Способы, которые помогу спать спокойно самому и перестать мешать партнеру

Представь ситуацию: вы легли спать, ты быстро уснул, а вторая половинка крутится, крутится, крутится, случайно будит тебя, извиняется, опять крутится… Никто не высыпается, а следующей ночью все повторяется. Что же делать?
Для большинства людей сон — время тишины, покоя и отдыха. Конечно, мы ворочаемся, трогаем подушку и одеяло, но обычно это проходит незаметно.
1. Сходить к врачу
Многие причины беспокойного сна поддаются лечению. Например, можно скорректировать периодическое двигательное расстройство (когда человек ворочается с определенным временным интервалом) или синдром беспокойных ног (они как будто постоянно затекают).
2. Поменять кровать
Вполне возможно, смена жесткости матраса решит проблему. Также можно спать под разными одеялами или купить матрас с независимыми пружинами.
3. Купить утяжеленное одеяло
Это приспособление было разработано для людей с расстройством аутистического спектра, но помогает буквально всем. Одеяла имеют разный вес, и, если тебе в принципе не претит эта идея (вспомни ощущение от свинцового фартука, когда делают рентген), можно попробовать.
4. Проверить уровень железа
Некоторым людям мешает нормально спать низкий уровень ферритина в крови. Это легко проверить с помощью анализа.
5. Правильно питаться
Не стоит употреблять на ночь шоколад, кофеин и тем более энергетические напитки.
6. Принять душ
Оптимально — за полчаса до сна. Некоторым помогает.
