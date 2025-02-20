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Как делали послевоенные «Жуки»

В 1934 году Адольф Гитлер задумал снабдить каждую немецкую семью моторизированным средством передвижения и нанял автоконструктора Фердинанда Порше для создания «народного автомобиля», который так и назвали — Volkswagen. Ему полагалось перевозить семью из пяти человек со скоростью 100 км/час, при этом расходуя литр бензина на каждые 13,6 км, а также быть недорогим в обслуживании и замене запчастей.



Как делали послевоенные «Жуки»

В 1938 году Гитлер собственноручно заложил камень в строительство завода в Вольфсбурге для массового производства автомобилей, однако во время Второй мировой войны на нем производилась военная автотехника. После завершения войны, в 1945 году, майору Британской армии Айвану Херсту было поручено взять на себя управление разбомбленным заводом. Он убедил Британские войска заказать 20 000 автомобилей, и вскоре завод уже производил 1000 автомобилей в месяц. Тогда же Volkswagen стали называть «Жуками» за их округлый внешний вид.

В последующие десятилетия производство «Жуков» стремительно росло. Они стали одним из самых популярных и узнаваемых автомобилей в мире. На момент, когда последний «Жук» сошел с конвейера в 2003 году, их было произведено свыше 21,5 миллиона.

Эти фотографии демонстрируют эффективный производственный процесс, благодаря которому «Жуки» оказались на улицах всего мира. Это время, когда компания была на пике своей репутации, задолго до недавнего скандала с фальсификацией данных по выбросу вредных веществ.

1953 год.

Как делали послевоенные «Жуки»

1945 год — в Западной Германии начинают производить первые «Жуки».

Как делали послевоенные «Жуки»

Около 1950 года.

Как делали послевоенные «Жуки»

1952 год.

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

1954 год.

Как делали послевоенные «Жуки»

Около 1955 года.

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

1955 год — Volkswagen отмечает выпуск миллионного «Жука».

Как делали послевоенные «Жуки»

1956 год.

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

1958 год.

Как делали послевоенные «Жуки»

Около 1960 года.

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

Как делали послевоенные «Жуки»

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