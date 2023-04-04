Чем полезна рисовая вода, и как она помогает от несварения желудка

Та самая жидкость, которую мы сливаем после варки риса, и есть рисовая вода

1. Тоник для кожи

Рисовая вода подтягивает лицо, сужает поры, насыщает и увлажняет дерму, а также способствует ее регенерации / Фото: treehugger.com





















2. Скраб

У вас получится легчайший скриб, который деликатно отшелушит кожу / Фото: irecommend.ru

3. Очищение организма

Пейте по стакану отвара раз в день вместо одного приема пищи / Фото: botasot.info

4. Ополаскиватель для волос

Рисовая вода укрепляет волосы, делает их пышными и здоровыми / Фото: prekrasnaja.com

5. Средство от диареи

Подождите, пока смесь остынет и употребите ее, чтобы избавиться от диареи / Фото: rvdku.ru