10 мифов об итальянской кухне, о которых жители этой страны знать не знают

Миф 1: Можно заказать одну пиццу на всю компанию

В Италии каждый человек заказывает себе отдельную пиццу

Миф 2: Хлеб нужно обмакивать в масло

Лучше использовать хлеб для создания бутерброда

Миф 3: Еду можно запить чаем

Итальянцы запивают еду только водой

Миф 4: Пеперони – это пицца с колбасой

Пицца с копчеными колбасками./ Фото: vanilla.su

Миф 5: Карбонара подается со сливками

В традиционную карбонару никогда не добавляют сливки

Миф 6: Пармезаном можно посыпать и пиццу, и пасту, и салат

Пармезан кладут не во все итальянские блюда. / Фото: fb.ru

Миф 7: Для каждого салата нужен свой соус

Итальянцы предпочитают заправлять салат не соусом, а обычным оливковым маслом

Миф 8: Пасту нужно заправлять кетчупом

Пасту могут подать с томатным соусом, но с кетчупом - никогда

Миф 9: Лучший завтрак – это яйца

Яйца более характерны для англичан, а итальянцы завтракают кофе с выпечкой

Миф 10: Капучино можно пить в любое время

Итальянцы пьют кофе с молоком только на завтрак