Киоски «Минутка» на каждом шагу: что ели на улицах СССР за сущие копейки

Каким был в СССР уличный перекус?
Наши родители еще помнят вкус советского стритфуда. Практически на каждом шагу продавались самые разные изделия для быстрого, но самое главное, вкусного перекуса. Блюда были простыми, но приносили максимум удовольствия еще и потому, что стоили сущие копейки...
1. Пирожки с разными начинками
В Советском Союзе был тренд на жареные пирожки. Они были в ежедневном меню у граждан. Их жарили в домашних условиях, подавали в столовых и продавали на улице. Мода на такую уличную еду появилась еще в 20-х годах. Ее готовили строго с соблюдением санитарных норм и установленной в стране рецептуре. Для пирожком можно было использовать разные начинки. Самыми популярными стали с картофельным пюре и жареным луком, свиным фаршем и яйцом, нарезанным кубиками яйцом и зеленым луком, а также с ливером.
Пирожки с ливером и картофелем разбирались первыми!
Пирожки ценились за то, что начинку повара не жалели — пирожок ей полностью «набит». Приготовленный продукт жарился на подсолнечном масле до хрустящей корочки. Такие пирожки можно было купить прямо у дороги ближе к обеденному времени. Их продавали повара из столовых. Пирожки хранились в деревянных ящиках, но их долго продавать не приходилось — горячий стритфуд разбирали в течение часа.
2. Пельмени и вареники
В пельменных можно было вкусно поесть и согреться в морозную погоду.
А вот в 50-х годах в стране стали в моде киоски «Минутка» и пельменные. В этих заведениях можно было на 30 копеек заказать большую порцию горячих пельменей или вареников.
Если не было времени или рабочая одежда не позволяла заходить в общественное заведение, то горячую еду можно было заказать в киоске. Правда, они были летними. В теплые месяцы в них повара готовили аппетитные вареники с разной начинкой. Рабочие могли заказать вареники с картофелем, творогом или десертные — с вишней.
3. Сосиска в тесте
Сосиска в тесте - вариация американского хот-дога.
После того как экс-глава правительства СССР Никита Хрущев побывал в Америке, в стране появился новый вид уличной еды — сосиски в тесте. Это был новый советский стритфуд, который был приготовлен по рецепту американских хот-догов, но адаптирован под нашу страну.
Сосиску в тесте стали продавать не только на улицах, но и в столовых, а также подавать в учебных заведениях. Такой «пирожок» быстро набрал популярность, поскольку он быстро давал сытость и был доступным по стоимости. За одну сосиску в тесте нужно было заплатить не более 10 копеек. Особенно пришелся по вкусу перекус студентам. Примечательно, что впервые такой пирожок придумали в Германии в 19 веке. Немецкие пекари назвали свое изобретение «сосиской в халате»! Со временем рецепт стал распространяться по другим городам и странам, где создавались самые разные вариации...
4. Беляши и чебуреки
Беляши готовили из дрожжевого теста с натуральным фаршем.
Пожалуй, самым популярным и желанным перекусом на улице в СССР были беляши и чебуреки. Причем, советские граждане не могли определиться, чем же перекусить, поскольку оба блюда были очень вкусными.
Чебуреки жарились в большом количестве подсолнечного масла, за счет тонкого теста готовился он быстро, а начинка получалась сочной. Есть его нужно было аккуратно, поскольку горячий сок легко вытекал во время еды. Купить гастрономический шедевр можно было в заведениях, которые так и назывались «Чебуречная». Беляши тоже ценились в СССР. Они отличались более толстым дрожжевым тестом, которое меньше хрустело, но от этого они не были хуже. Беляши раскупали на «ура»! А купить их можно было везде — прямо на обочине у местных поваров, в столовой, на вокзале или кулинарии. Все беляши жарили строго по ГОСТу.
Примечательно, что в СССР все беляши были одной формы — круглые с небольшим отверстием для выхода пара во время жарки. Сейчас беляши стали символом привокзального общепита, который вызывает приятные чувства ностальгии по детству.
5. Котлета с хлебом
Первым советским гамбургером стали котлеты на кусочке хлеба.
Еще одной адаптацией американского фастфуда стала советская котлета с булочкой. Она появилась в продаже после визита за границу экс-министра внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Котлета получила название «Горячая московская». Сначала ее продавали на булочках, но со временем технологию упростили и котлета все чаще стала появляться на кусочке хлеба. Это было связано с трудностями производства полуфабрикатов в виде круглых булочек в промышленных масштабах. Куда проще было купить в большом объеме хлеба.
Котлета с хлебом стоила 6 копеек. Ее готовили из говяжьего и куриного фарша с добавлением специй, хлеб чаще был белый пшеничный. Уличные котлеты стали символом современного быстрого перекуса. Перекусить котлеткой можно было как на улице, так ив столовых, поэтому советские люди голодными не оставались. Со временем полуфабрикат претерпел трансформацию и стал гамбургером, но это произошло уже после распада СССР.
