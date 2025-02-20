Как делали послевоенные «Жуки»

В 1934 году Адольф Гитлер задумал снабдить каждую немецкую семью моторизированным средством передвижения и нанял автоконструктора Фердинанда Порше для создания «народного автомобиля», который так и назвали — Volkswagen. Ему полагалось перевозить семью из пяти человек со скоростью 100 км/час, при этом расходуя литр бензина на каждые 13,6 км, а также быть недорогим в обслуживании и замене запчастей.

В 1938 году Гитлер собственноручно заложил камень в строительство завода в Вольфсбурге для массового производства автомобилей, однако во время Второй мировой войны на нем производилась военная автотехника. После завершения войны, в 1945 году, майору Британской армии Айвану Херсту было поручено взять на себя управление разбомбленным заводом. Он убедил Британские войска заказать 20 000 автомобилей, и вскоре завод уже производил 1000 автомобилей в месяц. Тогда же Volkswagen стали называть «Жуками» за их округлый внешний вид.В последующие десятилетия производство «Жуков» стремительно росло. Они стали одним из самых популярных и узнаваемых автомобилей в мире. На момент, когда последний «Жук» сошел с конвейера в 2003 году, их было произведено свыше 21,5 миллиона.Эти фотографии демонстрируют эффективный производственный процесс , благодаря которому «Жуки» оказались на улицах всего мира. Это время, когда компания была на пике своей репутации, задолго до недавнего скандала с фальсификацией данных по выбросу вредных веществ.1953 год.1945 год — в Западной Германии начинают производить первые «Жуки».Около 1950 года.1952 год.1954 год. Около 1955 года.1955 год — Volkswagen отмечает выпуск миллионного «Жука» 1956 год.1958 год.Около 1960 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)