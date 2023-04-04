Чем полезна рисовая вода, и как она помогает от несварения желудка

Та самая жидкость, которую мы сливаем после варки риса, и есть рисовая вода
Та самая жидкость, которую мы сливаем после варки риса, и есть рисовая вода. Многие люди не знают о ее полезных свойствах, зато в Китае и Японии это одно из популярных бьюти-средств. А еще рисовая вода способна очистить организм и помочь при диарее. Как ее правильно использовать?
1. Тоник для кожи
Рисовая вода подтягивает лицо, сужает поры, насыщает и увлажняет дерму, а также способствует ее регенерации / Фото: treehugger.com
Рисовая вода подтягивает лицо, сужает поры, насыщает и увлажняет дерму, а также способствует ее регенерации. Из нее можно сделать тоник, который подойдет для любого типа кожи.
Как приготовить:
1. Залейте стакан риса литром воды и оставьте настаиваться час. За это время жидкость напитывается полезными веществами.
2. Разомните размокший рис в ступе до образования кашеобразной консистенции и подержите в воде минут 10.
3. Процедите и слейте воду в стеклянную емкость. Храните ее в холодильнике не более пяти дней.
4. Рисовой водой можно умываться или протирать лицо ватными дисками дважды в день.
2. Скраб
У вас получится легчайший скриб, который деликатно отшелушит кожу / Фото: irecommend.ru
Чтобы рисовая кашица после приготовления тоника не пропадала, сделайте из нее скраб для лица и тела. Добавьте к смеси 1 ч.л. растительного масла (предпочтительно оливкового) и пару капель лимонного сока. У вас получится легчайший скриб, который деликатно отшелушит кожу. Используйте его на всем теле, подождите 20 минут и смойте теплой водой. Даже одно применение в неделю даст хороший результат и заметно очистит кожу.
3. Очищение организма
Пейте по стакану отвара раз в день вместо одного приема пищи / Фото: botasot.info
Рисовая вода - прекрасный сорбент, ведь в ней содержится много крахмала. А крахмал избавляет организм от токсинов, выводит шлаки, вредные вещества и улучшает пищеварение. Важно: этот лайфхак не подойдет диабетикам (можно только коричневый рис) и людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.
Как приготовить:
1. Залейте один стакан нешлифованного риса семью стаканами воды и 30 минут варите на небольшом огне. Процедите кашицу и подождите, пока она остынет.
2. Пейте по стакану отвара раз в день вместо одного приема пищи. При желании воду можно подсолить. Если еды не хватает, приготовьте на основе рисовой жидкости овощной суп.
4. Ополаскиватель для волос
Рисовая вода укрепляет волосы, делает их пышными и здоровыми / Фото: prekrasnaja.com
Рисовая вода укрепляет волосы, делает их пышными и здоровыми. Азиатки предпочитают использовать забродившую жидкость. Для этого перелейте рисовую воду в стеклянную емкость и подождите двое суток, чтобы начался процесс ферментации. Сперва ополосните жидкостью волосы, а затем промойте теплой водой. Пользуйтесь рисовой жидкостью дважды в неделю, чтобы локоны стали шелковистыми и перестали выпадать.
5. Средство от диареи
Подождите, пока смесь остынет и употребите ее, чтобы избавиться от диареи / Фото: rvdku.ru
Если в животе наступил ураган, воспользуйтесь простым бабушкиным лайфхаком. Нам понадобится: 100 г рисовой муки и 1 л воды. Залейте всю муку 250 мл жидкости и перемешайте. Оставшуюся воду доведите до кипения и медленно введите полученную смесь, помешивая жидкость. Проварите еще 5 минут. Подождите, пока смесь остынет и употребите ее, чтобы избавиться от диареи. Хитрость подходит и для взрослых, и для детей от 6 месяцев.
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