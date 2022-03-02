9 простых способов, которые помогут эффективно тренировать свой мозг

Человеческий мозг - тайна, загадка, космос...
Люди ходят в спортзал, чтобы тренировать свои мышцы, бегают, чтобы улучшать выносливость. А как быть с мозгом? На самом деле тренировать его тоже возможно. Причём, «тренировки для мозга» не только позволят лучше запоминать информацию, но и быстрее и успешнее обучаться чему-то новому.
1. «Центральная фигура»
Тренировка мозга: бизнес-философ Джим Рон.
Каждый человек является «центральной фигурой» в компании, в среднем состоящей из 5 человек, с которыми он проводит больше всего времени (по крайней мере, так утверждает бизнес-философ Джим Рон). Неслучайно, что люди, которые достигли многого, склонны «притягиваться друг к другу».
Также очевидно, что группы сверстников, которые имеют сходные интересы, могут свободно обсуждать темы. Если человек начнет ассоциироваться с умными людьми, то у него неосознанно начнут появляться свои собственные компании. Итак, как бы это цинично ни звучало, может придется задуматься о том, с какими друзьями проводить большую часть времени.
2. Необходимый отдых
Тренировка мозга: отдых необходим.
Любое отсутствие отдыха, а также расслабления в совокупности с чрезмерным стрессом могут серьезно снизить эффективность функционирования мозга. Человеческий мозг требует большого количества энергии для работы. Если кто-то постоянно устает, то его ум не сможет учиться и улучшаться. Некоторые исследования также показывают, что отсутствие сна может уменьшить IQ.
3. Читать, читать и еще раз читать!
Тренировка мозга: читать, читать и еще раз читать!
Наверняка, это не будет неожиданностью для большинства, но не стоит недооценивать силу чтения. Чтение всегда «подсказывает» человеку новые идеи и может улучшать его мыслительные способности. Если быть хорошо начитанным, то можно не только улучшить свой словарный запас, но и улучшить словесные формулировки.
Чтение также улучшает общие знания, благодаря чему человек сможет поддерживать интересные беседы. Оно расширяет навыки общения и развивает аналитические навыки. Что интересно, вовсе не стоит штудировать «сухие» научные труды. Книги, такие как «Властелин Колец» или «Моби Дик», приведут к вышеописанному ничуть не хуже.
4. Правильная еда
Тренировка мозга: правильная еда.
Пища - это топливо не только для тела, но и, что более важно, для мозга. На самом деле, то, чем питается человек, может повлиять на его функцию мозга. Еда с высоким содержанием питательных веществ крайне хорошо влияет на умственную деятельность.
Одним из лучших примеров такой еды являются грецкие орехи. Рыба, такая как тунец, макрель и лосось, богата жирными кислотами омега-3, которые, как было доказано учеными, помогают работе нейронов.
5. Игры
Тренировка мозга: игры.
Один из лучших способов сделать человека умнее — это тренировать его мозг. Если постоянно решать какие-то проблемы, то это поможет мозгу не «лениться» (обычно как только мозг осознает, что он что-то освоил, он перестает пытаться «развиваться» дальше).
Трюк здесь заключается в том, чтобы использовать весь свой потенциал и расширять свои пределы. В этом хорошо помогают игры, такие как судоку и головоломки. Правильные виды компьютерных игр также могут повысить IQ.
6. Дневник или журнал
Тренировка мозга: завести дневник или журнал.
Дневник вели даже такие знаменитости, как Эйнштейн, Исаак Ньютон и Томас Джефферсон. Если завести привычку постоянно записывать свои мысли или идеи, то это эффективно скажется на развитии ума.
Мысли непостоянны, и если их не записывать, то они зачастую теряются навсегда. Если регулярно записывать свои мысли, то это приведет к тому, что в итоге человек станет думать более четко и ясно.
7. Упражнения для тела и ума
Тренировка мозга: упражнения для тела и ума.
Еще одна банальность - не стоит недооценивать силу упражнений. Любые усилия, которые человек предпринимает для тренировки своего мозга, будут бесполезны, если он не поддерживает здоровье своего тела. Даже небольшая физическая активность значительно облегчит поддержание отличной формы мозга. И это необязательно должны быть ежедневные занятия в спортзале. Достаточно 15-минутной ежедневной тренировки и хорошего питания.
8. Писать от руки
Тренировка мозга: писать от руки.
Современный мир пристрастился к клавишам. Это эффективнее и быстрее, чем писать от руки. Но когда дело доходит до тренировки мозга, стоит отставить ноутбук в сторону. Это происходит потому, что фильтрационная система мозга (система ретикулярной активации или RAS) обрабатывает то, на чем человек активно фокусируется. Когда человек пишет от руки, то это «запускает» RAS и позволяет мозгу понять, что пришло время обратить внимание на то, что пишется.
9. Разнородность задач
Тренировка мозга: разнородность задач.
И последнее в списке — нужно не входить «в накатанную колею». Стоит стараться делать что-то новое снова и снова каждый день. Новые впечатления заставляют мозг развивать новые способы решения проблем, что поможет быстрее выполнять новые задачи. Каждый опыт усиливает нейронные цепочки и делает выполнение задач намного легче.
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