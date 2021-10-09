NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Марс определенно заслуживает называться Красной планетой, поскольку в основном он покрыт красновато-коричневой ржавчиной. Однако ученые используют множество техник съемки, и фото поверхности Марса оказываются раскрашены всеми цветами радуги.

Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter, запущенная американским аэрокосмическим агентством NASA, начала вращаться по орбите вокруг Марса в 2006 году, и с тех пор ее камера снимает потрясающие и ценные с научной точки зрения пейзажи. Камера, которая называется HiRISE, делает такие подробные фотографии, что ученые могут исследовать поверхность планеты в масштабе нескольких футов.

Недавно NASA выложило новую порцию снимков, сделанных станцией, и мы выбрали самые живописные из них. Ученым еще предстоит их подробно изучить, и кто знает, какие невероятные открытия нас ожидают.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них


NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Возможное место приземления миссии «Экзомарс» Европейского космического агентства.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Дюнное поле возле одного из полюсов под кодовым названием «Колхар», которое так называется в честь одного из выдуманных миров фантаста Фрэнка Герберта.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Кратер Впадина Цербера со слоями осадочных отложений.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Покрытая коркой льда поверхность сверкает и переливается.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Лабиринт ночи — крупнейший лабиринт Марса.

На фото — его восточная часть.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Дюны в марсианском кратере. Красная полоска — артефакт, возникший при обработке фотографий в NASA.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Возможное место посадки миссии «Марс-2020», которую NASA хочет запустить в ближайшие годы.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Нагорье Тарсис, самая вулканическая часть Марса.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Поверхность возле экватора Марса.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Скалистые кратеры на марсианских равнинах.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Борозды Церауниус — место, где преобладают вулканические потоки и крупные разломы.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Западная земля Аравия и ее слоистая поверхность.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Регион с красивой текстурой на севере Sinus Meridiani.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Необычные марсианские ландшафты (зеленая полоска — также артефакт от обработки изображений).

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Кратер от недавнего столкновения (нет, здесь никто не затушил гигантскую сигарету).

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Равнина Аркадия, большой равнинный регион Марса.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Возникновение завихрений вокруг дюн может помочь ученым лучше понять климатические изменения на Марсе.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Равнина Утопия.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Завораживающий переход цвета.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Сезонные дюны на Марсе.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Ученые считают, что эта местность под названием Nepenthes Mensae могла быть равниной реки из-за своей фактуры.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Здесь утесы медленно рассыпались и растворялись в ландшафте.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Наносные завихрения, как считают ученые, признак того, что на Марсе когда-то была вода.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Маленький, но свежий кратер на поверхности Марса.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Ученые используют камеру HiRISE, чтобы отслеживать изменения желобов на поверхности. Это может помочь им понять, откуда эти борозды взялись.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Открытая горная порода в Каньоне Капри.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Эти «паучки» — пыльные взрывы, которые возникают из-за нагрева и охлаждения поверхности планеты.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Каньон Эос — часть долины Маринер, гигантской системы каньонов на Марсе.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Еще один разлом, который мониторят при помощи HiRISE.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Пьедестальный кратер, сформированный за счет того, что эрозия разной породы происходила с различной скоростью.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Так Марс оттаивает.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Ученые измеряют коэффициент диффузного отражения — количество света, которое отражается от поверхности Марса.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Дно водоема.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Возможное место посадки миссии «Марс-2020».

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Такие образования на поверхности могут свидетельствовать о том, что здесь когда-то были ледники.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Частые разломы на плато Утопия как будто сделаны кем-то.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Ученые считают, что это куски породы, которую сюда принесло взрывом.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Ярданги, острые надрезы на поверхности, вызванные воздействием сильных ветров.

NASA опубликовало новые захватывающие снимки Марса, и вот — лучшие из них

Местность возле Северного полюса.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
наверх