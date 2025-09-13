Как женщины из СССР выкручивались без современной косметики: 9 лайфхаков от советских красоток

Женщины всегда стремились выглядеть хорошо, вне зависимости от того, в какое время жили. Однако в Советском Союзе для этого было гораздо меньше возможностей, чем сейчас. Novate.ru рассказывает, чем заменяли уходовые средства наши мамы и бабушки, чтобы быть на высоте.
1. Вместо шампуня: яичный желток или черный хлеб
Шампуни в СССР были, однако выбор, как, впрочем, и качество не впечатляли. Именно поэтому девушки часто прибегали к помощи народных средств. Например, мыли голову яичными желтками. Если их не оказывалось под рукой, в ход шло другое средство – корки черного хлеба. Перед тем, как использовать, девушки размачивали их водой, чтобы они приобрели состояние кашицы.
2. Вместо карандаша для губ: экземпляр из набора «Художник»
Чтобы прорисовать контур губ использовали обычный цветной карандаш. / Фото: youla.io
Несмотря на то, что с помадами в Советском Союзе не было таких проблем как, например, с тенями или тушью, их разнообразие, а точнее, его отсутствие, сильно расстраивало. В ходу было только два модных оттенка: морковный и коричневый. У некоторых в закромах находился еще и перламутровый вариант, но это было, скорее, исключение из правил.
Чтобы не быть похожими на других, некоторые девушки принимали решение самостоятельно создавать новые оттенки прямо у себя дома. Для этого они покупали обычные помады, которые в то время стоили 35 копеек, и добавляли в них зубной порошок. Даже не знаем, как это работало с точки зрения химии, но цвет действительно менялся с морковного на алый, благодаря чему «новая» помада становилась настоящим предметом зависти у подруг.
А вот о гигиенической помады, которая обязательно лежит в сумочке каждой девушки, заботящейся о своих губах, в СССР даже не слышали. Для увлажнения, питания и защиты губ от ветра и мороза советские красотки использовали косметический вазелин, который продавался в аптеке.
3. Вместо теней для век: цветные мелки
Цветные мелки помогали делать яркий макияж
Импортная косметика начала появляться в Советском Союзе только в середине 80-х годов, а до этого девушкам приходилось прибегать к самым странным и необычным способам макияжа. Те красотки, которые любили преображаться, частенько заглядывали в магазин с товарами для художников, в котором можно было найти практически все для мейкап-экспериментов. Это сейчас американский бренд Crayola начал выпускать декоративную косметику в виде набора карандашей, а в СССР такая роскошь была недоступна – приходилось пользоваться тем, что было.
Создание теней для век происходило следующим образом: девушки покупали в магазине детские мелки, растирали их в порошок и смешивали с небольшим количеством воды. Вуаля – тени готовы! А в качестве подводки использовали… барабанная дробь… карандаши для рисования! Обычно подруги скидывались на такие наборы, чтобы каждая смогла получить желанный оттенок по приемлемой стоимости.
4. Вместо пудры: зубной порошок
Зубной порошок с мятой убирал жирный блеск. / Фото: festima.ru
Пудра также была в дефиците, как и большинство других косметических средств. Если не удавалось заполучить ее в магазине, женщинам приходилось придумывать свои рецепты красоты. Жирный блеск отлично устранял зубной порошок, благодаря тому, что в нем содержался экстракт мяты. Компонент не только приятно охлаждал кожу, но и нормализовал работу сальных желез. К сожалению, изменить оттенок самодельной пудры было невозможно, поэтому многие девушки ходили чересчур бледными.
5. Вместо маски для волос: майонез
Маска из майонеза подходила только для сухих волос. / Фото: luv.ru
Еще одно домашнее бьюти-средство, от которого приходили в восторг многие девушки. Так как масок для волос не было, для питания и блеска волос они использовали обычный майонез. Им нужно было намазать пряди и оставить на 30 минут. Маску нельзя было использовать обладательницам волос, склонным к жирности, а вот девушки с сухими волосами просто молились на нее. Конечно, приходилось тратить много времени и сил на то, чтобы смыть майонез с локонов, однако красотки признавались, что все было не зря.
Кстати, современные женщины также частенько используют эту маску, только добавляют в нее несколько дополнительных ингредиентов. Например, для очень сухих волос готовят средство, состоящее из майонеза, желтков, меда, измельченного чеснока и репейного масла. Все ингредиенты смешиваются, наносятся на пряди, а затем укутываются полиэтиленовым пакетом и платком, чтобы был согревающий эффект.
6. Вместо бальзама: уксус
Уксус делает волосы гладкими и блестящими
Бальзам-ополаскиватель в советское время был большой редкостью. Однако девушки прекрасно находили выход из сложившейся ситуации – они заменяли бальзам на обычную воду, подкисленную уксусом. На литр воды приходилось две-три столовые ложки уксуса. Почему именно он? Уксус прекрасно разглаживает кутикулу волос, благодаря чему она отражает свет, что хорошо заметно на вьющихся и окрашенных прядях. Кроме того, он придает блеск, облегчает расчесывания, не позволяет волосинкам собираться в колтуны. После уксуса волосы становятся гладкими, шелковистыми, не электризуются. Единственный недостаток состоит в том, что если с ним переборщить, пряди будут немного поскрипывать.
7. Вместо темного лака для ногтей: синька
Оттенков лаков было не так много. / Фото: violity.com
В отличие от многих других бьюти-средств, лак для ногтей появился еще до войны. Его выпускала ленинградская фабрика «Северное сияние», однако, как и в случае с помадой, выбор оттенков был невелик. Чтобы добиться насыщенного темного цвета, девушки шли на хитрость: они покупали обычный прозрачный лак и добавляли в него различные красящие средства. Понятно, что искусственных красителей в магазинах не было, приходилось использовать натуральные. Зеленка, синька, марганцовка, чернила из ручки – в ход шло все, что попадалось под руку. А чтобы продлить «срок годности» маникюра, девушки на несколько секунд опускали кончики пальцев с еще непросохшим лаком в ледяную воду.
8. Вместо маски и скраба: овсяные хлопья
Овсяные хлопья смягчают, питают, увлажняют кожу. / Фото: magiclady.net
Средство было поистине универсальным – девушки приловчились использовать его как два в одном. Сначала наносили маску на лицо, а по истечении 15-20 минут делали ею скрабирующий массаж. Овсяные хлопья торговой марки «Геркулес» отлично действовали на кожу: смягчали, питали, увлажняли, снимали воспаления и покраснения. Также благодаря удалению отмерших частичек, лицо после бьюти-процедур выглядело свежим и отдохнувшим.
Современные девушки также часто делают маски и скрабы из овсяных хлопьев, но используют дополнительные ингредиенты. Например, это может быть мед, который известен своими природными целебными и антибактериальными свойствами, и базовое масло (оливковое, кокосовое), способное очистить поры, увлажнить и напитать кожу.
9. Вместо всего: детский крем
Детским кремом питали губы, смягчали кутикулу. / Фото: irecommend.ru
Еще один универсальный солдат в женской косметичке времен СССР. Его часто использовали не только по прямому назначению, но также добавляли в тональный крем «Балет», который был слишком густым и создавал невероятное плотное покрытие. А еще на основе детского крема создавали крем-пудру. Некоторые девушки шли дальше – наносили на губы в качестве бальзама и применяли как средство для смягчения кутикулы.
