Почему раньше люди спали сидя: что вынуждало их отказаться от полноценного отдыха

Наши современники давно не живут в старинных замках. Да и интерьер в наших жилищах полностью видоизменен. Но те, кто бывал в таких дворцах на экскурсиях, наверняка обратили внимание на некоторые особенности спальных мест. Кровати в спальнях гораздо короче, чем те, к которым мы привыкли. Нередко это объясняется тем, что наши предки были небольшого роста.
Если быть более точными, то положение их во время сна было наполовину сидячим. Они отбрасывались спиной на подушки, образовывая 45-градусный угол. Чтобы вести себя подобным образом, у людей того времени было несколько причин.
1. Опасность
В Средние века спали сидя, чтобы быстро отразить нападение / Фото: liveinternet.ru
Как мы знаем из истории, легенд, приключенческих романов, времена тогда были неспокойные и достаточно жестокие. В жилище в любой момент могли ворваться разбойники. Когда человек лежит, ему сложно быстро отреагировать и оказать сопротивление врагам. А в положении сидя сделать это намного проще. Многие тогда во время сна рукой обхватывали рукоять меча.
2. Суеверия
Согласно суевериям, душу лежачего человека могли унести злые духи / Фото: vk.com
В то далекое время практически все без исключения были суеверными, и это сыграло важную роль даже в том, как они ночью спали. В некоторых местностях существовало поверье, что живого, но лежачего человека некоторые духи могут идентифицировать, как умершего, а значит и унести его душу.
3. Здоровье
В Средневековье люди верили, что если спят сидя, то их не хватит удар / Фото: vashurok.ru
Еще одно мнение, которое бытовало в далеком прошлом, заключалось в том, что спать нужно именно сидя, так как это полезно для состояния здоровья. Люди считали, что в сидячем положении кровь не приливает в большом количестве к голове, следовательно, умереть от инсульта или, как раньше говорили, удара, не получится..
Общеизвестный факт, что в Средние века подавляющая часть европейцев имела заболевания легочной системы, которые тогда считались неизлечимыми. Одним из них был туберкулез. Лежа дышать было очень сложно, а такое вынужденное положение (сидячее) облегчало этот процесс.
4. Красота
Женщины спали сидя, чтобы не испортить прическу / Фото: minenko-vika.blogspot.com
Очень высокие прически тогда были в тренде. Чтобы их соорудить, нередко требовалось потратить несколько часов времени, поэтому меняли их не так уж и часто. В некоторых случаях дамы могли ходить с такой прической неделями. Но очень важно было ее сохранить в первозданном виде, поэтому знатные дамы предпочитали спать сидя, а не лежа.
Были и такие важные особы, которые принимали в спальне даже гостей. Так они подчеркивали собственное превосходство. Лежа это делать было, как минимум неудобно, но вполне комфортно в сидячем положении, удобно откинувшись на гору подушек.
