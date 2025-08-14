5 живописных объектов, чьи развалины завораживают не хуже самых современных зданий

По миру есть немало объектов, которые по-настоящему завораживают и притягивают внимание. Причём если чаще их красота продиктована красивыми пейзажами или интересными архитектурными решениями, то иногда они становятся по-настоящему впечатляющими только тогда, когда оканчивают свой путь. Вашему вниманию «пятёрка» живописных объектов, чьи развалины завораживают не хуже самых современных зданий.
1. Долина мельниц (Сорренто, Италия)
Итальянские руины мельниц. /Фото: lifeglobe.net
Буквально в центре итальянского города Сорренто, недалеко от площади Торквато Тассо, с обрыва на улице Фуоримура открывается поразительный вид на зелёное ущелье, где внизу находится полуразрушенное, заросшее мхом здание. Ранее эти руины были мельницей, которая работала ещё с XVI века, работая на воде, поступающей из родников. Рядом построили также лесопилку и прачечную. Мельница перестала использоваться и была заброшена в начале прошлого столетия, и с тех пор медленно, но красиво рушится.
2. Монастырь кармелитов (Лиссабон, Португалия)
Даже развалины этого места потрясают своей величественностью. /Фото: lifeglobe.net
Монументальный храм Convento do Carmo, который построили в XIV–XV веках был одним из красивейших мест Лиссабона. Однако после землетрясения 1775 года величественное здание превратилось в руины, а монастырская библиотека, насчитывающая около 5 тысяч книг, была уничтожена. Была предпринята одна попытка реставрировать здание, однако она не была завершена, поэтому от храма остались перегородки и арки между нефами, выполненные в неоготическом стиле. В позапрошлом столетии романтизация полуразрушенных старых зданий была, говоря современным языком, в тренде, поэтому монастырь решили не восстанавливать.
3. Аббатство Уитби (Йоркшир, Великобритания)
Остатки аббатства в Англии. /Фото: guruturizma.ru
У этого места давно слава одного из самых страшных мест Великобритании. Аббатство было основанно ещё в 657 году, однако просуществовало чуть более двухсот лет: его уничтожили в 867–870 годах викинги под руководством Уббе и Ивара Бескостного, сыновей легендарного Рагнара Лодброка. Ещё двести лет спустя здание восстановили как бенедиктинский монастырь. А вот в 1540 году аббатство было вновь разрушено уже по приказу Генриха VIII. С тех пор оно и стоит заброшенным, привлекая любителей мистики историями о бродящих на развалинах призраках.
4. Волюбилис (Фес-Мекнес, Мароко)
Руины Мавританского государства. /Фото: pac.ru
Это место описывают как памятник выдающегося значения, будучи иллюстрацией синтеза римской и местной культур. Волюбилис является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а в историческом контексте считается столицей древнего Мавританского королевства. Согласно версии историков, объект забросили ещё в XI столетии, а в 1755 году он дополнительно пострадал в результате Лиссабонского землетрясения.
5. Церковь в Хвалси (Какорток, Гренландия)
"Гренландская
Эта церковь была построена норвежскими викингами на берегу фьорда в XII столетии, а заброшен он был очень давно. И это поражает как туристов, так и историков, ведь фактически других строений того периода в Гренландии давно нет. А это здание поражает крепкими полутораметровыми стенами из тесаного камня, которые падать будто совершенно не собираются. Правда, руины удалены от популярных туристических маршрутов, поэтому добирается туда мало кто.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии