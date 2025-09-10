С нами не соску...
Для чего в СССР прокалывали документы у водителей




Первые водительские права были выданы парижским префектом полиции в 1893 году. Первый экзамен на получение прав ввели в США в 1899 году. В Российской империи первые права выдали в 1900 году, а в 1909 году Россия присоединилась к международной конвенции передвижения автомобилей, что позволяло выдавать права в единой международной форме.


Водительские удостоверения появились очень не сразу. /Фото: life.ru.

Водительские удостоверения появились очень не сразу. /Фото: life.ru.

 

Уже после революции Совет народных комиссаров утвердил новые водительские права, которые делились на три категории. Наивысшая подразумевала, что человек не только блестяще управляет транспортным средством, но и умеет осуществлять его ремонт. При этом документы могли иметь разный формат, что было не слишком-то удобно. К единому образцу водительских прав в СССР пришли только к 1936 году. А к международному образцу вновь вернулись уже только в 1963 году. Современные пять категорий водительских прав появились в мире только в 1970-е годы.
Прокалывали в СССР не права, а карточки предупреждения. /Фото: drive2.com.

Прокалывали в СССР не права, а карточки предупреждения. /Фото: drive2.com.


 

Что касается дорожных правил, то долгое время в России они не были едиными для разных регионов страны. Единые ПДД появились только в 1960-е, хотя система наказаний с 5 формами взыскания: предупреждение, штраф, штраф, оплачиваемый на месте, временная замена прав на водительский талон или лишение прав на срок от 15 суток до 6 месяцев появилась еще в 1940-е годы. При этом до конца 1980-х годов водители СССР вместе с правами должны были возить специальный талон в виде небольшой книжки.

 
Получил много проколов - добро пожаловать на экзамен. /Фото: zr.ru.

Получил много проколов - добро пожаловать на экзамен.
/Фото: zr.ru.

 

В этом талоне сотрудники ГАИ делали при помощи компостера проколы каждый раз, когда автомобилист нарушал правила дорожного движения. Если в течение 6 месяцев в таком талоне появлялось три прокола, то права у водителя отбирались и для их возвращения нужно было вновь сдавать теоретический экзамен. С 1993 года система проколов окончательно ушла в прошлое. Ей на смену пришла система баллов. Каждое нарушение оценивается в определенное количество очков. Так, если водитель за 1 год набирает 15 баллов, то его лишают удостоверения на срок до полугода.

 
С 1993 года система другая. /Фото: Twitter.

С 1993 года система другая. /Фото: Twitter.

 

источник

