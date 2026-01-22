Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дома и квартиры, в которых живут герои наших любимых фильмов и сериалов, настолько крепко сидят у нас в памяти, что иногда создается впечатление, будто мы сами прожили там не один год. Испанский иллюстратор Инак Алисте Лизарралде решил воплотить эти знакомые многим ощущения, создав серию поэтажных планов тех помещений, где жили герои популярных фильмов и сериалов — «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и других.

При это Инак так постарался, что скрупулезность их прорисовки порадует даже самых придирчивых поклонников. Убедитесь сами. Квартиры Моники и Рейчел (справа), а также Чендлера и Джоуи (слева) из сериала «Друзья».Квартиры Шелдона и Леонарда (справа), а также их соседки Пенни (слева) из «Теории Большого взрыва».Квартира Теда Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму».Дом семьи Симпсонов из одноименного мультсериала.Квартира Декстера Моргана из сериала «Декстер». Квартира Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».Дом Лорелай и Рори из сериала «Девочки Гилмор».Дом из мультфильма «Вверх!» .