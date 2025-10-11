С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В ес реально нет высоких зданий, даже в странах с дефицитом земли, типа Голландии..Действительно ли ...
  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Американская кухня далека от идеала, а многие ее блюда кажутся просто сумасшествием для иностранцев. Да и чего только не найдешь на прилавках продуктовых магазинов: чипсы со вкусом вафель и курицы, напитки с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе и многое другое.

Странное сочетание спагетти, фасоли и сыра

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Бургеры они стараются превратить в какие-то башни

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Масло для печенья со вкусом тыквенного пирога

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Барбекю парфе: свинина и картофельное пюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Масло во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Здесь даже можно купить сахар во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Жвачка во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Какая-то сосиска в кексе

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сосиска в блине с шоколадной крошкой

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Торт из картофельного пюре с курицей

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Копченый бекон с запахом яблочного пирога

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Огурцы, консервированные в напитке Kool-Aid

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Запеченный картофель с зефиром

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

2 в 1: бургер и пицца

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Пончик-бургер.
Да еще и глазированный.

Только в Америке.

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сэндвич, но вместо хлеба – жареная курица

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Просто цветной лед

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Солонина

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Чипсы со вкусом курицы и вафель

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Картофельные кольца во фритюре

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Мясной рулет

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Держатель для картошки фри в машину

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Напиток с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сироп с запахом сливочного масла (но без содержания самого масла)

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Соус со вкусом майонеза

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Жидкий сыр

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Сыр в баллончике

27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх