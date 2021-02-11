Как живется в эпидемию 107-летней блогерше Дагни Карлсон

От отдыха устаешь, но скучать не приходится

Дагни старается избегать личных контактов и общается с друзьями в режиме онлайн.

Лошадка из блога Дани.

Блог бабушки изобилует фотографиями цветов и кустарников.

Дагни Карлсон в мае исполнится 108 лет.

Сбежала из больницы, чтобы посмотреть премьеру

В каждом блоге должны быть котики. У Дагни они тоже есть.

Бабушка-блогер на съемках в кино.

Цветочки от Дагни.

Дагни никогда не бывает скучно.

Дагни Карлсон никогда не теряет оптимизма.