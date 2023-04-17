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Эксперимент, который поставил под сомнение систему психиатрической диагностики

В древности все реально существующие психиатрические заболевания, считали то одержимостью злыми духами, то наведённой порчей или проклятием. Со временем диагностика психиатрических заболеваний стала более точной, а признаки, по которым их определяли, считались незыблемыми. До 1973 года, когда доктор Дэвид Розенхан провёл свой эксперимент.

Эксперимент Розенхана перевернул с ног на голову всю психиатрическую диагностику и удостоился немалой доли критики. Так что же такого сделал психолог, что поколебались многовековые устои психиатрии?
Психически больной человек в смирительной рубашке


Сомнения в диагностике психиатрических заболеваний


Психиатрические больницы возникли в Европе в Средние века. Но пациентов помещали в них не с целью излечить от душевных болезней. Нет, таким образом их просто изолировали от общества. Условия содержания в психбольницах оставляли желать лучшего. Взять хотя бы печально известную больницу Бедлам в Лондоне, где пациентов содержали в по-настоящему тюремных условиях.

Безусловно, со временем отношение к психически больным людям поменялось, и их перестали приковывать цепями, а лечение стало более гуманным. Но всё равно некоторые специалисты считали, что диагностика психиатрических заболеваний в целом субъективна и носит вероятностный характер. Был среди таких и психолог Дэвид Розенхан.

Психолог Дэвид Розенхан
Дэвид Розенхан


С целью проверить, смогут ли доктора отличить реальных психических больных от людей, лишь притворяющихся таковыми, он решил провести эксперимент. Для этого он отобрал группу абсолютно здоровых психически людей и попросил их разыграть сумасшествие. В эту группу входил сам Дэвид Розенхан, его двое коллег-психологов, студент, изучающий психологию, художник, психиатр и домохозяйка. Все они должны были попытаться попасть в разные психиатрические клиники и лечебницы в разных штатах США. И, к удивлению, удалось им это сделать без труда.

Из дома прямиком в психиатрическую клинику


Все участники эксперимента Розенхана легли в психиатрические больницы под выдуманными именами, скрыв своё место работы и образование. Все остальные данные, которые они сообщили врачам, были реальными. Чтобы в дальнейшем не было никаких разночтений, все псевдопациенты на приёме у психиатров рассказали, что они страдают от слуховых галлюцинацией. Голоса в их головах якобы принадлежали лицам их же пола и говорили неразборчивые слова, среди которых угадывались лишь три: «стук», «полый» и «пустой». Эти слова Розенхан выбрал не просто так. Все они являли собой признаки экзистенциального кризиса, то есть психического дискомфорта и состояния повышенной тревожности. Никаких других симптомов психиатрического заболевания псевдопациенты не выказали.

Но тем не менее всех их поместили в психиатрические больницы. Причём в совершенно разные. Были среди них и дорогие частные клиники, и государственные учреждения, и сельские больницы. Попав в больницы, псевдопациенты тут же перестали говорить, что они слышат голоса, и стали уверять врачей, что они совершенно нормальные. Однако никакой реакции на эти заявления не последовало.

Практически всем участникам эксперимента Розенхана диагностировали шизофрению. Лишь у одного диагноз отличался: доктора «выявили» у него маниакально-депрессивный психоз. Псевдопациентов, не выказывающих никаких признаков психиатрических заболеваний, начали лечить психотропными препаратами: антидепрессантами и нейролептиками. Впрочем «психбольные» таблетки не принимали и смывали их в уборной. Так же поступали и многие другие пациенты психиатрических клиник. С ними, кстати, связано одно прелюбопытнейшее наблюдение, во многом и поставившее под сомнение всю существующую на тот момент систему диагностики психиатрических заболеваний.

Санитары усмиряющее психически больного человека


Что показал эксперимент Розенхана


Перед каждым участником эксперимента Дэвида Розенхана была поставлена задача убедить психиатров в своей вменяемости и самостоятельно покинуть лечебные учреждения. В среднем каждый из них находился в лечебнице 19 дней. Но одному псевдопациенту понадобилось всего семь дней, чтобы выписаться, а другому — почти три месяца. За всё время пребывания «душевнобольных» в психиатрических клиниках доктора так и не усомнились в тех диагнозах, что они им поставили. Зато усомнились настоящие пациенты.

Многие пациенты клиник, с кем общались псевдопациенты, быстро раскусили их. Из 118 человек 35 решили, что имеют дело со здоровыми людьми, которые являются журналистами или же научными исследователями. И они были недалеки от истины. Но тем не менее к участникам эксперимента Розенхана относились так же, как и к остальным пациентам. Их палаты регулярно обыскивали. А санитары и доктора не стеснялись открыто говорить о «ненормальности» в присутствии «пациентов». К тому же, персонал клиник хамил всем им и даже не гнушался использовать грубую силу в некоторые моменты.

Розенхан отметил, что любые действия псевдопациентов воспринимались персоналом как проявления психических расстройств. К примеру, когда один из участников эксперимента стал делать записи, медсестра решила, что он страдает графоманией, что считалось патологией. Даже биографические данные, рассказанные о себе псевдопациентами, извратили и подогнали под признаки шизофрении. В конечном итоге всех участников эксперимента выписали с одинаковым диагнозом — «шизофрения в стадии ремиссии».

Через некоторое время после выписки Дэвид Розенхан опубликовал статью под названием «Психически здоровые на месте сумасшедших». И она вызвала огромный резонанс среди психологов и психиатров.
Психиатрическая больница Святой Елизаветы
Одно из мест проведения эксперимента — психиатрическая больница Святой Елизаветы. США, Вашингтон

Второй эксперимент Розенхана


Авторитет психиатрии как науки после выхода статьи Розенхана пошатнулся. На психолога посыпались обвинения в подлоге фактов и общей фальсификации эксперимента. Тогда он решил провести второй опыт. Розенхан послал в одну психиатрическую клинику письмо, где говорилось, что один или несколько псевдопациентов в течение трёх месяцев обращались в эту клинику. И Дэвиду Розенхану поверили.

За три месяца в эту психиатрическую клинику обратились почти 200 человек. Психиатры после проведения обследований и психиатрической диагностики решили, что 41 человек симулировали психические болезни. Ещё 42 человека только заподозрили в симуляции. Но как же удивились доктора, когда Розенхан сказал, что ни одного псевдопациента он в эту клинику не направлял! На основе двух проведённых экспериментов Розенхан сделал печальный вывод:
Никакая диагностика, слишком легко приводящая к значительным ошибкам подобного рода, не может считаться надёжной.

Следом за опубликованными в журнале «Science» статьями об экспериментах на Розенхана посыпались потоки критики.
Психиатрическая диагностика пациента больницы

Недовольство экспериментами Дэвида Розенхана


В своей статье Розенхан писал, что психиатрическая помощь, предоставляемая пациентам, унизительна и недопустима. К тому же, он в пух и прах разнёс надежность применяемой в то время диагностики психиатрических заболеваний. Разумеется, это не могло не вызвать ответной реакции.

Одни специалисты пытались доказать, что психиатрическая диагностика в основном базируется на тех симптомах, что сообщают сами пациенты. А симулирование симптомов психиатрических заболеваний, по их мнению, сходно с симулированием физических недугов. А значит, выводы, сделанные Розенханом, не так уж и достоверны.

В любом случае после проведённого Розенханом эксперимента отношение к пациентам психиатрических клиник на Западе стало более гуманными. Сегодня же психиатрическая диагностика базируется на множестве тестов, психометрических шкалах и интервью. Существуют определённые критерии психзаболеваний, которые изложены в Международной классификации болезней. К тому же, врачи сейчас полагаются на исследования, проводимые в области психиатрии и психологии и в прошлом, и в настоящее время.

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Эксперимент, который поставил под сомнение систему психиатрической диагностики

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Эксперимент, который поставил под сомнение систему психиатрической диагностикиПодписаться на мой Instagram
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