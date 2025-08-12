10 мифов об итальянской кухне, о которых жители этой страны знать не знают

В традиционную карбонару никогда не добавляют сливки
Итальянские блюда заняли прочное место в нашей жизни. Дома мы часто готовим пасту, а в кафе заказываем пиццу или равиоли. Вот только в реальности привычная нам «итальянская» еда выглядит совсем не так, как мы себе представляем. Novate.ru предлагает узнать о мифах, связанных с кухне этой солнечной страны. Спойлер: оказывается в карбонаре нет сливок.
Миф 1: Можно заказать одну пиццу на всю компанию
В Италии каждый человек заказывает себе отдельную пиццу
В Италии есть негласное правило: у каждого человека, присутствующего за столом, должна быть своя пицца. По этой причине фраза: «Мы закажем одно блюдо на троих» является недопустимой. В качестве исключения могут выступать разве что дети – они обычно таскают кусочки из родительских тарелок. Поэтому если вы понимаете, что не слишком голодны, и не сможете осилить в одиночку целую пиццу, заказывайте несколько ломтиков навынос и заплатите только за вес.
Миф 2: Хлеб нужно обмакивать в масло
Лучше использовать хлеб для создания бутерброда
Первое, что появляется на столах в итальянских ресторанах сразу после посуды – это хлебная корзинка. Вот только макать кусочек батона в оливковое масло в ожидании первого блюда не нужно. Считается, что гости, которые сильно проголодались, могут сделать для себя бутерброд с копченостями, и немного перекусить перед основным приемом пищи. А в конце хлеб используется для того, чтобы собрать остатки соуса с тарелки. В такие моменты у него даже появляется специальное название – scarpetta, что в переводе с итальянского означает «туфелька».
Миф 3: Еду можно запить чаем
Итальянцы запивают еду только водой
На самом деле нельзя. Единственный напиток, который может стоять на столе у итальянца во время приема пищи – это вода. Если речь идет о пицце, допускается присутствие газировки. А вот запивать блюдо чаем или кофе категорически нельзя. Конечно, если вы закажете в ресторане чай с равиоли или пиццу с эспрессо, вам никто не сможет отказать. Но, увидев на лице официанта недоумение или даже разочарование, не удивляйтесь – просто он удивлен вашим нестандартным выбором.
Миф 4: Пеперони – это пицца с колбасой
Возможно, в нашей стране под «пеперони» рестораны и подразумевают пиццу, главным компонентом которой является колбаса. Но в Италии все по-другому. В переводе с итальянского слово peperoni обозначает «болгарские перцы». Вот и ответ на вопрос, с чем вам принесут пиццу, когда вы будете на отдыхе в Риме или Неаполе. Если же вы хотите отведать блюдо с острыми колбасками, заказывайте «Pizza alla diavola».
И еще один совет от истинных итальянцев – попробовать вкусную пиццу можно только вечером. Дело в том, что по традиционному рецепту блюдо принято готовить на дровяных печах, а для их розжига и разогрева требуется много времени.
Миф 5: Карбонара подается со сливками
В традиционную карбонару никогда не добавляют сливки
С этой пастой связан даже не один миф. Мы привыкли, что карбонара подается с беконом, сливками и пармезаном, однако на самом деле ни один из этих ингредиентов в оригинальном блюде не встречается. Традиционно паста готовится с сыровялеными свиными щеками, которые называются гуанчиале, желтками и твердым сыром из овечьего молока пекорино романо.
Интересный факт: По мнению итальянцев, самую лучшую карбонару делает шеф-повар римского ресторана Pipero Лучано Моносилио. Он использует традиционные продукты, но готовит пасту по-своему. Обычно кулинары смешивают желтки и сыр венчиком, а затем добавляют в горячее блюдо. Но Моносилио делает по-другому: он доводит смесь на водяной бане, постоянно помешивая, а уже потом заливает в кастрюлю с пастой. Кубики гуанчиале он обжаривает на сковороде, пока они не превращаются в шкварки, а вытопившийся жир добавляет в соус.
Миф 6: Пармезаном можно посыпать и пиццу, и пасту, и салат
Пармезан кладут не во все итальянские блюда. / Фото: fb.ru
В нашей стране считают, что хорошее итальянское блюдо = блюдо с сыром, а потому добавляют его везде, где только можно. В Италии к этому продукту относятся с меньшим энтузиазмом. Да, он есть во многих рецептах, но это не всегда должен быть пармезан (вспомните о карбонаре). Кроме того, иногда повара отказываются от использования сыра, так как его яркий вкус забивает остальные продукты в блюде. Поэтому всего должно быть в меру.
Миф 7: Для каждого салата нужен свой соус
Итальянцы предпочитают заправлять салат не соусом, а обычным оливковым маслом
Итальянские шеф-повара не заморачиваются с соусами. Да, они могут придумать что-то «эдакое» для пасты, но в случае с салатами все предельно просто: оливковое масло, бальзамический уксус и небольшое количество соли. Местные кулинары считают, что перебивать настоящий вкус продуктов – это преступление. Нужно стараться максимально раскрывать его, а соусы, в большинстве случаев, действуют с точностью до наоборот.
Миф 8: Пасту нужно заправлять кетчупом
Пасту могут подать с томатным соусом, но с кетчупом - никогда
Больше всего негодования у итальянцев вызывает наша традиция заправлять пасту кетчупом. По их мнению, это наихудшее кулинарное преступление, которое можно совершить. Итальянские повара говорят, что эти два продукта просто не сочетаются друг с другом, и кетчуп «убивает» оригинальный вкус макарон.
Кроме того, делая заказ в итальянском кафе, всегда нужно помнить, что паста – это самостоятельное блюдо, а никак не гарнир. Поэтому выбирать в меню, например, стейк и тальятелле – очень плохая идея.
Миф 9: Лучший завтрак – это яйца
Яйца более характерны для англичан, а итальянцы завтракают кофе с выпечкой
Возможно, в Англии так и есть. Классический завтрак в этой стране обязательно включает в себя яичницу, состоящую из двух-трех яиц. А вот итальянцы настороженно относятся к употреблению глазуньи или омлета сразу после пробуждения. Они считают яйца слишком тяжелым продуктом для завтрака. Более привычными для них будут чашка кофе со сладкой выпечкой или кусочком хлеба с густым джемом.
Миф 10: Капучино можно пить в любое время
Итальянцы пьют кофе с молоком только на завтрак
Давайте на секунду представим, что вы сидите в итальянском кафе, и на вопрос официанта о том, что будете заказывать, отвечаете «Пасту и капучино». Официант меняется в лице и переспрашивает, правильно ли он понял ваш заказ, а знакомый итальянец, с которым вы встретились пообедать, вопросительно приподнимает бровь. Объясняем, в чем причина подобной реакции.
Дело в том, что итальянский капучино – это 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока и 1/3 молочной пены. Молоко принято брать самое жирное, благодаря чему и получается такая густая и плотная пенка. Конечно, есть бары, где готовят напиток на соевом или обезжиренном молоке, но факт остается фактом – этот продукт тяжелый для желудка и долго переваривается. Именно поэтому итальянцы пьют капучино только на завтрак, а после обеда или вечером предпочитают эспрессо. В крайнем случае можно заказать макиато – кофе с минимальным количеством молока.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии