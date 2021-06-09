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Превращение в Памелу Андерсон

29-летняя Кэролайн Андерсон из Ливерпуля потратила 30000 долларов на пластические операции и всевозможные косметически процедуры, пытаясь стать похожей на своего кумира - Памелу Андерсон. А все началось 20 лет назад, когда папа сказал дочке, что она — вылитая звезда "Спасателей Малибу"

 




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Кэролайн Андерсон уже 20 лет пытается быть похожей на Памелу Андерсон

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Кэролайн перенесла 8 пластических операций. Женщина увеличила грудь, сделала подтяжку лица, увеличила губы, изменила форму зубов и уже долгое время делает инъекции ботокса.

Превращение в Памелу Андерсон Андерсон, Памела, женщина, операция, превращение







Женщина даже официально сменила фамилию с Эрроусмит на Андерсон

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Папа гордится своей дочкой и во всем ее поддерживает.

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Превращение в Памелу Андерсон Андерсон, Памела, женщина, операция, превращение







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Превращение в Памелу Андерсон Андерсон, Памела, женщина, операция, превращение





 

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