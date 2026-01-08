Как правильно и красиво хранить специи

Каждая хозяйка стремится обустроить кухню красиво и удобно для ежедневных кулинарных свершений. Одна из насущных проблем – как привести в порядок уголок для хранения специй. Поскольку чаще всего они продаются в бумажных упаковках, приходится ломать голову над тем, куда их пересыпать и как расположить все эти ёмкости.

Ёмкости для хранения специй

Обыщите гараж, кладовую, балкон…

Что прячется в ящичках?

Продвинутый вариант

В подвешенном состоянии

В сочетании с текстилем

Объединяемся с крупами

Мини-этажерка

Поскольку тема весьма индивидуальна, и у каждой хозяйки свой подход, предлагаем несколько интересных решений вопроса по всем его аспектам.Первое, что приходит на ум – покупка специальных баночек. Продаётся их сейчас бесконечно множество, на любой вкус и цвет. Но что делать, если ни одна из предложенных моделей вам не нравится? Полностью отдайтесь фантазии, идите нестандартным путём. Например, сделайте ёмкостями для хранения специй медицинские пробирки.Стильно и необычно. Узкие колбы занимают мало места. Их легко компактно расположить в ящичке нужного размера. Возможен навесной вариант: прикрутить к стене рейку с выпиленными отверстиями, куда будут вставляться пробирки.Другое оригинально решение – ёмкости от освежающих драже. Если вдруг у вас на антресоли завалялось несколько коробочек от «Тик-так», не спешите избавляться от них. Эти пластиковые коробочки станут прекрасными вариациями для упорядочивания специй на кухонном пространстве. Они компактно встанут на отведённом для них месте, будь то специальная полочка или пространство на столе рядом с плитой.Если там завалялись, к примеру, деревянные поддоны от овощей или прочих грузов, покрасьте их, добавьте полочки-ограничители и повесьте на стену.Стильный эргономичный мини-стеллаж для хранения баночек со специями появится на вашей кухне без каких-либо значительных затрат. Даже если где-то в кладовке или на балконе у вас завалялась пара ненужных дощечек, они станут прекрасным сырьём для изготовления полочки, идеально подходящей по габаритам для размещения баночек с пряностями. Сделать оригинальную вещь своими руками довольно просто. А выглядеть она будет стильно и уникально.Если ваш кухонный гарнитур оснащён множеством выдвижных секций, почему бы не выделить одну из них целиком под хранение специй? Выберите тот, что находится ближе всего к плите, и тогда у вас под рукой будет всё необходимое для приготовления изысканных блюд!В качестве ёмкостей для хранения специй выступят плоские металлические баночки. Если к их донышкам вы приклеите магнитную бумагу, то они замечательным образом смогут храниться прямо на дверце холодильника! И всё нужное всегда под рукой! Другой вариант подобного воплощения – установить на стене над плитой металлический лист. Тогда магнитные баночки со специями окажутся в эпицентре приготовления пищи.Любой карниз для размещения кухонной утвари элементарно приспособить под хранение приправ. Подвешивайте их в специальных колбах, баночках, коробочках. Можно упростить висячую систему хранения, засыпав пряности в небольшие полиэтиленовые пакетики. Для фиксации используйте специальные зажимы-крокодильчики.На кухне, изобилующей красивыми полотенцами, прихватками, салфетками отлично смотрятся системы хранения приправ, сделанные по принципу текстильных кармашков. Сшейте тканевые секции с кармашками из тканей, использованных в остальном оформлении комнаты. Подвесьте удобно рядом с плитой на крючке. Для тряпичной системы хранения предпочтительнее разложить специи по небольшим баночкам. Упомянутые выше пробирки органично впишутся в концепцию текстильных кармашков. Приём сэкономит пространство, задействует не использованный ранее метраж.Кухня, напоминающая по количеству хранящихся в ней круп бакалейную лавку, просто обязана иметь в своих стенах специальный стеллаж. Он состоит из квадратичных секций, каждая вмещает одну банку среднего размера в горизонтальном состоянии. На крышках необходимо пометить информацию о содержимом. Чтобы хранить приправы в таком ансамбле, их следует засыпать в более крупные ёмкости. Этот вариант хранения гарантирует гармонию и порядок на кухне!В маленькой тесной кухне место для специй найдётся всегда. Нет возможности выделить под их хранение стеллаж или ящик? Организуйте многоуровневую систему. Воспользуйтесь ненужными подставками от стаканов или прочей посуды. Три яруса хватит, чтобы компактно расположить весь нужный набор приправ и пряностей.Конечно, это далеко не предел. Проявите фантазию, и кухня приобретёт опрятный законченный вид, получит авторский дизайн, эргономичность!