Как правильно организовать холодильник

Весна — время, когда хочется готовить легкие салаты, зеленые смузи и свежие десерты. Но как обидно, когда купленная с любовью зелень вянет через два дня, а йогурт неожиданно скисает.







Правильная организация холодильника может увеличить срок хранения продуктов в 1,5-3 раза. В этой статье — практичные советы, проверенные лайфхаки и маленькие хитрости, которые превращают ваш холодильник в идеальный «спа-салон» для еды.

Почему расположение решает все

Золотое правило зон: куда что класть

Продукты, которые НЕ любят холодильник

Лайфхаки для продления свежести

Организация пространства: порядок и экономия

Холодильник — неоднородное пространство. Температура и влажность сильно различаются по зонам. В среднем:— Дверца — самая теплая зона (+8...+12 °C).— Верхние полки — +4...+6 °C.— Средние полки — +2...+4 °C.— Нижние полки и ящики для овощей — +0...+3 °C, часто с повышенной влажностью.— Задняя стенка — самая холодная, но там часто образуется наледь.Зная эти зоны, легко понять, куда отправлять каждый продукт.1. Дверца — продукты, которые хорошо переносят перепады температуры— Соусы, кетчуп, горчица, джемы.— Яйца (если нет специального отсека).— Соки, растительное молоко в открытой упаковке.— Алкогольные напитки.2. Верхние полки — готовые блюда и то, что едим первым— Остатки ужина в контейнерах.— Йогурты, творожные сырки, пудинги.— Нарезанные колбасы и сыры.— Открытые упаковки сливок, сметаны.3. Средние полки — молочка и белковые продукты— Молоко, кефир, ряженка (лучше ставить ближе к задней стенке).— Сыры в герметичной упаковке или в пергаменте/восковой бумаге.— Творог, мягкие сыры.— Открытое мясо, рыба, паштеты — в контейнерах.4. Нижние полки — самое холодное место— Сырое мясо, птица, рыба (внизу, чтобы сок не капал на другие продукты).— Фарш, субпродукты.5. Ящики для овощей и фруктов (зона свежести)— Овощи с высокой влажностью: салат, шпинат, укроп, петрушка, огурцы, кабачки, брокколи.— Фрукты, которые выделяют мало этилена: яблоки, груши, киви, цитрусовые.— Ягоды — в оригинальной упаковке или контейнерах с отверстиями.— Помидоры, бананы, авокадо (до созревания), картофель, лук, чеснок, тыква, тропические фрукты — держите их в кухонном шкафчике в темном месте.— Мед, оливковое масло extra virgin, кофе в зернах — тоже вне холодильника.— Зелень. Обрежьте стебли на 1-2 см, поставьте в стакан с водой как букет, накройте пакетом с отверстиями — стоит 10-14 дней.— Ягоды. Не мойте заранее. Сухие ягоды переложите в контейнер с бумажным полотенцем на дне — плесень появляется гораздо позже.— Салат и шпинат. После мытья полностью высушите в центрифуге или полотенце, храните в герметичном контейнере с бумажным полотенцем — свежесть до 10 дней.— Сыр. Заверните в пергамент, затем в фольгу или пищевую пленку — не пересыхает и не плесневеет.— Хлеб. Нарежьте и заморозьте порционно — размораживается за 1 минуту в тостере.— Молоко. Храните в оригинальной упаковке, не переливайте в кувшин — меньше контакта с воздухом.— Используйте прозрачные контейнеры и корзины — так сразу видно, что где лежит.— Соблюдайте правильную расстановку: новые продукты ставьте назад, старые вперед.— Раз в неделю проводите «ревизию» — выбрасывайте испорченное, протирайте полки раствором воды с уксусом (1:1).— Не перегружайте холодильник — воздух должен циркулировать.Вечером потратьте 15 минут: рассортируйте продукты по зонам, уберите лишнее, протрите полки. Уже через неделю вы заметите, что выбрасываете меньше, готовите чаще и меньше стрессуете по поводу испорченных продуктов. И помните, что холодильник — это не просто техника, а ваш личный помощник в сохранении здоровья, красоты и хорошего настроения.