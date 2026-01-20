Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Странного вида алюминиевый лоток, который на сленге авиапроводников называется «касалетка», обычно содержит в себе субстанцию непонятного вида, о сущности которой можно догадаться разве что по комментариям стюардессы. Курица с рисом или рыба с картошкой — кулинарный спрос пассажиров отечественных авиакомпаний не должен не соответствовать предложению.

Alaska Airlines: грудинка под соусом чили

Air New Zealand: говядина, тушенная в красном вине

American Airlines: куриный салат с беконом

Austrian Airlines: венский шницель

Cathay Pacific: карри из курицы

Delta Air Lines: мороженое из клубничного йогурта

Hawaiian Airlines: Loco Moco

JetBlue: витаминный салат

JetBlue: сэндвич с филе говядины

LAN Airlines: горячий бутерброд с ветчиной

LAN Airlines: лазанья с винным соусом

Qatar Airways: классический арабский мезе