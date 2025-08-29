Почему спортсмены бегают против часовой стрелки

До летней Олимпиады в Париже еще два года, поэтому у нас есть время прокачать уровень своей компетентности в легкой атлетике. Если вы посмотрите любой забег на закрытой площадке (манеже или стадионе), то обнаружите, что все спортсмены двигаются против часовой стрелки. Почему так происходит и при чем тут особенности строения человека, вы узнаете в этой статье.
О направлении движения редко задумываются даже сами спортсмены. Как только начинающий бегун приходит на тренировку, он просто подстраивается под остальных в общем забеге. Бег против часовой стрелки – это международный стандарт, который был определен много лет назад. Но кто его определил?
1. Официальная формулировка
Себастьян Коу – президент IAAF, а также двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.
«Стандарты Международной ассоциации легкоатлетической федерации» (IAAF) гласят: «В беговых видах спорта, где присутствует хотя бы один вираж (т.е. поворот), направление бега / спортивной ходьбы становится левосторонними. То есть, спортсмены бегут в сторону, обратную движению стрелки часов».
Слева направо также движутся конькобежцы, как и участники мотогонок и скачек. Но в любой ситуации всегда найдется какая-нибудь особенность: например, машины «Formula-1» могут ездить в другом направлении.
2. Что говорит история
Первые современные Олимпийские игры 1896 года. / Фото: aif.ru
На самых первых современных Олимпийских играх 1896 года и вплоть до 1912 спортсмены бежали по часовой стрелке. Но легкоатлеты постоянно жаловались на неудобство. И уже в 1913 году высший орган олимпийского движения – Международный олимпийский комитет принял решение: теперь движение спортсменов к финишу должно быть против часовой стрелки.
Данное изменение правил отчасти основано на обращении к традициям. Образ солнечных часов для древних Греков был равен природному циклу, ее воплощению. Если бежать влево – значит, ты признаешь свою мощь и готов пойти против природы. Но это лишь красивая прелюдия. Современный человек привык полагаться на научные факты.
3. Научные аргументы
Легкая атлетика — один из самых скандальных видов спорта. Именно легкоатлетов чаще всего улучают в применении допинга./ Фото: ru.sport-wiki.org
Одно из реальных объяснений направления спортсменов связано с тем, что у большинства из них ведущая нога – правая, поэтому им удобнее делать амплитудный шаг в левую сторону. Часто из-за того, что правая сторона лучше развита, то правая рука/нога могут быть чуть длиннее (речь идет о нескольких миллиметрах).
Также некоторые специалисты отмечают, что легкоатлетам удобнее поворачивать влево, из-за весового преимущества левой стороны тела над правой, т.к. там находится сердце. Еще одним физиологическим объяснением является направление движения крови по венам: слева направо. Если бежать против часовой стрелки, то в процессе из-за центробежной силы кровь будет быстрее циркулировать. А если изменить направление бега, то скорость перемещения крови снизится.
Низкий старт придумал спринтер Шерилл, когда он наблюдал за кенгуру. Несмотря на протесты судьи и насмешки зрителей, этот спринтер, впервые применив новый способ стартовать, выиграл забег/ Фото: uzathletics.uz
Если в рассмотрении данного вопроса применить знания в области физики, то здесь следует вспомнить о векторе угловой скорости: движение влево, вектор направлен вверх, т.е. спортсмен бежит без сопротивления. Если движение будет в обратную сторону, то вектор уйдет вниз и легкоатлету будет тяжелее бежать.
4. Разница для зрителя
Самый молодой олимпийский чемпион по легкой атлетике – 17-летний американец Эррион Найтон, который побил многолетний рекорд У. Болта / Фото: championat.com
Зрителям привычнее и удобнее смотреть за соревнованиями тоже слева направо, т.к. именно к такой траектории наши глаза приучены с детства. Например, кто помнит, в какую сторону двигались персонажи в играх для 8-биток? Правильно: право и вверх! В списке объяснений «привычного направления» для зрителей можно встретить и чтение слева направо, но эта теория рассыпается, если мы говорим о языках, где читают справа налево или сверху вниз.
Множество теорий и объяснений не позволяют сформулировать конкретный ответ на этот вопрос. Но, так или иначе, сперва мы обращаемся к точным наукам, а лишь потом к домыслам и легендам.
источник
