С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Автор еще не отошел от новогодних возлияний? Что за бред но несет? По поводу двух видов патронов? "Пистолетные"и "вин...Почему пистолетны...
  • Сергей Владимирович
    Нужно самим снимать кино про ЭТО☝️😎Иллюстрации про Э...
  • Grandad
    Уверены, что любой поместится?Почему нельзя пыт...

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дома и квартиры, в которых живут герои наших любимых фильмов и сериалов, настолько крепко сидят у нас в памяти, что иногда создается впечатление, будто мы сами прожили там не один год. Испанский иллюстратор Инак Алисте Лизарралде решил воплотить эти знакомые многим ощущения, создав серию поэтажных планов тех помещений, где жили герои популярных фильмов и сериалов — «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и других.

При это Инак так постарался, что скрупулезность их прорисовки порадует даже самых придирчивых поклонников. Убедитесь сами.

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартиры Моники и Рейчел (справа), а также Чендлера и Джоуи (слева) из сериала «Друзья».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартиры Шелдона и Леонарда (справа), а также их соседки Пенни (слева) из «Теории Большого взрыва».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Теда Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом семьи Симпсонов из одноименного мультсериала.

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Декстера Моргана из сериала «Декстер».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом Лорелай и Рори из сериала «Девочки Гилмор».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом из мультфильма «Вверх!».

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх