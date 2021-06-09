Превращение в Памелу Андерсон

С нами не соскучишься!

29-летняя Кэролайн Андерсон из Ливерпуля потратила 30000 долларов на пластические операции и всевозможные косметически процедуры, пытаясь стать похожей на своего кумира - Памелу Андерсон. А все началось 20 лет назад, когда папа сказал дочке, что она — вылитая звезда "Спасателей Малибу"





