Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Странного вида алюминиевый лоток, который на сленге авиапроводников называется «касалетка», обычно содержит в себе субстанцию непонятного вида, о сущности которой можно догадаться разве что по комментариям стюардессы. Курица с рисом или рыба с картошкой — кулинарный спрос пассажиров отечественных авиакомпаний не должен не соответствовать предложению.

Но, к счастью, так считают далеко не во всех авиакомпаниях. Кое-где к питанию пассажиров подходят с большой ответственностью и фантазией.

В некоторых экономклассах вы даже можете получить на высоте 10 000 метров блюдо от шеф-повара — вроде говядины под винным соусом. Такой подход не может не радовать, поэтому мы собрали лучшие авиакомпании мира, которые не экономят на качестве еды даже в экономическом классе, и нашли примеры блюд, которые вы сможете попробовать, купив билет на один из их рейсов.

Еда из экономкласса, которая вам точно понравится


Alaska Airlines: грудинка под соусом чили


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Редко когда бывает, что на борту вас могут накормить блюдом от настоящего шеф-повара. Но пассажиры Alaska Airlines в числе счастливчиков — на всех рейсах, которые длятся более двух часов, подается фирменное блюдо от Тома Дугласа — знаменитого шеф-повара из Сиэтла.

Air New Zealand: говядина, тушенная в красном вине


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Долгие рейсы из Новой Зеландии (а из Новой Зеландии все рейсы долгие) обслуживают повара, которые учились у шеф-повара Питера Гордона. Одно из лучших предложений — говядина, тушенная в красном вине с голубым сыром и фасолью.

American Airlines: куриный салат с беконом


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

На внутренних рейсах более трех часов стюардессы American Airlines кормят страждущих толстыми ломтями куриной грудки в смеси с салатными листьями, беконом, кукурузой и сыром кордон блю.

Austrian Airlines: венский шницель


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Венский шницель на австрийском самолете — ожидаемое, но от этого не менее вкусное блюдо. Плюс к этому на рейсах Austrian Airlines есть система предзаказа, во время которого можно заказать себе любое самое изысканное блюдо на время полета.

Cathay Pacific: карри из курицы


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Порции карри подаются с тушеным жасминовым рисом, салатом и мороженым Haagen-Dazs на десерт.

Delta Air Lines: мороженое из клубничного йогурта


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Пассажирам всех классов Delta Air Lines предлагаются бесплатные обеды и уникальные десерты: самым любимым среди пассажиров является эскимо из клубничного йогурта.

Hawaiian Airlines: Loco Moco


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Hawaiian Airlines использует все возможности, чтобы продемонстрировать уникальные гавайские блюда пассажирам. Одним из таких знаковых блюд является «Локо Моко» — пирожок из белого риса, увенчанный соусом и и приправами.

JetBlue: витаминный салат


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Трансконтинентальные рейсы авиакомпании JetBlue длятся достаточно долго, и, чтобы подбодрить пассажиров, стюардессы раздают им вот такой аппетитный салат из зелени, помидоров, капусты, заправленный бальзамическим соусом.

JetBlue: сэндвич с филе говядины


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Длинные рейсы предполагают кое-что большее, чем крошечный пакетик картофельных чипсов. JetBlue понимает это, предлагая сытные бутерброды на своих маршрутах. Они сделаны из филе говядины с добавлением красного лука, белого сыра чеддер, свежей зелени и салата.

LAN Airlines: горячий бутерброд с ветчиной


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Завтрак на дальних маршрутах LAN Airlines — «нечто большее, чем простой круассан с вареньем». Бутерброды из мяса и сыра и свежего хлеба подаются с десертами из ягод.

LAN Airlines: лазанья с винным соусом


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Это единственный случай, когда вы можете получить уникальную лазанью от шеф-повара Уго Пантано на высоте в 10 000 метров. Запить блюдо можно аргентинским вином.

Qatar Airways: классический арабский мезе


Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Мезе — блюдо, представляющее собой нечто среднее между хумусом и салатом, на борту Qatar Airways подается с арабской лепешкой, выпеченной непосредственно перед взлетом самолета.

