеки от истины. Но тем не менее к участникам эксперимента Розенхана относились так же, как и к остальным пациентам. Их палаты регулярно обыскивали. А санитары и доктора не стеснялись открыто говорить о «ненормальности» в присутствии «пациентов». К тому же, персонал клиник хамил всем им и даже не гнушался использовать грубую силу в некоторые моменты.
Розенхан отметил, что любые действия псевдопациентов воспринимались персоналом как проявления психических расстройств. К примеру, когда один из участников эксперимента стал делать записи, медсестра решила, что он страдает графоманией, что считалось патологией. Даже биографические данные, рассказанные о себе псевдопациентами, извратили и подогнали под признаки шизофрении. В конечном итоге всех участников эксперимента выписали с одинаковым диагнозом — «шизофрения в стадии ремиссии».
Через некоторое время после выписки Дэвид Розенхан опубликовал статью под названием «Психически здоровые на месте сумасшедших». И она вызвала огромный резонанс среди психологов и психиатров.
Второй эксперимент Розенхана
Авторитет психиатрии как науки после выхода статьи Розенхана пошатнулся. На психолога посыпались обвинения в подлоге фактов и общей фальсификации эксперимента. Тогда он решил провести второй опыт. Розенхан послал в одну психиатрическую клинику письмо, где говорилось, что один или несколько псевдопациентов в течение трёх месяцев обращались в эту клинику. И Дэвиду Розенхану поверили.
За три месяца в эту психиатрическую клинику обратились почти 200 человек. Психиатры после проведения обследований и психиатрической диагностики решили, что 41 человек симулировали психические болезни. Ещё 42 человека только заподозрили в симуляции. Но как же удивились доктора, когда Розенхан сказал, что ни одного псевдопациента он в эту клинику не направлял! На основе двух проведённых экспериментов Розенхан сделал печальный вывод:
Никакая диагностика, слишком легко приводящая к значительным ошибкам подобного рода, не может считаться надёжной.
Следом за опубликованными в журнале «Science» статьями об экспериментах на Розенхана посыпались потоки критики.
Недовольство экспериментами Дэвида Розенхана
В своей статье Розенхан писал, что психиатрическая помощь, предоставляемая пациентам, унизительна и недопустима. К тому же, он в пух и прах разнёс надежность применяемой в то время диагностики психиатрических заболеваний. Разумеется, это не могло не вызвать ответной реакции.
Одни специалисты пытались доказать, что психиатрическая диагностика в основном базируется на тех симптомах, что сообщают сами пациенты. А симулирование симптомов психиатрических заболеваний, по их мнению, сходно с симулированием физических недугов. А значит, выводы, сделанные Розенханом, не так уж и достоверны.
В любом случае после проведённого Розенханом эксперимента отношение к пациентам психиатрических клиник на Западе стало более гуманными. Сегодня же психиатрическая диагностика базируется на множестве тестов, психометрических шкалах и интервью. Существуют определённые критерии психзаболеваний, которые изложены в Международной классификации болезней. К тому же, врачи сейчас полагаются на исследования, проводимые в области психиатрии и психологии и в прошлом, и в настоящее время.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии