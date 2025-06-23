Детские телепередачи в СССР

На советском телевидении было множество интересных проектов - в духе своего времени. Особенным считался сектор детских телепередач. Как и с советской детской периодикой, в этой области свободнее экспериментировали и выдавали максимум интересного результата при минимуме доступных средств.
АБВГДейка
Это вообще первая советская телепередача, которую вспоминают, когда речь идёт о детстве в СССР. Именно там работала первая советская клоунесса, любимица школьников всей страны Ириска (Ирина Асмус), а среди сценаристов отметился сам Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и обитателей деревни Простоквашино.
Спокойной ночи, малыши!
Как и "АБВГДейка", эта передача успешно дожила до наших дней, несмотря на простой формат. А впервые вышла на телевидении она за одиннадцать лет до "АБВГДейки". Идея передачи тоже была почёрпнута на западе: главная редактор отдела программ для детей и юношества, Валентина Фёдорова, увидела в ГДР... Нет, не аналогичную передачу, а просто мультфильм о песочном человечке, пущенный вечером, чтобы дети посмотрели его перед сном. Ей понравилась сама идея телесказки на ночь. Вскоре под её руководством было разработано шоу. Мультфильмов поначалу было слишком мало, так что создатели экспериментировали: в первые передачи показывали череду картинок с закадровым текстом (вроде диафильма), потом - разыгрывали в студии настоящие спектакли или приглашали знаменитых актёров читать сказки с выражением.
Сказка за сказкой
Когда устоялся классической формат предыдущей передачи, выяснилось, что многим детям (и их родителям) нравилось смотреть на телеспектакли и они не прочь вновь увидеть их на экранах. "Спокойно ночи, малыши!" возвращать спектакли не стала, вместо этого в конце семидесятых на телевидении запустили другую передачу - "Сказка за сказкой". Её бессменным ведущим стал солдат Иван Варежкин в исполнении Сергея Паршина, а помогали ему персонажи русского фольклора. А вот сказки-спектакли, которые представляли в передаче, были не только с русским народным сюжетом. Снимали для программ и восточные, и европейские сказочные истории - например, о Пиште-плаксе (Венгрия), о бедняке и хане (Средняя Азия) и даже легенды о Робине Гуде (Англия). Кроме того, дети любили передачу за то, что там показывали присланные зрителями рисунки.
Хочу всё знать
Аналог популярного у современных детей "Галилео", тележурнал "Хочу всё знать" выпускался с конца пятидесятых. В простой и ясной форме детям показывали и рассказывали о достижениях технического прогресса, ключевых научных открытиях в истории и современности, о человеческой анатомии, зоологии, ботанике и разных природных явлениях. Так, например, из тридцать шестого выпуска дети узнавали, как лягушки впадают в анабиоз, как в кино делают комбинированные съёмки, чем так знаменит и как работает маятник Фуко и об аппарате, способном различать предметы в темноте. Всё это - за неполные десять минут (длинные мультфильмы и передачи детям не рекомендовались).
Ералаш
Сатирическая передача для взрослых "Фитиль" была невероятно популярна. В ней, как правило, в виде юморесок, маленьких пьес, высмеивались как общественные "недочёты", так и разного рода глупое или некрасивое поведение отдельных граждан. В семидесятые было решено сделать аналогичное юмористическое шоу для детей, которое в итоге содержало в себе меньше сатиры и больше шуток об обычных ежедневных проблемах школьников. Новое шоу называлось "Ералаш". Кстати, инициатором его создания была режиссёр Алла Сурикова. Первой короткометражкой первого выпуска стало "Позорное пятно" по сценарию Агнии Барто. В год выходило шесть выпусков, по три короткометражки в каждом. Изначально "Ералаш" считался журналом для кинотеатров - его показывали перед полнометражными фильмами, но затем он прочно занял позиции на телевидении.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии