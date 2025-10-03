С нами не соску...
Для чего грузовики поднимают задние колеса во время поездок



Даже пешеходы должны были обращать внимание на то, что некоторые грузовики и фуры во время езды по дороге для чего-то поднимают задник колеса. При виде такого зрелища у людей, далеких от тяжелых автомобилей, возникает множество вопросов: зачем вообще нужно несколько осей, если не все они задействованы во время езды?


Это не поломка. /Фото: engineeringnews.co.za.

Это не поломка. /Фото: engineeringnews.co.za.

 

Поднятие грузовым автомобилем одной или нескольких осей над асфальтом – это отнюдь не какая-то поломка и даже не экзотический способ транспортировки запасных покрышек! На самом деле это результат работы механизма, который принято называть в водительской и конструкторской среде «ленивец». Выполняет данное устройство сразу несколько функций, без которых в грузоперевозках никак.

 
Механизм называется ленивец. /Фото: drive2.ru.

Механизм называется ленивец. /Фото: drive2.ru.


 

Чем больше у автомобиля осей, тем менее экономичным он является. Каждая дополнительная осень в конструкции приводит к увеличению расхода топлива, увеличению расхода смазочных материалов, сменных комплектующих и, собственно, к ускорению износа автомобильной резины на колесах. Все это может казаться со стороны каким-то незначительным, но при ежедневной эксплуатации грузика, подобные «копейки» очень быстро складываются в «рубли».
Механизм позволяющий экономить. /Фото: trucksplanet.com.

Механизм позволяющий экономить. /Фото: trucksplanet.com.

 

Одновременно с этим в стране действуют правила безопасности, согласно которым на одну осень грузовика не должно приходится более 7-7.5 тонн груза. Таким образом по всем понятиям и законам двухосный грузовик не может возить больше 15 тонн нагрузки.
В противном случае он начинает представлять опасность для себя, окружающих и дорожного полотна. Более того, производить отдельно двухосные и трехосные машины не очень-то выгодно. Поэтому конструкторы и придумали механизм «ленивец», который легким движением рычага позволяет превращать двухосный грузовик в трехосный за счет подъема или опускания дополнительной оси колес.
Колеса то истираются. /Фото: 5koleso.ru.

Колеса то истираются. /Фото: 5koleso.ru.


 

источник

