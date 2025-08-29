Почему спортсмены бегают против часовой стрелки

1. Официальная формулировка

Себастьян Коу – президент IAAF, а также двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.

2. Что говорит история

Первые современные Олимпийские игры 1896 года. / Фото: aif.ru

3. Научные аргументы

Легкая атлетика — один из самых скандальных видов спорта. Именно легкоатлетов чаще всего улучают в применении допинга./ Фото: ru.sport-wiki.org

Низкий старт придумал спринтер Шерилл, когда он наблюдал за кенгуру. Несмотря на протесты судьи и насмешки зрителей, этот спринтер, впервые применив новый способ стартовать, выиграл забег/ Фото: uzathletics.uz

4. Разница для зрителя

Самый молодой олимпийский чемпион по легкой атлетике – 17-летний американец Эррион Найтон, который побил многолетний рекорд У. Болта / Фото: championat.com