Корова-снабженец и черепаха-диверсант:как животные помогали советским солдатам в боях на Малой землe

На войне каждые укрепления и зоны боевых действий по-своему уникальны. А вот плацдарм на Малой земле можно назвать даже специфическим. В таких непростых условиях воевать было крайне тяжело. И порой изобретательные советские солдаты заручались помощью и поддержкой местной фауны.
Малоземельский плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска отличался от других рядом особенностей. Так, его непосредственная близость к фронту мешала десантированию. При этом локализация самого плацдарма была ограниченной и одновременно нефиксированной. Кроме того, особенности рельефа и инфраструктуры местности позволяли снабжать армию лишь по морю – это затрудняло транспортировку необходимых грузов. Поэтому военнослужащим приходилось довольствоваться всем, что они могли задействовать в борьбе с противником. И, как выяснилось, помочь приблизить долгожданную победу вполне способны животные.
Малоземельский плацдарм был специфичным и сложным. /Фото: rg.ru
Пожалуй, самым распространенным четвероногим помощником у красноармейцев был ишак. Это животное было популярным средством передвижения на Малой земле в условиях узких горных троп, которые порой оставались единственной связующей «магистралью» между боевыми позициями. Поэтому ишаков активно использовали для транспортировки вооружения или боеприпасов. За животными ухаживали и старались регулярно выпасать в скрытых от врага расщелинах.
Ишаки были незаменимы у красноармейцев. /Фото: novoran.ru
Забавно, но ишаки, которых обычно ассоциируют с непроходимым упрямством, на дороге вели себя поразительно вежливо по отношению друг к другу. Так, командир разведроты на Малой земле Георгий Соколов вспоминал, что животные, которые встречались на узкой дороге, имели собственные негласные правила поведения. Солдаты не раз наблюдали, как ишак, идущий «порожняком», прижимался к земле, а тот, что нес груз, переступал через своего сородича, и оба спокойно продолжали путь.
Ишаки оказались поразительно сообразительными. /Фото: topwar ru
Другим легендарным животным стала малоземельская корова. С ней был связан эпизод, который был представлен в воспоминаниях лично Брежнева. А дело было так: один красноармеец, отправленный в Геленджик для снабжения, в горах нашел брошенную корову. Солдат смекнул, что животное пригодится и забрал его с собой. Когда они дошли до пристани, командир одного из мотоботов сначала подумал, что просьба доставить корову на другой берег – что-то сродни шутке. Но боец убедил старшего товарища, что буренку, как источник полезного молока, надо брать.
Переправу по морю обеспечивали мотоботы./Фото: topwar.ru
Корова, снабжающая раненых молоком, на плацдарме стала настоящей знаменитостью.
Для того, чтобы сохранить ценное животное, ей построили личное укрытие и добывали для нее сено. Корова была и своеобразным «антистрессом», ведь когда буквально посреди боевых действий стоит буренка, жующая сено, солдаты понимали, что рано или поздно война обязательно закончится.
Коровы были настоящим спасением для раненых солдат. /Фото: waralbum.ru
А вот морской пехотинец, Герой Советского Союза Александр Райкунов в своих мемуарах о защите Малой земли рассказывал о том, как ловить немцев им помогала…коза. Однажды морпехи нашли животное в ущелье и на первых порах, изголодавшиеся по полноценной пище, хотели сделать из нее шашлык. Но командир решил использовать ее иначе. Той же ночью козу привязали у горного склона в качестве приманки для вражеских солдат, которые явно захотят покуситься на ее мясо. Так и случилось: вскоре появилось три немца, которые уже «нацелились» на животное, но были тут же схвачены притаившимися в засаде красноармейцами.
Александр Райкунов. /Фото: topwar ru
Другой случай повествует о том, как коза стала радаром от вражеских налетов. Так, во время эвакуации одного из поселений, командир одной из артиллеристских батарей выкупил у местной жительницы козу по кличке Красотка. Первоначально ее просто доили, но во время одного из налетов рядом с ней сдетонировал немецкий наряд. Коза не получила повреждений, но молока больше не давала.
Коза полезна на войне - и молоком обеспечит, и немцев поймать поможет. /Фото: novorab.ru
Зато приобрела другую необычную способность: она всегда точно могла определить вражескую бомбардировку или обстрел. Причем Красотка опережала все имеющиеся у солдат радары, прячась в скалах тогда, когда еще ничего не предвещало налета. Так коза стала настоящей боевой единицей, чье поведение спасло жизнь многим.
А вот «черепашка на службе у Красной армии» звучит как-то даже фантастически, но было и такое. Средиземноморская черепаха – частый гость на Малой земле, быстро стала частью скудного рациона солдат. Однако был случай, когда это небольшое безобидное животное «переквалифицировали» в настоящего диверсанта.
Черепашка-диверсант. /Фото: topwar.ru
Однажды солдат нашел в окопе черепаху, которая двигалась по направлению к вражеским позициям. Причины поступка армейца неизвестны – либо это была продуманная провокация, либо он просто хотел понервировать немцев, но он привязал к панцирю консервную банку и отправил черепашку к заграждениям. Естественно, подобравшись к колючей проволоке, маленький «диверсант» знатно пошумел. А немцы, которые попросту боялись советских морпехов, не прояснив ситуацию, начали беспорядочно стрелять.
Изобретательные морпехи, которых так боялись немцы. /Фото; yuga.ru
Через сутки красноармейцы приготовили уже целый отряд черепашек-диверсантов. Шума от них было гораздо больше, и пока немцы, снова не разобравшись, стреляли в пустоту, советские солдаты без труда определяли местоположение огневых точек противника и параллельно наблюдали за тем, как немцы тратят боеприпасы в буквальном смысле в никуда.
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