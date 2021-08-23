Дети звездных родителей, оставшиеся после развода с отцами

8 историй известных пар, дети которых после развода родителей остались жить с отцами.
Мадонна и Гай Ричи
Cын Рокко
Певица и режиссер встретились в 1999 году на вечеринке у Стинга. И Мадонна, и Ричи на момент знакомства были не свободны, но их чувства друг к другу оказались сильнее прежних влюбленностей.
Супруги прожили в браке 7 лет и разошлись со взаимными обвинениями. Мадонна утверждала, что супруг не поддерживал ее семейные творческие инициативы, а Ричи в свою очередь называл идеи певицы проявлением деспотичного характера.
После развода биологический сын пары Рокко, усыновленный Дэвид и дочь Мадонны от прошлых отношений Лурдес остались жить с матерью в США.
Но в 2015 году, уехав на каникулы к отцу в Лондон, Рокко отказался возвращаться и даже заблокировал свою мать в соцсетях. По собственному признанию, Рокко устал от безумного графика матери и преследования папарацци. Парень просто хотел «спокойно болтаться по своим делам, играть на гитаре и гулять с девушками».
Позже Рокко и Мадонна помирились и восстановили общение, но в Штаты молодой человек так и не вернулся.
Эминем и Кимберли Скотт
Дочь Хэйли
Эминем встретил свою будущую жену Кимберли Скотт еще в школе — тогда начинающему рэперу было 15 лет, а девушке — 13. Ким сбежала из дома и поселилась у бойфренда, а в 1995 году у пары родилась дочь Хэйли. Только спустя 4 года молодые родители поженились. Несмотря на долгий роман, в официальном браке ребята продержались недолго и в 2001 году развелись.
Спустя некоторое время у Ким усугубилась наркозависимость, а после женщина и вовсе оказалась за решеткой за хранение кокаина. Окончательно прекратив отношения с бывшей женой, Эминем добился опеки не только над своей дочерью Хэйли, но и над дочерью Кимберли от другого мужчины — Уитни. Спустя несколько лет артист также удочерил свою племянницу — дочку сестры Ким.
Том Круз и Николь Кидман
Сын Коннор
Их история началась на кастинге. 28-летний Том уже был известен благодаря «Человеку дождя», а 23-летняя Николь, покинувшая родную Австралию, только мечтала о славе. На пробах к фильму «Дни грома» Круз заметил рыжую девчонку и предложил ее кандидатуру режиссеру Тони Скотту. Так Кидман и Круз оказались в первом совместном проекте: Круз играл гонщика, который попадает в госпиталь после аварии и влюбляется в доктора в исполнении Кидман. Том вжился в роль на 100% и влюбился в Николь по‑настоящему, хотя и был на тот момент женат на актрисе Мими Роджерс. Актер развелся и уже к Рождеству 1990 года женился на Николь.
В 1992 году супруги удочерили девочку Изабеллу, а в 1995 году в семье появился и приемный сын Коннор. Несмотря на появление детей, отношения пары зашли в тупик. Николь хотела выйти из тени мужа и стать самостоятельной актрисой. Она отказывалась участвовать в совместных проектах с мужем, сделав исключение только для режиссера Стэнли Кубрика. Приступая к работе в триллере «С широко закрытыми глазами», супруги надеялись преодолеть кризис в браке, но ситуация только ухудшилась.
В 2001 году Николь и Том разошлись. Сначала Изабелла и Коннор остались жить с матерью в лондонском особняке, однако развод сильно отразился на состоянии Николь, и дети не захотели оставаться с впавшей в депрессию матерью.
По другой версии, приемные дети разделяли религиозные взгляды своего отца, в то время как Кидман отрицала принципы сайентологии, что и привело к многолетней ссоре. Недавно Белла вышла замуж и стала постепенно налаживать общение с обоими родителями, но Коннор по‑прежнему не хочет общаться с Кидман.
Ашер и Тамека Фостер
Сыновья Реймонд и Навиид
Музыкант женился на своей стилистке в 2007 году. В то время Тамека, у которой уже был сын от первого брака, ждала первенца от Ашера. Ребенка своей жены, мальчика Кайла, музыкант принял как родного. Брак продлился всего пару лет, и в 2009 году Тамека и Ашер подали на развод. На тот момент у пары было трое детей: старший Кайл и двое общих сыновей.
Долгое время бывшие супруги решали, с кем останутся мальчики. Изначально дети жили с Тамекой, но случилась трагедия, которая перевернула мир артиста. 11-летнего Кайла во время отдыха на озере сбил гидроцикл — ребенок погиб. После этого Ашеру удалось отсудить опеку над своими кровными сыновьями.
Ленни Кравиц и Лиза Боннет
Дочь Зои
Музыкант Ленни Кравиц и актриса Лиза Боннет стали родителями дочери Зои в 1988 году. Через 5 лет супруги развелись и по решению суда получили равные права на опекунство. Но когда девочке исполнилось 11 лет, она заявила, что хочет жить с отцом. С тех пор мама видела Зои лишь во время летних каникул.
Сейчас Зои Кравиц 28 лет, она снимается в кино и поддерживает прекрасные отношения с обоими родителями.
Алексей Панин и Юлия Юдинцева
Дочь Аня
Актриса Юлия Юдинцева и актер Алексей Панин прожили в гражданском браке до 2008 года. Расставание пары превратилось в громкий и грязный скандал. На протяжении нескольких лет актеры вели борьбу за право воспитывать дочь Аню.
Супруги начали судиться, как только Аня родилась. В 2009 году был вынесен приговор, согласно которому девочка должна была жить с мамой. Однако Юлия смогла забрать Аню к себе в Санкт-Петербург только в 2014 году, потому что Алексей оспаривал решение суда.
После того как Аня все же уехала, Алексей выкрал ребенка из школы. Юлия в тот же день написала заявление в полицию, девочка вернулась в Петербург. Однако на этом злоключения малышки не закончились. Живя с мамой, Аня писала отцу сообщения с просьбами забрать ее, потому что мама, по ее словам, выпивала. Война за ребенка возобновилась. В итоге спустя 10 лет судебных разбирательств Панин выиграл опеку над девочкой.
Сейчас свое мнение высказывает и сама Аня. Она заявляет, что хочет жить с отцом, потому что любит его больше, чем маму: «Папа мне как друг, ему можно все рассказать. Папа изменился, он не пьет три года. Папу я люблю больше».
Дана Борисова и Максим Аксенов
Дочь Полина
Телеведущая Дана Борисова и бизнесмен Максим Аксенов познакомились в 2005 году, и через два года у пары родилась дочь Полина, но через год после рождения ребенка молодые родители расстались. Борисова тяжело переживала разрыв. Кроме того, она обвиняла супруга в неуплате алиментов.
Три года назад Дана встретила нового мужчину и впервые в жизни решилась оформить отношения, но брак не продлился и года, что ухудшило психологическое состояние телеведущей.
В апреле этого года стало известно, что у Борисовой затяжная наркозависимость. Сейчас Дана проходит курс реабилитации в Таиланде, а ее дочь почти три месяца живет с отцом. И, как стало известно, к матери она не вернется.
Узнав о состоянии Борисовой, Аксенов обратился в суд, который определил место проживания Полины — с отцом. Теперь видеться с дочерью Дана сможет только в определенные часы в присутствии бывшего мужа.
Ольга и Владимир Слуцкер
Сын Миша и дочь Аня
В 2009 году бывший сенатор Владимир Слуцкер обвинил супругу, основательницу сети фитнес-клубов World Class, в неверности и в тот же день буквально в прямом смысле закрыл для нее двери семейного особняка в Серебряном бору, а также запретил ей видеться с детьми — сыном Мишей и дочерью Аней. Мужчина открыто настраивал детей против матери, об этом стало известно, когда во время очередного судебного заседания Ольге разрешили по громкой связи поговорить с пятилетней на тот момент дочерью. «Умирай, умирай, я тебя ненавижу, пока», — пролепетала девочка в трубку.
В ходе разбирательств Ольга Слуцкер отсудила у мужа коллекцию произведений современного искусства стоимостью $30 миллионов, особняк в Лондоне за 60 миллионов фунтов, несколько квартир, но ей не удалось получить главного — детей. В настоящий момент сын и дочь четы Слуцкер живут с отцом в Израиле, а Ольга с тех пор стала мамой еще троих малышей: в 2013 году с помощью суррогатной мамы родились близнецы Катя и Маша, а в ноябре 2015 года таким же образом на свет появился мальчик.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии