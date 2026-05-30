Почему раньше люди спали сидя: что вынуждало их отказаться от полноценного отдыха



Наши современники давно не живут в старинных замках. Да и интерьер в наших жилищах полностью видоизменен. Но те, кто бывал в таких дворцах на экскурсиях, наверняка обратили внимание на некоторые особенности спальных мест. Кровати в спальнях гораздо короче, чем те, к которым мы привыкли. Нередко это объясняется тем, что наши предки были небольшого роста.
Отчасти это действительно так. Люди в Средние века были ниже нас сегодняшних, но это не говорит о том, что они были почти карликами. Рост к такому размеру кровати особого отношения не имел. Просто люди тогда спали в сидячем положении.

Если быть более точными, то положение их во время сна было наполовину сидячим. Они отбрасывались спиной на подушки, образовывая 45-градусный угол. Чтобы вести себя подобным образом, у людей того времени было несколько причин.

1. Опасность


В Средние века спали сидя, чтобы быстро отразить нападение / Фото: liveinternet.ru

Как мы знаем из истории, легенд, приключенческих романов, времена тогда были неспокойные и достаточно жестокие. В жилище в любой момент могли ворваться разбойники. Когда человек лежит, ему сложно быстро отреагировать и оказать сопротивление врагам. А в положении сидя сделать это намного проще. Многие тогда во время сна рукой обхватывали рукоять меча.

2. Суеверия


Согласно суевериям, душу лежачего человека могли унести злые духи / Фото: vk.com

В то далекое время практически все без исключения были суеверными, и это сыграло важную роль даже в том, как они ночью спали. В некоторых местностях существовало поверье, что живого, но лежачего человека некоторые духи могут идентифицировать, как умершего, а значит и унести его душу.

3. Здоровье


В Средневековье люди верили, что если спят сидя, то их не хватит удар / Фото: vashurok.ru

Еще одно мнение, которое бытовало в далеком прошлом, заключалось в том, что спать нужно именно сидя, так как это полезно для состояния здоровья. Люди считали, что в сидячем положении кровь не приливает в большом количестве к голове, следовательно, умереть от инсульта или, как раньше говорили, удара, не получится.
А еще некоторые врачеватели того времени были полностью уверены, что такая поза во время сна способствовала улучшению умственных способностей.

Общеизвестный факт, что в Средние века подавляющая часть европейцев имела заболевания легочной системы, которые тогда считались неизлечимыми. Одним из них был туберкулез. Лежа дышать было очень сложно, а такое вынужденное положение (сидячее) облегчало этот процесс.

4. Красота


Женщины спали сидя, чтобы не испортить прическу / Фото: minenko-vika.blogspot.com

Очень высокие прически тогда были в тренде. Чтобы их соорудить, нередко требовалось потратить несколько часов времени, поэтому меняли их не так уж и часто. В некоторых случаях дамы могли ходить с такой прической неделями. Но очень важно было ее сохранить в первозданном виде, поэтому знатные дамы предпочитали спать сидя, а не лежа.

Были и такие важные особы, которые принимали в спальне даже гостей. Так они подчеркивали собственное превосходство. Лежа это делать было, как минимум неудобно, но вполне комфортно в сидячем положении, удобно откинувшись на гору подушек.

