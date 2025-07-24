Ученые собираются возродить исчезнувшие виды животных

Видели когда-нибудь зебр, которым природа недодала половину полосок? Ну еще бы, они вымерли 150 лет назад. Но, вполне возможно, скоро опять появятся на земле.



Используя найденные образцы ДНК и генетически близких родственников, ученые работают над тем, чтобы вернуть к жизни десятки исчезнувших видов животных. Кандидатов отбирает специально созданный фонд американца Стюарта Бренда. Некоторые из этих видов исчезли лишь несколько десятилетий назад, других не существует уже тысячи лет.

Шерстистый носорог

Эпиорнис

Белоклювый королевский дятел

Пиренейский горный козел

Додо (мавриканский дронт)

Квагга

Китайский речной дельфин

Тилацин

Карибский тюлень-монах

Странствующий голубь