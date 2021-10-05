Зачем между хвостом и кабиной моторного самолета натягивался трос во времена Второй мировой войны

Зачем нужен трос на кабине.
Когда-нибудь замечали загадочный трос на самолетах времен Второй мировой войны? Спрашивали себя о том, для чего может быть нужна эта штуковина? Человек, который мало знает об истории авиации, едва ли просто так ответит на этот вопрос. На самом деле все предельно просто, но от того, не менее интересно.
Он есть на всех советских самолетах.
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что на многих самолетах времен Второй мировой войны между кабиной и хвостом натянуть какой-то загадочный трос. Чаще всего люди не придают значения подобным вещам, списывая их на «наверное, так должно быть». Однако, если все-таки задаться вопросом можно найти несколько ответов, большая часть из которых – шуточная. Некоторые гласят о том, что трос нужен для просушки белья. Другие - что он держит хвост, дабы тот не отвалился. Однако если отбросить все шуточки, то реальность (как это очень часто бывает) окажется, весьма проста и прагматична.
И не только на советских.
Никакой ужасной тайны вокруг троса нет. На самом деле это просто антенна радиосвязи самолета. В Советском Союзе такие антенны появились во время Второй мировой войны, правда - не сразу. Поначалу в стране были достаточно серьезные проблемы в данной области. Дело в том, что в 1941 году, на весь Союз имелось только 3 предприятия, специализирующихся на выпуска радиоаппаратуры для военных. Осложнялось дело и тем, что в первые недели предприятия были эвакуированы на восток. Их новое развертывание заняло дополнительное время.
На самом деле это антенна.
В то время в большинстве самолетов радиостанций не было. Бойцы были вынуждены при случае общаться визуальными сигналами. В бою это было (само собой) невозможно. Как следствие – эффективность авиации СССР заметно снижалась в первые месяцы войны. Без связи даже одно звено самолетов могло действовать разрозненно.
Ведь в кабине была радиостанция.
Изменилась ситуация только к концу 1942 года. С этого момента все самолеты, а с начала 1943 года и вовсе вся военная техника, стали укомплектовываться штатными радиостанциями для поддержания связи. К слову, в Германии с радиосвязью было на порядок лучше, что наложило свой след на первые месяцы войны.
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