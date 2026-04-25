Как ухаживать за вещами из шерсти

Bот это да! Сезон свитеров и прочих шерстяных предметов гардероба уже открыт, поэтому правильный уход за вещами из шерсти сейчас важен как никогда.







Мы знаем 10 лайфхаков, которые не только спасут твои любимые шерстяные вещи, но и существенно продлят их «жизнь»!



Утюг под запретом

Не забывай о спецсредствах...

… или используй детский шампунь

Только холодная вода

Нежнее, нежнее!

Не забывай чистить вещь

Обновляй вид...

… и меняй форму

Никаких вешалок!

Только горизонтальная сушка

Шерстяные вещи можно лишь отпаривать, а вот гладить их нельзя ни в коем случае — ты рискуешь деформировать ткань и получить «пожеванный» свитер, который уже никогда не будет сидеть как надо.А вот отпариватель, наоборот, поможет разгладить заломы и складки.Впрочем, если шерстяное изделие требует еще более бережного обращения, попробуй просто повесить его в наполненной паром ванной комнате (после того как примешь душ или ванну).Как и в случае с обувью, специальные средства для ухода за шерстью придуманы не просто так. К слову, купить их можно в любом отделе бытовой химии.Но если постирать вещь необходимо прямо сейчас, а магазины бытовой химии уже закрыты либо их не оказалось поблизости, примени простой, но очень действенный лайфхак — постирай вещи с обычным шампунем (предварительно размешав его в холодной воде) или с детским, если вещи требуют особый деликатный уход.Итак, одно из самых важных правил по уходу за шерстяными вещами: стирай их только в холодной воде! Она не только поможет сохранить цвет любимого свитера таким же насыщенным, как при покупке, но и не позволит вещи сесть или деформироваться (что наверняка случится в случае стирки в горячей воде).Не нужно прикладывать усилия, скручивать жгутом или энергично тереть шерстяную вещь — достаточно прополоскать ее в растворе со спецсредством.Кстати, лучше стирать вещь с изнанки — этот лайфхак не позволит появиться катышкам на шерстяном свитере, платье или кардигане.Прежде чем убрать шерстяную вещь в шкаф, обязательно аккуратно почисти ее щеткой для одежды, избавившись от мелких крошек, грязи и пыли — так у изделия будет куда меньше шансов привлечь моль.Некрасивые катышки — неизбежное явление в случае с вещами из шерсти. Они придают изделию неряшливый и поношенный вид, но с ними можно и нужно бороться. Ты самостоятельно можешь избавиться от них с помощью специальной машинки (либо бритвы — однако в этом случае ты рискуешь повредить изделие, поэтому следует быть очень аккуратной).Если ты хочешь немного изменить форму вещи или, например, вытянуть короткие рукава — это можно сделать как раз после стирки, разложив изделие на сухом чистом полотенце.Никогда не храни и тем более не суши шерстяной свитер или платье на вешалке! Так ты испортишь форму вещи и растянешь материал. Храни изделия на полках и аккуратно сложенными.Сушить шерстяные вещи также стоит на горизонтальной поверхности. Как мы уже упомянули выше, просто разложи изделие из шерсти на чистом сухом полотенце — оно впитает остатки влаги после стирки.