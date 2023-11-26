Как отстирать пятна на детской одежде

Наступает школьная пора, а значит вопрос стирки формы вашего ребенка будет актуален ближайшие девять месяцев. Рассказываем о самых популярных пятнах на детской одежде и секретах их стирки.
Иногда дети приносят домой такие въедливые пятна, что стирка даже на самых высоких температурах не справляется с ними. И, к сожалению, наставления в таком случае бесполезны, ведь ребенок по природе менее аккуратен, чем взрослый человек. Но совсем не обязательно каждый раз относить грязные детские вещи в химчистку, поскольку есть некоторые несложные лайфхаки, которые помогут вам побороть пятна. И так, делимся списком самых распространенных загрязнений на детской одежде и простыми способами избавиться от них.
Краска
Краска является главным виновником пятен на детской одежде, и, к тому же, ее не всегда удается отстирать. Но решение есть: сделайте смесь, состоящую наполовину из теплой воды, а на другую половину из моющего средства. Окуните в нее пятно и отшоркайте его зубной щеткой или куском чистой ткани, а после постирайте в машинке как обычно. Этот способ поможет растворить и масляную, и водную краску.
Маркер
Чтобы отстирать пятно даже от перманентного маркера, воспользуйтесь спиртом или антисептиком, содержащим его. Для этого положите на пятно салфетку и пройдитесь по нему ваткой или чистой тканью, смоченной в спирте.
Грязь
Для того, чтобы отстирать грязь, замочите пятно с обратной стороны в холодной воде. Затем поместите одежду в теплую воду на 20 минут. Если пятно осталось, протрите его тканью или чистой губкой с гелем для стирки и оставьте так на 5 минут.
Продукты питания
Масляные пятна доставляют большинство неудобств при стирке, так как от них трудно избавиться. Но если пятно свежее, смочите его теплой водой и нанесите средство для мытья посуды или белую зубную пасту. Для большей эффективности аккуратно пошоркайте пятно зубной щеткой или губкой.
Если же вы столкнулись с пятном от фруктового сока, его лучше удалять с помощью отбеливателя. Самыми эффективными в таком случае являются варианты с содержанием хлора.
Трава
Чтобы избавиться от пятен, которые возникли от травы, замочите вещь в теплой воде и геле для стирки в течение десяти минут. Если пятна все еще не отошли, возьмите гель для стирки белья и смочите им чистую губку или ткань, а затем пошоркайте пятно.
Мел
Самым эффективным средством в борьбе с пятнами от мела является сода. Так, смочите ткань, зубную щетку или губку в теплой воде и посыпьте содой. Затем пройдитесь выбранным инструментом по пятну, пока мел не растворится.
Клей
Чтобы удалить клей, сначала дайте ему просохнуть. Затем соскребите засохшие куски, если это возможно. Оставшийся клей можно удалить, приложив к пятну лед, завернутый в тонкую ткань.
Пот
Чтобы избавиться от въедливых пятен пота, замочите вещь в белом уксусе на час. Затем почистите одежду чистой щеткой и постирайте в машинке в обычном режиме.
Кровь
Пятна крови иногда не выводятся с помощью машинной стирки. Однако на самом деле, для их успешного удаления нужно не так много составляющих.
Постирайте с мылом для рук. Для этого смочите пятно и мыло холодной водой, и втирайте его в течение пяти минут.
Используйте аспирин. Так, раскрошите две таблетки аспирина и добавьте в тарелку с теплой водой. Затем поместите пятно в тарелку на 30 минут, после постирайте в машинке как обычно.
Насыпьте соль. Соль является универсальным компонентом, который есть в большинстве домов. Она отстирывает вино, и также хорошо справляется с пятнами крови. Смочите пятно холодной водой, насыпьте соль и протрите чистой тканью, после постирайте как обычно.
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