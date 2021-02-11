Как живется в эпидемию 107-летней блогерше Дагни Карлсон

Самой великовозрастной в мире бабушке-блогеру, шведке Дагни Карлсон, в начале мая стукнет 108 лет. Как она отметит свой День рождения – неизвестно, ведь из-за эпидемии коронавируса в стране запрещены мероприятия с большим числом людей. Да и вообще, все вокруг стало таким скучным, что даже такая убежденная оптимистка, как Дагни в замешательстве. Впрочем, она изо всех сил старается не скучать. Ходит за покупками, болтает с друзьями по телефону и продолжает вести свой блог, рассказывая читателям, как ей живется в период коронавируса.
От отдыха устаешь, но скучать не приходится
– То, что в нашей стране эпидемия коронавируса, нельзя не заметить. Улицы пустынны, а все развлекательные заведения закрыты. Все массовые мероприятия запрещены, – сообщает в своем блоге Дагни. – Я думаю, что можно наслаждаться жизнью и в уединении, и мне нельзя пожаловаться на скуку. Люди звонят мне и присылают письма, я даже получаю небольшие подарки.
Дагни старается избегать личных контактов и общается с друзьями в режиме онлайн.
Бабушка-блогер делится с подписчиками, что получила интересную книгу и красивое увеличительное стекло от некой Вивеки в Стремстаде, а еще ей прислали замечательную фотографию лошади.
Лошадка из блога Дани.
В конце поста блогер заявляет, что долгое время старалась держаться от лошадей на расстоянии, а вот теперь мечтает с ними пообщаться, что и намерена осуществить этой весной.
Впрочем, буквально днем раньше бабушка не была такой оптимистичной, и все-таки признавалась, что мир вокруг стал скучнее:
– Это звучит как парадокс, но вы реально можете устать от отдыха. Сегодня стало ясно, что я ничего не могу сделать в эти коронавирусные времена. Когда я сегодня днем вышла за покупками – на улицах было пустынно. И поскольку мне не с кем было тусоваться, я начала думать о том, почему у некоторых девушек-горничных есть мания выбрасывать еду, потому что они думают, что она стала несъедобной, тогда как я могу ее съесть. Я как человек бережливый терплю страшные муки, когда они выбрасывают хорошие продукты в мусоропровод. Я – один из немногих оставшихся в живых, кто испытывал нехватку продовольствия во время Первой Мировой войны и после нее.
Блог бабушки изобилует фотографиями цветов и кустарников.
Начинать свое повествование с каких-о бытовых вещей, а заканчивать – философским выводом или воспоминаниями о далеком прошлом – очаровательная «фишка» бабушки-блогера, которую очень любят ее подписчики. И в это непростое время они подбадривают активную бабушку.
– Привет, Дагни! Замечательно читать, что вы здоровы. Вы такая милая! Поймите, что трудно не иметь возможность выходить из дома, но самое главное сейчас – находиться в самоизоляции, –пишет ей Таня Кражинович.
– Надеюсь, что в вашем магазине откроют специальную службу доставки, и вам не придется ходить за покупками, учитывая рекомендации Управления здравоохранения! Мы, люди старше 70 лет, должны быть осторожны! – замечает пенсионерка Бибби.
– Привет, дорогая Дагни! Я солидарна с тобой в том, что мы не должны выбрасывать абсолютно съедобную еду, – поддерживает блогера пользователь Бритт из Трондхейма.
Дагни Карлсон в мае исполнится 108 лет.
Сбежала из больницы, чтобы посмотреть премьеру
Увлечение компьютером у Дагни началось, когда ей было «всего-то» 99 лет. В те времена она очень завидовала своей младшей сестре, умело игравшей в компьютерные игры. И когда та купила себе более новый компьютер, а старый презентовала ей, Дагни решилась пойти на компьютерные курсы. Тут то у нее и открылся талант интернет-блогера.
В каждом блоге должны быть котики. У Дагни они тоже есть.
Зарегистрировавшись на одном из шведских сайтов под ником Боян (Bojan), бабушка тут же завоевала бешеную популярность. И вскоре о ней узнал весь мир. О Дагни снимали телепередачи, ее начали приглашать сниматься в кино, а еще она написала собственную книгу – в общем, начала вести типичную «блогерскую» жизнь. Кстати, свое решение сниматься в фильмах в небольших ролях блогер прокомментировала так:
– Если у вас есть какие-то счастливые воспоминания, это чистая витаминная инъекция. В дальнейшем вы сможете думать о них, когда вам скучно.
Бабушка-блогер на съемках в кино.
Оптимистку Дагни не сломила даже больница, в которую она загремела позапрошлой зимой. В тот непростой период она перенесла воспаление легких, затем грипп, да еще и сломала руку. Кстати, еще не долечившись, неутомимая блогер тайком сбежала из больницы, чтобы посетить премьеру снятого о ней документального фильма, чем тогда серьезно подорвала свое здоровье. Однако, к счастью, все обошлось: вылечилась, выписалась и вернулась домой.
Надеемся, что и эту эпидемию Дагни переживет благополучно, ведь опыт прошлого года научил ее осмотрительности.
Цветочки от Дагни.
Дагни никогда не бывает скучно.
– Это немного печально, что люди должны оставаться дома. Но нам придется это сделать, если это предотвратит распространение вируса, – рассуждает бабушка-блогер.
Дагни Карлсон никогда не теряет оптимизма.
Текст: Анна Белова
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