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Страсть, любовь и жаркое дыхание пустыни: солнечные картины, рассказывающие о восточной жизни


Потрясающие картины Адама Стыка.

Потрясающие картины Адама Стыка.

 

В реалистичных работах польского художника Адама Стыка (Adam Styka) оживают не только залитые солнцем пейзажи с золотыми песками и караванами, но и чувственные образы восточных женщин, чья красота столь пленительна, будто жаркое дыхание пустыни. И совсем неудивительно, что творчество автора напоминает сказку про арабскую ночь, в которой множество романтических сюжетов о чувствах, отношениях и любви…

Женщины в пустыне. Автор: Adam Styka.

Женщины в пустыне. Автор: Adam Styka.

 
Водопой. Автор: Adam Styka.

Водопой. Автор: Adam Styka.

 
Жаркий день. Автор: Adam Styka.

Жаркий день. Автор: Adam Styka.

 
Знойная красавица. Автор: Adam Styka.

Знойная красавица. Автор: Adam Styka.

http://funhere.ru/?p=20619
Восток - дело тонкое. Автор: Adam Styka.

Восток - дело тонкое. Автор: Adam Styka.

 

Адам родился и вырос в семье живописца и совсем неудивительно, что с раннего возраста у него появилась невероятная тяга к искусству. Ян Стыка – отец мальчика стал не только его первым и главным учителем, но и существенно повлиял на будущее художника. Дальше последовали годы обучения в школах и академиях искусства, но как бы странно это не звучало, а главную роль в развитии его творческого потенциала сыграла Первая мировая война, застигшая его в Париже. Вступив во французскую армию, Адам проявляет себя как отважный и бесстрашный солдат, за что и получает орден «За заслуги» и французское гражданство. Ему выпадает уникальный шанс отправиться во французские колонии в Северной Африке, где он всерьёз заинтересовавшись ориентализмом, спустя время, придумывает свой собственный стиль, посвящённый востоку, а в частности марокканской, алжирской и египетской тематике, благодаря которой показывает самую настоящую восточную жизнь. Его картины полны солнечного тепла и света. Они пропитаны невероятной атмосферой жаркой Африки, где всё построено на контрасте пылающей жаром пустыни и прохладных вод Нила. Но не это делает его работы поистине уникальными, а люди, которые запечатлены на них – являются тем самым источником вдохновения. И то, что на первый взгляд кажется похотью, на самом деле является искренней любовью, в глазах сильного мужчины, который, сжимая в объятиях свою женщину, всем сердцем и душой гордится ею…
Восточные танцы. Автор: Adam Styka.

Восточные танцы. Автор: Adam Styka.

 
Идеальная пара. Автор: Adam Styka.

Идеальная пара. Автор: Adam Styka.

 
Влюблённые. Автор: Adam Styka.

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Обнимай... Автор: Adam Styka.

 

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