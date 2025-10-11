27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Американская кухня далека от идеала, а многие ее блюда кажутся просто сумасшествием для иностранцев. Да и чего только не найдешь на прилавках продуктовых магазинов: чипсы со вкусом вафель и курицы, напитки с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе и многое другое.
Странное сочетание спагетти, фасоли и сыра
Бургеры они стараются превратить в какие-то башни
Масло для печенья со вкусом тыквенного пирога
Барбекю парфе: свинина и картофельное пюре
Масло во фритюре
Здесь даже можно купить сахар во фритюре
Жвачка во фритюре
Какая-то сосиска в кексе
Сосиска в блине с шоколадной крошкой
Торт из картофельного пюре с курицей
Копченый бекон с запахом яблочного пирога
Огурцы, консервированные в напитке Kool-Aid
Запеченный картофель с зефиром
2 в 1: бургер и пицца
Пончик-бургер.
Да еще и глазированный.
Сэндвич, но вместо хлеба – жареная курица
Просто цветной лед
Солонина
Чипсы со вкусом курицы и вафель
Картофельные кольца во фритюре
Мясной рулет
Держатель для картошки фри в машину
Напиток с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе
Сироп с запахом сливочного масла (но без содержания самого масла)
Соус со вкусом майонеза
Жидкий сыр
Сыр в баллончике
