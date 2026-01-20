Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Странного вида алюминиевый лоток, который на сленге авиапроводников называется «касалетка», обычно содержит в себе субстанцию непонятного вида, о сущности которой можно догадаться разве что по комментариям стюардессы. Курица с рисом или рыба с картошкой — кулинарный спрос пассажиров отечественных авиакомпаний не должен не соответствовать предложению.
В некоторых экономклассах вы даже можете получить на высоте 10 000 метров блюдо от шеф-повара — вроде говядины под винным соусом. Такой подход не может не радовать, поэтому мы собрали лучшие авиакомпании мира, которые не экономят на качестве еды даже в экономическом классе, и нашли примеры блюд, которые вы сможете попробовать, купив билет на один из их рейсов.
Alaska Airlines: грудинка под соусом чили
Редко когда бывает, что на борту вас могут накормить блюдом от настоящего шеф-повара. Но пассажиры Alaska Airlines в числе счастливчиков — на всех рейсах, которые длятся более двух часов, подается фирменное блюдо от Тома Дугласа — знаменитого шеф-повара из Сиэтла.
Air New Zealand: говядина, тушенная в красном вине
Долгие рейсы из Новой Зеландии (а из Новой Зеландии все рейсы долгие) обслуживают повара, которые учились у шеф-повара Питера Гордона. Одно из лучших предложений — говядина, тушенная в красном вине с голубым сыром и фасолью.
American Airlines: куриный салат с беконом
На внутренних рейсах более трех часов стюардессы American Airlines кормят страждущих толстыми ломтями куриной грудки в смеси с салатными листьями, беконом, кукурузой и сыром кордон блю.
Austrian Airlines: венский шницель
Венский шницель на австрийском самолете — ожидаемое, но от этого не менее вкусное блюдо. Плюс к этому на рейсах Austrian Airlines есть система предзаказа, во время которого можно заказать себе любое самое изысканное блюдо на время полета.
Cathay Pacific: карри из курицы
Порции карри подаются с тушеным жасминовым рисом, салатом и мороженым Haagen-Dazs на десерт.
Delta Air Lines: мороженое из клубничного йогурта
Пассажирам всех классов Delta Air Lines предлагаются бесплатные обеды и уникальные десерты: самым любимым среди пассажиров является эскимо из клубничного йогурта.
Hawaiian Airlines: Loco Moco
Hawaiian Airlines использует все возможности, чтобы продемонстрировать уникальные гавайские блюда пассажирам. Одним из таких знаковых блюд является «Локо Моко» — пирожок из белого риса, увенчанный соусом и и приправами.
JetBlue: витаминный салат
Трансконтинентальные рейсы авиакомпании JetBlue длятся достаточно долго, и, чтобы подбодрить пассажиров, стюардессы раздают им вот такой аппетитный салат из зелени, помидоров, капусты, заправленный бальзамическим соусом.
JetBlue: сэндвич с филе говядины
Длинные рейсы предполагают кое-что большее, чем крошечный пакетик картофельных чипсов. JetBlue понимает это, предлагая сытные бутерброды на своих маршрутах. Они сделаны из филе говядины с добавлением красного лука, белого сыра чеддер, свежей зелени и салата.
LAN Airlines: горячий бутерброд с ветчиной
Завтрак на дальних маршрутах LAN Airlines — «нечто большее, чем простой круассан с вареньем». Бутерброды из мяса и сыра и свежего хлеба подаются с десертами из ягод.
LAN Airlines: лазанья с винным соусом
Это единственный случай, когда вы можете получить уникальную лазанью от шеф-повара Уго Пантано на высоте в 10 000 метров. Запить блюдо можно аргентинским вином.
Qatar Airways: классический арабский мезе
Мезе — блюдо, представляющее собой нечто среднее между хумусом и салатом, на борту Qatar Airways подается с арабской лепешкой, выпеченной непосредственно перед взлетом самолета.
