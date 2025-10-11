27 фотографий о странных пищевых предпочтениях американцев

Американская кухня далека от идеала, а многие ее блюда кажутся просто сумасшествием для иностранцев. Да и чего только не найдешь на прилавках продуктовых магазинов: чипсы со вкусом вафель и курицы, напитки с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желе и многое другое.



Странное сочетание спагетти, фасоли и сыра







Бургеры они стараются превратить в какие-то башни







Масло для печенья со вкусом тыквенного пирога







Барбекю парфе: свинина и картофельное пюре







Масло во фритюре







Здесь даже можно купить сахар во фритюре







Жвачка во фритюре







Какая-то сосиска в кексе







Сосиска в блине с шоколадной крошкой







Торт из картофельного пюре с курицей







Копченый бекон с запахом яблочного пирога







Огурцы, консервированные в напитке Kool-Aid







Запеченный картофель с зефиром







2 в 1: бургер и пицца







Пончик-бургер.

Да еще и глазированный.

Сэндвич, но вместо хлеба – жареная курицаПросто цветной ледСолонинаЧипсы со вкусом курицы и вафельКартофельные кольца во фритюреМясной рулетДержатель для картошки фри в машинуНапиток с запахом традиционного сэндвича с арахисовым маслом и желеСироп с запахом сливочного масла (но без содержания самого масла)Соус со вкусом майонеза Жидкий сырСыр в баллончике