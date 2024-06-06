Страсть, любовь и жаркое дыхание пустыни: солнечные картины, рассказывающие о восточной жизни

Потрясающие картины Адама Стыка.
В реалистичных работах польского художника Адама Стыка (Adam Styka) оживают не только залитые солнцем пейзажи с золотыми песками и караванами, но и чувственные образы восточных женщин, чья красота столь пленительна, будто жаркое дыхание пустыни. И совсем неудивительно, что творчество автора напоминает сказку про арабскую ночь, в которой множество романтических сюжетов о чувствах, отношениях и любви…
Женщины в пустыне. Автор: Adam Styka.
Водопой. Автор: Adam Styka.
Жаркий день. Автор: Adam Styka.
Знойная красавица. Автор: Adam Styka.
http://funhere.ru/?p=20619
Восток - дело тонкое. Автор: Adam Styka.
Адам родился и вырос в семье живописца и совсем неудивительно, что с раннего возраста у него появилась невероятная тяга к искусству. Ян Стыка – отец мальчика стал не только его первым и главным учителем, но и существенно повлиял на будущее художника. Дальше последовали годы обучения в школах и академиях искусства, но как бы странно это не звучало, а главную роль в развитии его творческого потенциала сыграла Первая мировая война, застигшая его в Париже.
Восточные танцы. Автор: Adam Styka.
Идеальная пара. Автор: Adam Styka.
Влюблённые. Автор: Adam Styka.
Счастливы вместе. Автор: Adam Styka.
Разговоры о любви. Автор: Adam Styka.
Обнимай... Автор: Adam Styka.
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